房地產稅︱10年前上海試行不了了之　這次挾兩大目標會不一樣嗎？

呼籲多年的中國房地產稅，終於進入落地試點實施階段。10月23日，中國全國人大常委會授權國務院，在部分地區開展房地產稅改革試點工作，試點周期為5年。根據試點實施情況，5年後中國人大或制定全國性房地產稅法，並在中國大陸全面鋪開。

此次房地產稅試點地區包括哪些城市，現在還沒有統一的說法，深圳、廣州、杭州、上海、重慶、濟南、天津、西安等地都被點過名，它們有可能成為試點城市。除這些大城市外，三四線的中小城市也有可能被納入試點範圍，因為此次試點要為以後全國實施房地產稅提供經驗，所以需要在大中小城市都進行試點。



需要指出的是，上海、重慶在10年前已開始房產稅試點，但由於當時徵稅範圍很窄，實施效果並不明顯。可以預見，中國此次進行房地產稅試點應該與十年前在上海、重慶開始的房產稅試點不同，它有可能實行普遍徵稅，剛需住房少徵稅，多套房多徵稅，以差額稅率的方式防止炒房行為，減少房屋空置率。

雖然現在房地產稅的實施細則還沒有確定，但根據中國現在社會經濟發展的整體狀況看，中國此次推出房地產稅試點應該會向世界其他先進國家看齊，採取普遍差額稅率制。如此，也是為了達到推出房地產稅的兩大目標。

首先第一個目標，是實現住房不炒，讓房地產回歸居住屬性。近些年因為有錢人不斷炒房，中國各地的房價已經出現嚴重泡沫，大大超出了中國人的收入水平。中國普通人常常要掏空6個錢包（年輕夫妻加雙方父母）才能買一套房，這不僅讓年輕人淪為房奴，更嚴重降低了中國人的生活水平和消費水平，不利於中國經濟的正常發展。

中國有錢人為什麼喜歡炒房，根源還是成本低，收益大。由於中國沒有房地產稅，有錢人買房後可以零成本持有，並且讓它靜靜的空置，只待房價上漲，然後賣出套現，大賺一筆。房地產稅出台後，顯然不會再允許這種情況出現。那些有多套房，並且長期空置的業主，將被課徵重稅，他們持有多套房產的成本將大大增加，其炒房的熱情自然會因此降低。

炒房者減少了，房屋空置率下降了，住房重新回歸居住屬性，中國泡沫嚴重的房價有望回到民眾都能負擔得起的水平，中國房地產市場也將回到正常發展軌道。當住房不再是壓在人們頭上的一座大山，中國人有更多的閒錢用於消費升級，中國消費市場也有望迎來新的蓬勃發展。因此，從各方面說中國此次推出房地產稅都要打擊炒房行為，推翻住房這座新的大山，為中國的消費升級和經濟向上發展鋪路。

第二個目標是解決中國地方政府的土地財政問題，為地方政府找到新的穩定稅源，充實地方財政。在1994年分稅制改革後，中國地方政府的財政一直不寬裕，因此「賣地」成為不少地方政府的重要收入來源，很多地方因此開始依賴土地財政。但土地財政問題重重，且不可持續，地方政府需要找到新的稅源。

房地產稅面向穩定的房產徵稅，稅源十分穩定，可以給地方政府提供可信賴的財政支持。為實現此目標，中國此次進行房地產稅試點有可能對所有房產徵稅，而不是像2011年在上海、重慶實施的房產稅，只對符合條件的房產徵稅。2011年在上海、重慶進行的房產稅試點，沒有給當地政府帶來多少財政收入。此次房地產稅試點應該不會再複製2011年的政策，擴大徵稅範圍很有可能成真。當然，對只有一套房的業主徵稅，其稅率應該比較低，不至於對普通民眾的生活造成明顯負擔。

一方面防止民眾的炒房衝動，另一方面減少地方政府的賣地衝動，不再讓中國經濟被房地產泡沫綁架，如此，此次房地產稅改革才能達到預期的效果。