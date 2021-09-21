恒大命運繫關上百萬個家庭　最佳結局是「軟著陸」

要不要救恒大對一些人來說可能不是一個難題，但是在社會層面，要說服中國民眾接受似乎會面臨不小阻力。民眾關注這一議題主要包括三個層面，第一個層面是應不應該救恒大，第二個是在什麼時候救，第三個是用什麼辦法救。

其中第一個層面爭議最大。因為在不少人看來，恒大有今天純屬咎由自取，例如引發此次恒大危機的直接原因，是其管理層先兑付理財產品引發連鎖反應，導致市場信心崩潰，既然其管理層自取滅亡，為什麼它要倒了還要政府救它？如果今天救了它，其它人會不會有樣學樣？



不過多數理性的人還是認為，在適當的時候，在恒大窮盡一切自救手段之後，還是應該以合適的方法救下恒大。

為什麼多數理性的人這樣認為主要有三點原因，一是恒大危機事關千家萬户，在中國內地有數以萬計、十萬計購買了恒大房子和理財產品的客户，如果恒大倒下，那麼這些債務和房產都可能爛尾，最終損失還得由老百姓承受。

恒大財富「暴雷」高層提前離場 投資者圍堵深圳總部抗議維權

二是恒大直接或間接帶動了內地上百萬就業，恒大不僅自己有16萬員工，還通過上下游合作單位，帶動了至少上百萬人就業，這上百萬人後面就是上百萬個家庭，如果任由恒大倒下，多少人的就業和家庭生計都會成問題，對中國社會以及經濟的衝擊可想而知。

三是恒大並不是一個已經資不抵債的不值得救的企業，它主要是資金鍊出現問題，還不上到期債務，銀行停貸和投資者擠兑加劇了危機程度。它雖然出現債務危機，但是手裏仍然有大量優質資產，如果能處理掉這批資產，是能夠補上債務敞口，可以繼續經營下去的。也就是說，從企業繼續運營與資產質量上說是值得救的。

所以，大家明白救恒大的本質，不是救許家印和恒大公司的那些高管，而是要通過救恒大，來挽回那些購買了恒大房產與理財產品的客户的財產損失，救中國上百萬就業機會和家庭，避免恒大倒閉對中國社會以及整體經濟、金融系統產生破壞性衝擊。

一般認為，在中國經濟面臨內外困境，繼續下行壓力極大，社會就業與家庭財富可能繼續萎縮的情況下，如果能以最小的成本救活這個企業，對普通大眾以及中國經濟軟着陸的意義不容低估。

2021年9月13日，人們聚集在中國廣東省恒大深圳總部大廳要求償還貸款和金融產品。（Reuters）

第二個問題什麼時候救恒大？這個問題的答案比較簡單，如標題所言，是在恒大先窮盡一切自救手段，包括追回之前公司高管提前兑付的理財產品以及管理層薪酬中的不合理部分之後。恒大不能一邊縱容管理層自己往口袋裝錢，一邊捂着手頭的優質資產捨不得撒手打折拋售脱困，一邊要求政府出手救助。

第三問題是用什麼辦法救恒大？這個問題的答案分兩種情況，一種是恒大自己找「接盤俠」，內地的、香港的、海外的、國資背景的、私人背景的、外資背景的都可以，這種情況恒大雖然會大吐血，但是相對來說還能主動一點，有談判和議價能力，能保住恒大產權歸屬。

另一種情況就是中國政府出手，可能是政府忍不住主動出手將其國有化，也可能是恒大找不到「接盤俠」，或者在處理完大部分資產與市場風險後仍然沒有辦法脱離困境。

那麼在這種情況下，恒大就非常被動了，就沒有任何談判和議價能力了。中國政府只要想出手，可以用各種方式出手，債轉股、國資收購、定向信貸投放或資金注入等等不一而足，但是不管採用哪種方式出手，如果到這一步，恒大的所有制性質恐怕就要改變了。