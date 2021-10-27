中國重組稀土資產　日媒警告：或影響對日本和美國供應

近年來中國加強了對稀土的戰略保護，擬對國有稀土資產企業進行重組，這一措施近期引發日媒的擔心。



據《日經亞洲評論》10月24日報道，中國將重組三家稀土生產商，成為一家國有企業，佔據國內稀土生產配額的近70%。報道稱，此舉旨在加速稀土資源和加工技術的開發，並加強對採礦業的控制，以應對中美之間曠日持久的貿易緊張關係。此舉出台之際，美國正尋求與澳洲聯手，建立一條替代稀土供應鏈。分析警告說，這可能會影響到對日本和美國的稀土供應。

中國是全球最大的稀土生產國、出口國、消費國，擁有稀土資源與市場兩大優勢地位，但一直沒有取得相應的稀土定價權，主要原因就在於中國六大稀土集團及下屬企業，在生產和銷售環節仍各自為戰，行業內部競爭混亂，加劇稀土低價外銷現象。

中國加強了對稀土的戰略保護，擬對國有稀土資產企業進行重組，這一措施近期引發日媒的擔心。（VCG）

據媒體報道，國有的中國五礦集團公司及中國鋁業和以稀土礦聞名的江西省贛州市政府宣佈，將對他們的稀土事業進行戰略重組。五礦稀土公告稱，有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門的批准。

公告提及的三方中，五礦集團和中鋁集團均為中國六大稀土集團之一。贛州是知名的「稀土王國」，是中國南方離子型稀土發現地、主產地，全球每年70%的中重稀土產自於此；贛州市國資委控股的贛州稀土集團有限公司，也持有六大稀土集團之一的南方稀土集團約94%的股份。

國資委秘書長彭華崗近期表示，中國政府將重組稀土事業，以建立世界級公司，新公司將佔中、重稀土生產配額約70%，佔整體稀土生產（包括輕稀土）配額的近40%。

分析認為，重組後的中國稀土新公司無疑將對中國的稀土資產進行更為集中的管理和生產，增強中國在世界稀土市場中的定價權以及稀土作為戰略資源所帶來的政治影響力。

比如，《日經亞洲評論》稱，中國可用稀土當作外交王牌。2010年日本將釣魚島國有化時，中國阻止稀土出口日本，作為施壓日本的方法。中國重組稀土行業的新舉措已受到日本分析人士的高度關注，分析警告說，這可能會影響到對日本和美國的稀土供應。根據美國地質調查局的數據，中國稀土產量佔世界總產量的60%。而中國稀土最大的出口目的地是日本（49%），其次是美國（15%）。