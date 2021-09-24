佛媛是妖孽、劇本殺有心理風險　難道內地年輕人只能每天唱紅歌？

新華社9月22日發表文章，指出「劇本殺」、「密室逃脱」等年輕人社交新寵存在宣揚暴力、靈異等問題。文章描述了記者實地探訪中部一些城市「沉浸式劇本殺體驗館」內的場景，發現店內實景房被裝飾成「農房」、「墳場」等，「墳場」內開着血紅的燈光，擺放着道具屍體，有些店主還重點向記者展示「人魅」、「夜店兇靈」、「瞳靈人」等充滿靈異內容的劇本。



文章引述心理專家說，「劇本殺」的劇本及劇情的引領很重要，需要有正確的價值導向給參加者賦以正能量。正能量的「劇本殺」對參與者釋放精神壓力、豐富想象力、加強人際溝通有積極意義，但如果內容過於恐怖刺激，參與者又沒有一定辨別能力，例如未成年人沉迷其中，反而會造成參與者現實和劇情的角色混淆，產生心理問題。

但問題是，即便是說得頭頭是道的心理專業，也未能就如何「賦以正能量」給出答案。

同一時期，內地「網紅界」近期掀起「佛媛」熱潮，即「禮佛的名媛」。針對「佛媛」身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素「打卡」，試圖打造「出淤泥不染」的形象等，也在被官方媒體狠批。

年輕人有自己的娛樂方式，圖為2021年1月11日，河南省濟源市梨林鎮中心小學的學生在校園進行足螺比賽。（新華社）

中國全國總工會機關報《工人日報》9月21日刊出題為《狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的》文章，直指佛門清淨地「忽然混進去一群看似與世無爭、實則物慾橫流的名媛，實在是罪過。看着這些佛媛社交發文底下的各種購物網址，不由得令人想到《西遊記》中的妖孽。」

在中國官方在多領域掀起市場整頓風暴之後，這些頂級官媒好像得到了「政治正確」的法寶，對一眾這樣但凡看起來好像不夠「主流」或者不夠「正能量」的東西，都看不順眼，擺出一副道德「衛教士」的姿態，急於整頓或取締而後快，全然不顧這些行業的市場情況，更認識不到在現代社會，年輕人自有年輕人的生活方式。

對「劇本殺」、「密室逃脱」，以及女孩子們玩樂一下穿個袈裟，抄個經，坐個禪這些年輕人的個性化娛樂，哪裏礙着這些官媒了？在哪裏妨害社會經濟或文化發展了？

為什麼中國年輕人想要搞個個性化娛樂，休息一下腦子，在不違法的情況下在日常生活中尋求一點刺激，放鬆一下腦子，就那麼多道德上這不能幹，那不能碰的要求呢？

難道中國年輕人就只能每天一本正經的唱紅歌，讀官媒才可以嗎？難道中國年輕人已經蠢到玩一次劇本殺或密室逃脱，就會產生心理問題了嗎？那些女孩子們穿個袈裟為啥就成了妖孽還露出了「狐狸尾巴」呢？

劇本殺作為新興的娛樂項目，受到一些年輕人的喜愛。（微博@搜狐新聞）

而且，從商業和經濟發展的角度，這些企業犯了那條法規？根據內地媒體第一財經報道，《2021實體劇本殺消費洞察報告》顯示，截至2020年底，中國劇本殺線下門店已經突破30,000家，市場總規模高達117.4億元人民幣，2021年的市場規模預計將增至170.2億元。這裏面有多少就業機會？是多少小企業主及其家庭的生活和收入來源？

在中國經濟下行壓力不斷加大，宏觀就業和各行業因為疫情和內外環境變化已經非常困難的情況下，為什麼要給這個行業上一棍子，甚至必欲滅之而後快呢？

任何一個社會，想要持續發展，想要精彩多元，都必須要注意給社會活力流出空間。那些能夠通過市場去解決的事情，只要沒有違背法律，沒有違背公理良俗，就交給市場去解決，讓年輕人自己去選擇。