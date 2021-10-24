反壟斷︱阿里巴巴及美團收罰單　國企又有可能是監管目標嗎？

10月18日，中共中央政治局就推動中國數字經濟健康發展進行第三十四次集體學習，中共中央總書記習近平強調，要健全市場準入制度、公平競爭審查制度、公平競爭監管制度，防止平台壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為。



自從去年北京開始「反壟斷和防止資本無序擴張」以來，社會上就感受到中國監管政策的愈加收緊，除了不少大型網路龍頭企業如阿里巴巴、美團、滴滴等收到監管層的罰單，許多中小企業也在大的市場環境壓力下承受了很大壓力，而以大型國有企業為代表的國有資本不僅未收到反壟斷調查，卻呈現出不斷壯大的趨勢，以至於很多人擔心，不斷加碼的監管政策可能在打壓民營資本和民營企業。針對這一疑惑，發改委官員加以回應。

10月21日，國家發改委體改司司長徐善長表示，近段時間，有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規行為出台了監管舉措。這些舉措，針對的是「無序」，強調的是「規範」。由此引發的「打壓民營經濟」的曲解和雜音，是毫無根據的。依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

他進一步表示，一段時間以來，特別是新冠肺炎疫情暴發以來，民營經濟發展遇到一些困難，主要集中於下游行業的中小微企業，以及直接接觸類的生活服務業企業等，面對原材料價格上漲、疫情多點散發的態勢，生存壓力尤為顯著。但在中央和地方各類惠企紓困政策的支持下，大量民營企業不等不靠、主動作為，憑藉自身活力和韌性，穩步前行，呈現出高質量發展的新趨勢。比如，今年前三季度，民營企業進出口總額增長28.5%，佔中國外貿總值的48.2%，比去年同期提升2.1個百分點，成為中國外貿連續16個月正增長的重要動力源。

他表示，「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」是中國政府的一貫方針，「兩個毫不動搖」，兩句話要一起講，一個都不能少。其中，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是中共執政興國的重要支柱和依靠力量，要通過國有經濟佈局優化和結構調整、深化國有企業混合所有制改革、加快完善中國特色現代企業制度等，切實增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。民營經濟是中國經濟制度的內在要素。推動民營經濟實現更大發展，既要通過深化改革、優化治理、改善管理提高民營企業核心競爭力，又要為民營企業創造更好的發展環境和條件。

在2020年12月11日的中共中央政治局會議上，習近平提出要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，隨後舉行的年度中央經濟工作會議將其寫進了會議通報，並且表示「要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為」。

該政策實施至今，對市場的影響十分顯著，尤其是在市場高度發育、同時資本扎堆的網路領域推行的大力度的反壟斷，對於維持市場競爭生態、扭轉資本集中進入引發的部分畸形現象，無疑有正面作用。

不過，也有人士指出該政策在執行中隱藏的問題，那就是在反「市場性壟斷」的同時，對於以國有經濟為代表的「行政性壟斷」，卻很少看到有現實的反壟斷行動。市場性壟斷被高調打擊，而對行政性壟斷則無動於衷，不得不讓市場產生以上擔憂。若要根本排解市場的擔憂，除了官方的表態和溝通，更要有現實的行動。正像中共官方反壟斷政策所說，是為了給市場主體提供公平競爭的環境，那就要對市場主體保持基本的公平對待，在反市場壟斷的同時，也要解決行政性壟斷的問題。