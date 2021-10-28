教育雙減｜政策成績顯著　惟難掩義務教育新的挑戰

為減輕中國義務教育階段學生的學業負擔，推動教育公平，今年7月份內地公布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱「雙減」政策），對中國全國瘋狂擴張的教育培訓行業進行史無前例的大整頓，當前整頓的成效如何？



周一（25日），教育部官網披露了教育「雙減」試點地區工作進展，主要包括北京、上海、瀋陽、廣州、成都、鄭州、長治、威海、南通等全國試點城市的雙減情況，從公布的資料來看，整頓成效相對顯著。

其中，北京市線下學科類無證機構壓減率為98%，原有各類培訓機構壓減60%，有12個區實現無證機構動態清零；累計對120多家機構予以通報、對多名教師調離教師崗位，對多家違規企業頂格罰款1500餘萬元（人民幣．下同）。

上海市大幅壓減培訓機構數量，義務教育學科類培訓機構壓減21.73%，從業人員減少3.5萬人。上海在壓減之餘，為化解機構「消課」壓力，建立「跨界公益互助機制」：當有培訓機構非正常停業時，利益受損的消費者可以在「上海市培訓協會跨界公益互助平台」申請獲得其他機構提供的公益互助培訓課程。目前該機制已儲備超過14億元的公益互助課程庫。

著名的華爾街英語也受到影響而停業。（新京報）

鄭州市今年以來，共停辦校外培訓機構2612個，約佔總體數量的一半。已復課學科類校外培訓機構，12月31日學費無法清零的，周一前必須退還相關費用。

在雙減試點的城市中，也在探索提高公共教育課後服務的供給。比如，上海市已實現義務教育學校全面提供課後服務，參加學生比例達到95%，超過80%的教師投入課後服務，624所學校引入退休教師、社區公益組織、非學科類培訓機構等專業力量。經費上，按每生每年不低於100元的標準安排。

鄭州市、成都市、威海市、南通市也均實現了義務教育學校課後服務全覆蓋。瀋陽市從2017年秋季學期起，每年安排近1.8億元開展「彈性離校課後服務」，學生參與率達96%，並通過政府購買服務的方式，提供賽艇、攀巖、編程、獨輪車等校外資源供學校使用，經費標準為每年每生1000元。

為減輕中國義務教育階段學生的學業負擔，推動教育公平，當局對教育培訓行業進行史無前例的大整頓。（視覺中國）

中國政府為減輕普通家庭在義務教育階段的負擔，大力整頓校外教育培訓產業，初衷是好的，儘管該政策對相關產業及從業人員來說無疑是巨大的衝擊，而人們更關心的是，在政府阻斷了校外教育的途徑後，誰來填補在激烈的教育競爭中的空白，公立教育能否提供更為優質、公平的教育，實施更為均衡化的教育資源配置？

其中最直接的就是，在壓減校外培訓的同時，各地財政是否願意或有能力花錢提供充分優質的課後服務，這也是雙減政策在實施中直接面臨的一大難題。而如果當地財政無力提供，而客觀上又存在大量的需求，政府和社會公益能否組織起有效的課後教育服務網絡，還是任由教育培訓以「地下」方式繼續存活，這些問題的解決仍需社會各界的持續努力。