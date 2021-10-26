中國該如何處理「西方經驗」？︱全過程民主

中共中央人大工作會議10月13日至14日在北京召開，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際等中共七常委及中國國家副主席王岐山全部出席。習近平在會議上強調，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。由此可知，習近平十分肯定民主的現代價值，有意完善中國的「全過程民主」，與西方競爭民主話語權。



「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。」習近平說到，「十八大以來，我們深化對民主政治發展規律的認識，提出全過程人民民主的重大理念。我國全過程人民民主不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。我國全過程人民民主實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。」

中國希望探索不同於西方的「全過程民主」，要有所建樹並不容易，前路任重而道遠。（路透社）

中共推動「全過程民主」建設，完善豐富自己的民主實踐，無疑是一件好事。但實事求是地說，要建立一套不同於西方民主的，且令人信服的民主理論體系和民主實踐，並不容易。可以肯定，其中必然充滿各種現實和理念認知的挑戰。單在理念認知方面，有兩個認知誤區或者說兩種僵化思維，需要中共和中國社會盡力擺脱、破除。

認清自身短板 勇於自我革新

第一個認知誤區是，中國現在的民主制度和理論建設已經比較完美，而西方的民主制度存在嚴重問題，因此中國不需要借鑑現代西方國家的民主智慧。不過，現實顯然與這種認知有很大的差距，中國自身的民主制度實踐和理論建設，仍然任重而道遠。

現在提到中國的政治制度，世人首先想到的還是兩個詞「威權」與「專制」。

這可以理解，畢竟中國的民主制度實踐還處在探索階段，很多問題仍有待實質解決。如人大代表如何選舉並建立與人民的直接聯繫（大多數大陸人並不知道自己的人大代表是誰），各級人大如何發揮監督政府的作用，從根本上解決官員腐敗問題；中國司法如何獨立審判，避免受到更大權力的干預；中國領導人如何選出，並依法有序更替等等。所有這些問題要得到清晰的答案，都有待未來持續推進制度改革。

只有認真學習研究西方民主理論和實踐的得與失，借鑑它們的優點，避免它們的缺點，從中找出適合在中國實踐的部分，再結合中國自身的文化和制度特色，才有可能進行新的制度設計和實踐創新。

西式民主不是歷史的終結

與上述認知誤區相反，視西式民主為人類政治制度的終結，同樣是應當避免的思想認知陷阱。

在特定條件下，選舉民主很容易被有野心的政客操弄民粹，讓國家陷入政治分裂和動亂風險。過去數十年來，西方發達國家不時面臨嚴峻政治風險，亞洲、非洲、拉丁美洲發展中國家的選舉亂象更是層出不窮，已經很明顯地展現了西式民主對國家帶來的不良衝擊。

西式民主並不完美，圖為2021年1月6日，美國華盛頓的國會大廈遭到大批特朗普支持者圍攻。(AP)

正視西式民主的現實，公正的觀察者應該都明白，西式選舉民主也有弊端，它有時不僅不能解決問題，還會造成更大的難題。因此，中國致力於完善民主社會的建設者，需要走出對西式民主的崇拜，實事求是地認清它的優點和缺點，在現實的民主建設實踐中，想辦法探索超越於西式自由主義民主理論和實踐的民主，豐富民主的可能模式，為人類創造更好的民主制度提供更多可能性。