娛圈風暴｜明星風波多內地反壟斷監管　華語電影產業發展更難測

近期鄭爽、吳亦凡、趙薇、徐熙娣（小S）、張鈞寧、張韶涵等藝人分別陷入風波，整個大陸影視產業多少出現了浮躁的狀況，不由得令人深入省思。

2020年內地電影票房以203億人民幣的成績首次超越美國票房，成為世界第一，但是增長緩滿、投資收益難以預期，加上今年娛樂圈整頓、反壟斷監管等，更增加電影產業的投資風險，發展前景更加不明朗。



隨着經濟發展情況改善，人們對影視娛樂的需求量愈來愈大。（國賓影院官網）

影視產業的宏觀概略

影視娛樂的產業鏈中，生產諸多商品，包括明星、網紅、電影，這些商品的產生需要大量的資金，而投入的資金如何回收則需要用以衡量產品的「指標」來加以衡量，這些「指標」就是流量、飯圈等。流量、飯圈的基數愈大，就愈是容易回收成本，而能否創造並維持基數龐大的流量、飯圈，就成為影視娛樂產業界用來衡量推出新商品的基準。和影視相對應的產品，還包括報紙、雜誌、圖書、網路視頻等。

其中特別要提的主要是電影產業，由於一般人參與投資，會特別對於某些自己熟悉的事物產生情懷，容易因此而去對其投資，例如因為喜歡某些偶像明星、導演等而追入。台灣拍攝「海角七號」、「賽德克巴萊」等電影的導演魏德聖，為了拍攝「台灣三部曲」系列作品，欲在台灣境內向公眾籌資新台幣40億元（摺合約人民幣9.33億元），所利用的正是群眾的此種心態。

台灣知名導演魏德聖（圖中）為拍攝「台灣三部曲」，打算髮起眾籌計劃，募集新台幣40億元。（維基百科公有領域）

電影產業是指以電影製作為核心，通過電影的生產、發行和放映，以及電影音像產品、電影衍生品、電影院和放映場所建設等，相關產業經濟型態的統稱，其營利模式主要透過販售電影票獲得收入，票房便成為衡量一部電影是否成功的重要指標之一，這項指標可以用觀眾人數、門票收入等計算，出售給電視頻道的播放權、廣告、衍生品開發、網路版權等也是其收入來源。不過票房仍是最主要的收入源，收入分配則是採取分帳制，製片方、院線和影院之間對電影票房採取按比例分成。

以中國的影視產業來說，有的是較單純的製片方，如阿里影業、華誼兄弟、光線傳媒等；有些橫跨電影製作發行、影院投資、院線管理、廣告營銷、藝人經紀，如博納影業、萬達電影、大地影院等；而電影院則是更像是單純的商業地產模式。

僧多粥少體量有限 新興科技亦難突圍

隨着光纖網路到户已經普及，透過網路播送電影成為一種新的型態，阿里巴巴麾下的阿里影業、騰訊投資的光線傳媒，瞄準的正是這一趨勢，這類網路巨頭投資的電影公司一度得到資本熱捧，但近來這類公司表現慘淡，令投資人大失所望。實際上表現不佳的並不只是網路視頻業者，儘管人在物質慾望得到滿足後會對娛樂產業產生需求，這樣的需求應當會愈來愈大，但是影視業卻從中受益有限，即便是網路視頻也難以突破此一怪圈。

中國的電影院線票房收入及按年增長分佈。（資料來源：中國國家電影局，製圖：楊永年）

中國電影票房在2010年正式進入「百億時代」（後文如無特別加註，單位皆為人民幣），2015年突破四百億大關，2018年更是達到了600億。這些數字增長看起來似乎相當驚人，不過即便在電影票房收入最高的2019年（643億），與網路相關行業相比，顯得相形見絀，例如網路串流平台愛奇藝，2020年的營收就是297億元，換句話說中國電影得票房收入就僅僅是愛奇藝的兩倍多一點而已；若與其他的網路產業比，則更是不忍卒睹了，騰訊在2020年的網路遊戲全年收入，就達到了1,561億元。

可以想見，電影產業這個池子實在不大，但是卻有眾多的公司、影院、明星、導演，以及眾多媒體報道，吸引了不成比例的注意力，也導致了資金過度追捧，以及對於投資回報不切實際的期望值，因而在估值回歸時不可避免的承受大量損失。

成長黃金期已過 產業頹勢明顯

即便是在電影的發源地美國，電影也早成為夕陽產業，2020年儘管受到新冠疫情衝擊，中國的電影票房收入僅203億元（摺合約31億美元），但仍壓過北美洲市場的22億美元一頭，奪得全球之冠。儘管中國取得的成績與疫情防控有關，但也足以說明，中國和美國在電影票房上，已經是同級別的對手了。

