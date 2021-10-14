中國人口年內或迎負增長　未富先老國力恐望「美」莫及

驅動中國經濟在過去幾十年快速發展的原因很多，其中一個最重要的原因是人口，國民本來就生產力高，當追求財富的制度障礙被破除，十幾億人創造財富的積極性被調動起來，匯成一股渴盼致富的洪流，中國想不發展起來都不可能。

在過去幾十年內，中國龐大的人口基數為社會生產提供了源源不斷的優質勞動力，為中國從農業社會向工業與開放社會轉型提供了紮實勞動力基礎。當然，這些勞動力及其家庭，也為中國經濟發展與社會轉型付出了巨大犧牲，特別是數量龐大的農民工群體與城市產業工人，他們是中國經濟崛起的英雄，但是在社會宏觀利益分配中獲得收入與付出不成比例。



後來中國又開啟了城市化進程，進入了網路社會，消費文化逐步建立，這個龐大的人口基數又再次展現威力，為城市化提供了源源動力，為網路產業發展與消費驅動經濟提供了一個龐大的單一文化市場，支撐起了中國一輪又一輪的經濟增長進程，直到進入今天的狀態。

回看改開以來中國經濟增長的進程，可以說，沒有這十幾億人口底盤，沒有這麼多人一日又一日的埋頭苦幹，中國經濟就不可能有今天，中國也不可能有今天的國際影響力。

中國現在雖然仍不富裕，人均產值與收入水平與發達國家相比還有很大差距，很多底層民眾的日子過得仍然非常艱辛，然而得益於龐大的人口基數，中國已經多年雄踞全球第二大經濟體、第二大消費市場和各方面綜合實力僅次於美國的重要國家。

但是，在經濟蓬勃發展的另一面，一個在此前比較隱蔽、近幾年已越來越引起人們關注的情況是，因為城市化和工業化進程，加之計劃生育政策調整滯後，中國的人口問題正越來越嚴峻，不僅老齡化在加速，而且人口結構也越來越不合理。

最近安徽官方披露的一組數據就反映出了人口問題的嚴峻性。安徽省出台的《安徽省人口與計劃生育條例（修訂草案徵求意見稿）》的說明提到，安徽省出生人口連續4年減少，據安徽省全員人口數據庫統計，2017年至2021年安徽省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），年增長為-12.1%、-11.4%、-15.8%，-17.8%。而若拿2021年預計53萬的出生人口，和2017年98.4萬的數字對比，這個近乎腰斬的數字更是讓人觸目心驚。

安徽地處中國中部，生育觀念相對於東南部及城市地區更為強烈，比其它中西部地區又較為消極，可以說是最有代表性的一個身份。從這樣一組數字，就能大致知道中國全國現在整體上是什麼趨勢。就全國的人口情況看，根據2020年的統計數字，2021年出生人口很可能會跌破1,000萬，首次迎來人口負增長。

另外，從中美人口結構對比看，中國在人口問題上面臨的挑戰也不小。2021年美國也進行了一次人口普查，根據普查結果，美國人口年齡中位數為38.3歲。而根據2021年公布的中國第七次人口普查結果，中國人口的年齡中位數則為39歲。也就是說，從人口結構角度，中國已經比美國更老了，而且變老的速度比美國還要快很多。

而另一方面，中國還遠沒有美國發達，中國人均GDP剛穩定在1萬美元以上，美國已經超過了6萬美元。而且美國的平均勞動生產率也比中國要高很多，2018年這個數字是中國的大概7.5倍。未富先老，未完全工業化先老，已經成為中國要面對的重大挑戰。

得益於過去幾十年經濟快速發展，中國建立了一張全球最大的城鄉醫保體系網絡，取消了農業稅，實現了村村通，建成了小康社會，消滅了絕對貧窮，現在又提出了鄉村振興，要在2035年之前基本實現現代化，本世紀中葉建成「社會主義現代化強國」。

產業與經濟學界以及國際媒體、智庫等，也把中國經濟規模能否在5到10年內超越美國，視為一個里程碑事件。這些都是擺在中國面前、努力可得的宏大規劃與夢想。

但，實現這些宏大的規劃與夢想，有一個基本前提，就是要先解決好人口問題。如果出生人口繼續斷崖式下跌，老齡化速度太快，超過工業與技術進步帶來的生產效率提升速度，這些規劃與夢想可能都得面臨變數。

為解決人口問題，中國已經調整了計劃生育政策。2021年5月31日，中共中央政治局召開會議指出，為進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。

2021年8月20日，中國人大常委會表決通過了關於修改「人口與計劃生育法」的決定，修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

然而，在已經城市化與工業化的中國，在年輕人更注重自我、生育觀念已發生鉅變的情況下，這些遲到的政策能否起到鼓勵生育的作用，解決中國日益嚴峻的人口問題，還需要持續關注。