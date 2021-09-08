李光滿「深刻變革文」引發新文革擔憂　官媒強調經濟方針沒變

近期，由於中國政府對網路平台、教育培訓、訊息安全等領域的強有力整頓，外界對中國的政策走向產生擔心，而一些帶有文革氣息的網絡民粹文章在輿論中也激起了千層浪，加劇了對「新文革」的討論。

9月8日，官媒《人民日報》在首頒發表重磅評論文章，解釋中國近期政策的邏輯，強調中國的長期經濟政策方針沒有變，安撫社會的質疑和焦慮。



近期內地政府對企業、教育培訓乃至娛樂圈的整頓，引發海內外輿論諸多討論。（路透社）

一篇《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的「檄文」日前獲得中國中央級媒體轉發，迅速在海內外引發對「二次文革」的恐慌與討論。在國內思想與經濟界也引發了突然混亂。《人民日報》9月8日，發布回應否定李光滿為代表的網絡民粹主義所歡呼的「偉大政治變革」，安撫社會對新文革的焦慮。



對於近期對中國政府對阿里巴巴、滴滴、教育培訓等行業的市場監管，《人民日報》在文章解釋，這是中央政府「從規範市場秩序、構建新發展格局、推動高質量發展的戰略高度」出發制定的政策。

而針對網路平台的整治，則「是為了反壟斷、反不正當競爭，改革市場監管體制，加強反壟斷監管，推進高標準市場體系建設，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系。而對滴滴、螞蟻金服等訊息安全和金融安全企業的整頓，是為了應對在複雜多變國內外形勢下統籌發展和安全的有力舉措，旨在「防範化解各類風險挑戰，守住新發展格局的安全底線」。

但同時該文也強調，基本上是承認了前期監管中存在的一些過激的問題，該文稱，在監管的同時會平衡好促進發展的關係，堅持做好「監管規範和促進發展兩手並重」。

最後，該文強調，中共中央「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變！致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變！」並且重申，「對外開放是中國的基本國策，任何時候都不會動搖」。

《環球時報》總編輯胡錫進也發出「宣揚中國正在發生『深刻的革命』，這是誤判和誤導」文章反駁「深刻變革文」。（VCG）

「深刻變革文」說法被否定

《人民日報》的這篇評論可以說是中共官方的正式表態，中國政府的各項政策無意於改變長期的政策方向，改革開放的既定方針不會變，繼續支持非公有制經濟的方針不會變，而政府對市場的監管儘管更加嚴格，但這也是在市場體制範圍內完善市場法治的舉措，而不是為了「革命」，也不是「劫富濟貧」，更不是要否定、遏制私有制企業的發展。

顯然，這就否定此前各大黨媒轉載的李光滿對中國政策的解讀，李光滿鼓吹中共對經濟的系列治理是要進行一場「偉大的政治變革」，甚至揚言「所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄」。此文引發海內外的廣泛擔憂，擔心中國會重新開始新的文革。環球時報總編胡錫進在隨後撰文，直接駁斥李光滿的文章是對中國出台一系列市場監管措施的嚴重誤判和誤導。

《香港01》也曾有文章指出，中國政治與社會治理在沿着社會主義現代化方向進行一些密集修正，其目的是為日後的崛起奠定更紮實的政治、經濟與社會結構基礎，實現中共為自己設定的「第二個百年」目標，無論是習近平本人還是中共領導層，都絕不會容許再來一場簡單民粹的均貧富運動，甚至陷入文化大革命的無政府主義狀態。