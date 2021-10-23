中共二十大︱60後省委書記密集上位　「航天少帥」張慶偉仕途看漲

10月19日，中國黑龍江、江蘇、江西、湖南、廣西、雲南、西藏等7省區迎來黨委一把手人事調整，加上今年早期甘肅、河南、山西、山東、安徽5省也調整了一把手，到現在中國今年已經新任命了12個省區的省（黨）委書記。這些新的一把手大多數都是60後。

此次調整中，原河北省長許勤北上，接替張慶偉出任黑龍江省委書記；張慶偉南下任湖南省委書記，許達哲不再擔任該職；江蘇省長吳政隆接替婁勤儉任江蘇省委書記，江西省長易煉紅接替劉奇任江西省委書記；新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委王君正接替吳英傑任西藏自治區黨委書記；遼寧省長劉寧南下，接替鹿心社任廣西壯族自治區黨委書記；福建省長王寧西進，接替阮成發出任雲南省委書記。



除江西省委書記易煉紅為1959年9月出生外，其他6人都是60後。其中江蘇省委書記吳政隆最年輕，他生於1964年11月，還不到57周歲。今年此前新任命的5個省委書記，除河南省委書記樓陽生為1959年10月出生外，其他4位同樣是60後。另外，2020年也有8個省區更換一把手，其中有6位60後。加上重慶市委書記陳敏爾也出生於1960年，這樣中國大陸31個省區中已經有17位60後一把手。

明年此時中共二十大就要召開，到時身居中共政治局委員職位的北京、上海、天津、重慶、廣東、新疆6個省區市的一把手，也很可能會迎來60後新人。現在5個未調整一把手的省區河北、內蒙、寧夏、青海、四川，在今後一年內也很可能迎來更年輕的60後一把手，可以預見，中國省部級高層政治將開始全面被60後掌控。

值得注意的是，在這些60後省委書記中，剛到湖南履新的張慶偉資歷最深，其未來的仕途有望更進一步。有「航天少帥」之稱的張慶偉在中國航天系統成長起來，他畢業於中國西北工業大學飛機系，後進入中國航空航天部，屢獲重用。1992年剛31歲的張慶偉成為中國航天工業總公司一院一部，載人航天工程運載火箭副總設計師，1996年擔任中國航天工業總公司一院副院長（正局級），2001年11月剛40歲就升任中國航天科技集團公司總經理。

2002年中共十六大時，41歲的張慶偉當選為中共中央委員，是中共第一位60後中央委員，也是當時最年輕的中央委員。2007年張慶偉出任中國國防科學技術工業委員會主任、黨組書記，國務院大型飛機重大專項領導小組副組長，大型客機項目籌備組組長，2008年轉任中國商用飛機有限責任公司董事長、黨委書記，肩負起研發中國商用大飛機的任務。

3年後的2011年8月，張慶偉到地方鍛鍊，擔任河北省省長，歷時5年半。2017年3月張慶偉北上出任黑龍江省委書記（成為當時最年輕的省區一把手），致力於改善黑龍江的營商環境。2021年10月，張慶偉履新湖南，成為這個經濟蓬勃發展省份的掌舵者。從河北到黑龍江，再到湖南，1961年11月出生的張慶偉無疑是60後省區一把手中，跨省鍛鍊經歷最豐富的政治新人。

河北、黑龍江、湖南都不是中國經濟最發達的省份。河北經濟發展一直面臨困境，在中國人口大省中可以說是最落後的；黑龍江面臨經濟轉型和人口大量外移、人口老齡化，經濟發展同樣困難重重；湖南受益於中國沿海經濟產業向內地轉移，近幾年經濟發展還比較亮眼，中共中央讓張慶偉到這三個省份鍛鍊，或許是有意為之，旨在豐富張慶偉對中國國情的全面認識。畢竟張慶偉長期生活、工作的北京是中國首都且經濟十分發達，但北京不是中國真實國情的全部。

既在發達城市工作過，也了解中國艱困省區的真實情況，這無疑有利於張慶偉在更高職位工作時，能夠統攬中國全局，更實事求是地推進中國改革發展。明年秋天中共二十大就要召開，到時將有不少新人進入中共決策中央，作為資歷最深（連任四屆中共中央委員），跨省區鍛鍊最全面的60後省委書記，張慶偉未來的仕途看漲，有很大的想象空間。