中共高層密集離京　習李皆赴西部釋放什麼信號？

進入2021年9月中旬，中國領導層公開活動一時頗為密集。僅在9月15和16日兩天，國家主席習近平、國務院總理李克強、人大委員長慄戰書、中紀委書記趙樂際、國務院副總理韓正等五位中共中央政治局黨委，以及國務院副總理胡春華等人皆有安排。其中，習近平、李克強、王岐山與胡春華四人的行程事項都與中國西部有關，或許釋放出中國決策層加倍重視面向西部地區戰略和戰略規劃的信號。



習近平連續兩年考察陝西

據中國官方公開訊息，習近平在9月13至15日視察調研陝西省榆林、西安兩市，並出席第十四屆全運會開幕式。李克強9月16日在廣西玉林考察。同樣在9月16日，慄戰書在北京與巴林國民議會議長兼眾議長扎伊納勒舉行視頻會談，韓正在北京以視頻方式出席2021世界新能源汽車大會並致辭，胡春華在四川成都出席第十八屆中國西部國際博覽會開幕式暨第十屆中國西部國際合作論壇並督導鄉村振興。趙樂際則是在15至17日在內蒙古調研。

另外在9月10日，也即該月上旬最後一天，王岐山在廣西南寧出席第十八屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會開幕式。

其實就在一年前，習近平已經有過一次陝西行。2020年4月20至23日，習近平先後抵達商洛、安康、西安等地，前往自然保護區、貧困山區、社區、學校、企業等處，了解秦嶺生態環境保護、脱貧攻堅、復工復產等情況，就統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作、打贏脱貧攻堅戰進行調研，並看望了一些基層官員和民眾。

2020年4月21日，習近平在陝西省平利縣老縣鎮考察脱貧攻堅情況。（新華社）

習近平如此連續兩年離京前往同一省份的行程安排並不多見，或許是基於不同時間段的不同治理重點，或者是為參加某項活動順道考察陝西。2020年陝西行，生態環境保護、疫情防控、經濟恢復、脱貧攻堅是其主要議程。2021年的陝西行，主要議程則換成了革命傳承、文化教育、體育運動和航空航太。就第二次陝西行工作重點舉例來看，習近平參觀了中共中央「十二月會議」舊址和中共綏德地委舊址，在綏德實驗中學觀看學生書法練習和體育鍛煉，出席全運會開幕式，在某部隊基地提出「太空資產是國家戰略資產」、「統籌實施國家太空系統運行管理」等治理理念。

9月15日晚，習近平在陝西省西安市出席全運會開幕式。（新華社）

李克強廣西行的時間是9月16至17日，稍晚於習近平的陝西行。據悉，李克強當天在廣西玉柴機器集團有限公司了解研發費用加計扣除政策實施、優化穩定產業鏈供應鏈和培育壯大市場主體等情況，隨後前往陸川縣馬坡鎮東西村，考察糖料蔗種植及蔗糖產業發展。

廣西似乎成為了中國領導人的一個「打卡點」。在約半年前的4月，習近平也曾在廣西考察，歷時三天，行經桂林、柳州、南寧三地。現今李克強、王岐山竟在一個月內接連前往此處，令其曝光率大增。

據查，進入2021年後，習近平幾乎每月都會前往地方考察調研一次，即使是在8月適逢北戴河休假也不例外，順道考察了河北省承德市。總計2021年習近平考察九次，歷經九地，河北兩次。他在1月份考察了北京、河北兩地，其餘皆是專程前往一地，依次是貴州、福建、廣西、河南、青海、西藏、河北和陝西。

可見，這九地大多是中西部地區，僅有北京、河北、福建屬於東部地區，沿海者則僅有河北、廣西兩地。中部地區只有河南一省，其餘貴州、廣西、青海、西藏和陝西五地皆屬西部。可見西部在習近平2021年地方視察行程裏佔據較大比重。

西部地區迎來發展風口

中國西部經濟社會發展水平相對低於中東部，會得到國家層面較多的政策支持與資源投入。這也意味着西部地區擁有較大的發展潛力。近年經濟發展速度確實迅猛，正在趕超中東部地區。重慶、貴州、西藏等地長年佔據中國省級地區經濟增長速度排行榜前列，甚至是包攬榜單前三名。

中國西部地區相對快速的發展得益於當前所處的時代形勢。

首先，按照新的國情認識，中國當前的主要矛盾是不平衡不充分的發展，西部的問題更為突出。中國前後相繼兩個國家戰略脱貧攻堅與鄉村振興都是以西部為主要戰場，再度受到重視的「共同富裕」理想的實現尤其需要補足西部短板。

2019年4月，習近平在重慶考察調研。（新華社）

其次，全球疫情持續肆虐，中國對外開放受阻，比以往更為重視「內循環」。東部地區對外開放優勢有所削弱，土地廣闊資源豐富的西部地區將承受更多的投資與消費期待。

再次，西部地區是「一帶一路」戰略規劃的前沿高地，不論是當下的有限度開放，還是「後疫情時代」裏的新開放，西部都擁有獨特的區位優勢。

2020年5月中共中央與國務院出台關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見，2021年6月作為國務院西部地區開發領導小組組長的李克強主持召開國務院西部地區開發領導小組會議，推進西部大開發。可見中國推進西部發展正是在近年形成決策，並已進入執行階段。

另外，2021年9月15至27日在陝西舉辦的第十四屆全運會，是第一次選擇中國西部地區，此前無一例外是在東部地區。舉辦地點的轉移，有賴西部地區發展與治理水平的提高，以及國家層面的統籌決策。

事實上，胡春華9月16日在四川成都出席中國西部國際博覽會開幕式暨第十屆中國西部國際合作論壇時的一番講話，點明瞭中共高層對中國西部地區發展的態度。

胡春華當時表示，習近平高度重視西部地區開發開放，強調要在新時代西部大開發上闖新路。當前中國「將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，西部地區迎來新的發展機遇」，中國政府將「充分發揮西部在『一帶一路』建設中的優勢」，「加強西部與沿海開放地區的對接合作，提升承擔產業轉移能力」。

諸多趨勢性因素的歷史性會合，能夠產生怎樣的化學反應，西部又能否成為提振中國經濟的一個強力驅動，值得拭目以待。