神舟十三號｜航天員名單公布　中國太空站如何挑選航天員？

神舟十三號載人飛船將於周六（10月16日）0時23分發射升空，飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。

那麼，中國太空站究竟如何挑選航天員亦引起了大眾的好奇。據了解，航天員的飛行時長、體重、年齡等均是選拔標準。



今次擔任指令長的翟志剛是中國首位出艙航天員，女航天員王亞平執行過神舟十號載人飛行任務，航天員葉光富則是首次飛行。周四（10月14日）下午5時，3名乘組航天員在酒泉衛星發射中心問天閣，與中外媒體記者集體見面，並回答了記者的提問。

6月17日在酒泉衛星發射中心發射升空的神舟十二號載人飛船是中國太空站階段的首次載人飛行任務，也是繼2016年神舟十一號任務之後中國航天員時隔5年再赴太空，起着承上啟下的關鍵作用。神舟十二號載人飛船飛行乘組由中國特級航天員聶海勝、劉伯明和二級航天員湯洪波三人組成，聶海勝擔任指令長。

從神舟五號到神舟十二號，中國已完成15次太空之旅。根據規劃，中國將在今明兩年接連實施11次發射任務，其中包括3次太空站艙段發射、4次載人飛船發射、4次貨運飛船發射，2022年完成60噸級模塊化太空站的在軌組裝建造，建成國家太空實驗室。

即將啟航的神舟十三號載人飛船將創紀錄地開啟在軌駐留6個月的太空之旅，並且新「太空出差三人組」中還有一名女航天員。中國的太空探索越來越讓人期待的同時，中國太空站究竟是如何挑選航天員的也引起了大眾的好奇。

中國太空站建設已進入密集發射期，2021年邁入關鍵技術驗證和建造階段，計劃在2022年投入運行。（多維新聞製作）

來自全球400多名航天員的背景數據分析顯示，這些航天員大部分都有參軍資歷。2019年航天領域資料顯示，培養航天員開始以體重為標準，體重1克拉需支付培養成本最低約為7,400美元（約合5.8萬港元），一名宇航員體重若以65公斤計算，大約需要花費15億美元（約合116.7億港元）。換言之，體重若輕1公斤，則將能節省成本約3,700萬美元（約合2.88億港元）。

中國的首批航天員選拔講究資歷，成員基本從中國空軍最拔尖的特級、一級飛行員和試飛員中而來，飛行時間至少都有800小時以上，多者達到2,000小時，不少人在成為航天員之前已是校級軍職。

而中國的第二批航天員選撥較之第一批註重資歷，則更多考慮到了年齡優勢，航天員入選時年紀普遍在30歲左右，比首批航天員入選時年輕近10歲。

神舟十二號中國航天員首次出艙畫面：

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2003年10月15日，長征二號F火箭將「中國航天第一人」楊利偉乘坐的神舟五號飛船送入太空，由此開啟了中國載人航天的新序章。從楊利偉隻身探天到景海鵬三上太空，從翟志剛太空漫步到景海鵬與陳冬中期駐留，從劉旺手控交會對接到王亞平開展太空授課，至神舟十一號任務成功完成，中國已有11名航天員六入太空，遨遊68個日夜，繞地飛行1,089圈，行程4,600餘萬公里，完成太空科學實驗、試驗100多項。

現在已是中國載人航天工程副總設計師的楊利偉早前透露，神舟十二號飛行乘組從第一批和第二批航天員中選出。在業界人士看來，中國的航天飛行將呈常態化，「第一批和第二批航天員，目前就是隨時準備飛行的備戰狀態。」

神舟十二號中國航天員二次出艙畫面：

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實際上，中國新選拔的第三批18名航天員已經報到，進入了準備訓練期。經過3到4年的周期性基本訓練之後，能夠具備執行任務的能力。2021年3月4日，楊利偉在接受記者採訪時表示，中國的第三批航天員主要由空軍飛行員、科研院所的科學家和工程師、科研單位的專家等三方面人員構成。

「不僅要從空軍的飛行員中選拔出航天駕駛員，還要從航空航天相關技術的專業領域中選出工程技術人員擔當航天飛行工程師」。不同於前兩批航天員備戰中國太空站的建造期任務，中國第三批航天員主要是為太空站運營階段的飛行而準備，男女航天員均有。

英國廣播公司（BBC）在神舟十二號發射時曾指出，這次發射和隨後將執行的任務是「中國在太空領域日益增長的信心和能力的又一次證明」。從長遠來看，未來中國航天員的構成層次還將更為豐富，第四批及其之後批次的航天員選拔中，普通科學家、教師、醫療工作者等或都將進入遴選範圍。