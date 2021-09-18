九一八事變90周年｜中日國勢此消彼長　弱肉強食是硬道理？

今天是九一八事變90年，90年前的今天，在明治維新後快速崛起的日本被軍國主義的侵略思維裹挾，武力佔領中國東北，開啟侵略中國之路。從1931年到1945年，日本侵華戰爭給中國造成了極其深重的災難。

時值中日國勢近幾十年來此消彼長，在九一八事變90年之際，中國應該怎麼面對日本以及中日歷史問題？筆者認為，中國要有三個清醒認識。第一，中國需要牢記歷史教訓，不斷發展和壯大自己，中國才能避免重蹈覆轍，才能有足夠強大的能力維護和平。



第二，中國要逐漸走出歷史悲情意識。中國當然需要敦促日本政府正視歷史問題，不要被右翼思潮裹挾，不能刺激中國人的民族感情，但也要具體情況具體分析，把握好分寸，沒必要讓歷史問題過度影響兩國關係正常發展。

2018年9月17日，中國山東省青州市東關回民初級中學學生在聽老師講解「九一八」事變有關知識。（視覺中國）

第三，中國要吸取近代日本侵華的狹隘民族主義和弱肉強食思維的教訓，以和平、平等、正義、命運與共來改進現行國際關系體系，堅守道義信仰，提升中國在國際社會的道德感召力。

2019年北京大學博雅講席教授、當代中國著名國際關係學者王緝思曾發表文章《淺論中日關係的鑑往知來》。此文在追溯中日關係180年的歷史事實後寫道：「同其他國家相比，中國與日本在人種和文化方面最接近，而日本對中國所造成的民族災難和心理創傷也最嚴重。縱觀歷史，中日兩國的相互認知和感情一直處在不斷波動的過程中，俯視、仰視、平等、鄙視相繼出現，循環往復。這種波動反映了兩國文化傳統的相互借鑑、發展道路和政治價值觀的差異、相對實力和國際地位的變化，同時也深受雙邊官方關係和兩國總體內外政策的影響。」

王緝思教授說：「中國國內經常聽到的一種觀點，認為日本民族生性缺乏平等意識，只懂得尊崇和服從強者，輕慢弱者；日本人之所以現在還不尊重中國，是因為中國還不夠強大。這種觀點說，等到中國的實力足夠厲害，在國際上跟美國平起平坐乃至超越美國，日本人就會乖乖地服氣，就像現在對美國那樣，對中國俯首稱臣。不過，中日關係180年的歷史事實，難以支持這一社會達爾文主義的立論。

日本崛起之後對中國弱肉強食的態度和政策，不僅深深傷害了中國，也最終給日本招致了民族災難。所以，在180年的中日關係歷史中，最應當吸取的教訓，是國家間關係不能只遵循實力原則，外交政策不能訴諸狹隘民族主義，而必須遵守國際行為規範與人類共同的道德準則。」王緝思教授這個觀點對於當下中國具有參考意義。

中國除了要繼續堅決維護國家的主權、發展和安全利益，在底線問題上堅守原則，亦要借鑑古人「躬自厚而薄責於人」的智慧。尤其是在面臨美國遏制壓力的當下，中國要集中注意力審慎應對，構建統一戰線，爭取更多的國家在中美競爭過程中不要簡單倒向美國。而要做到這一點，除了國家實力之外，還要發揮道德感召力。