即使是電影的發源地美國，院線影片也成為了夕陽產業。圖為位於紐約市的AMC劇院。（AFP）

但是從票房收入按年增長來看的話，中國的電影票房收入增速放緩相當明顯。2015年以前可維持兩位數的按年增長，堪稱中國電影業的高光時刻，但是之後的增長就顯得緩慢了，2016年的增速僅為3.7%，2017年22.8%尚算不錯，2018年至2019年的增長則分別是9.1%和5.4%，而2020年的票房水平受到新冠疫情衝擊，崩跌將近70%。

北美市場的電影票房則是進十年沒什麼增長，2010年以後基本上都在110億美元左右徘徊，2020年則受到疫情衝擊，僅為22億美元。由此可窺知電影行業未來的增長已經很難再有突破。

產業性質難以穩定衡量產出 議價能力亦屬弱勢

影視娛樂產業屬於內容創意產業，其投入產出比並不容易估計，不似製造業有一定的程序流程，產品產出較為固定，容易推估投入產出比。舉例來說，中國導演賈玲執導的「你好，李煥英」僅投入了0.8億元，但是票房收入卻高達50億元，投資性價比無與倫比，但是這種爆品級別的作品卻是不容易套公式產出的。

電影「你好，李煥英」算得上是投資回報率極高的電影，但這樣的「爆品」卻是可遇不可求。（微博@張小斐0110）

網路公司進入影視產業，本是想運用大數據和人工智能進行票房預測，不過卻遭到滑鐵盧，原因主要還是個人的娛樂習慣並不容易預測。如果在電商中，一個人消費了一種產品，有較高的機會可以預判這個消費者還是會購買相同（或類似）的產品，而對其進行精準投放，但是影片則難度較高，例如一個人看了一部恐怖片後，並不表示這個人下次只會去看恐怖片，更何況同類型影片也並不是隨時都有固定產出。

上述原因讓影視行業的投資回報不容易預測，影視公司依靠一個又一個的項目賺錢，很難穩定持平，而影視行業本身的議價能力偏弱，更進一步讓情況雪上加霜。對於影視公司來說，要創造流量、收入最好的方式就是高價位聘用有名的明星、導演，但是公司對於旗下明星及導演的控制能力不高，因為明星及導演的品牌效應遠遠高過於影視公司，例如，有誰會記得李連杰或李小龍是屬於哪個公司的？又有多少觀眾會基於製片商，而非明星或導演去看一部電影呢？在流量高度依賴明星和導演的情況下，營收往往會被明星和導演取走大部分。

反壟斷監管大旗下難做大

中國大陸、香港、台灣等大中華區的影視產業能爭搶的市場已經相當有限了，彼此之間競爭激烈，投入大量資源也不保證能取得更優的市場份額，而收益卻還往往被明星、導演取走大部，這讓影視公司難以擁有穩定的回報。

迪士尼擁有足夠的體量、分散的業務和充足的IP儲備，使之對導演及演員有極強的議價能力。（Marc_Levin@flickr）

影視產業中也存在標竿，例如美國的迪士尼（Disney），擁有超過8,000個IP儲備，亦是少數對旗下導演及明星擁有強大控制力的影視企業，因為與演員不合而撤換，甚至直接徹下其系列作品之舉在所多有，這是迪士尼近期因「黑寡婦」（Black Widow）片酬分紅問題陷入與史嘉麗喬韓森（Scarlett Johansson）的官司，仍能保持強勢地位的底氣來源。



不過比起標竿，迪士尼作為「例外」的成份可能要更高，因為影視僅僅是迪士尼諸多業務的一部分，其公司的營收在未來更高的成長性是來自遊樂園、消費性產品及流媒體「Disney+」，它很好的整合了影視及其他衍生品的業務，而其規模更是中國的同行難以望其項背的，迪士尼在2020年的全年營收為714.99億美元，這還是在疫情影響未退去，遊樂園業務還尚未完全恢復的情況下。

「黑寡婦」主演史嘉麗喬韓森在片酬方面與迪士尼步入官司，但她卻是處於議價能力較為弱視的一方。（MARVEL STUDIOS）

中國政府近期對線上媒體平台、遊戲等能夠植入文化價值的項目進行強監管，除了試圖防止不良於身心的項目外，也不讓各影視企業做大到「功高震主」的地步，在此環境下，中國的影視企業可能必須在既有的規模下，在中國市場這塊餅內繼續內卷化的競爭，而當前的國際局勢下，出海的難度則較以往更為大。

而導演及明星看似光鮮亮麗，實質上的投資價值卻極其稀少，他們進入資本市場，炒作影視股或者募集資金，其實就是在片酬和廣告收入之外，為其創收開闢一個新的手段。追進去的一般散户投資人，買的恐怕就只是一個豐滿的情懷理想。