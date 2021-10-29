拋出美軍以「將軍」北京　蔡英文圖卸任前與美合作留下政治遺產

蔡英文又給緊繃的中美及兩岸關係出了一道難題，成為數十年來首位公開承認美國軍隊在台灣協助訓練的台灣總統。在這一問題上，美台可謂是各取所需，明顯經過精心算計，對於蔡英文本人而言，已經是第二屆任期的她，也想在卸任前藉與美國合作，留下「中華民國台灣」這個政治遺產。



據美媒CNN消息，蔡英文在接受其採訪時證實有美國軍隊在台灣。她沒有透露具體數字，僅表示「沒有人們想象的那麼多」，但是卻說：「我們與美國有廣泛的合作，旨在提高我們的防禦能力。」

美台之間有包括軍事在內的廣泛合作、台灣有美軍駐紮並不是新聞，此前國際媒體多有報道，北京不會一無所知，大概率是因為無意就此與美台攤牌，採取了睜隻眼閉隻眼的態度，但這次蔡英文公開證實，多少就有點「棋子」變棋手，通過拋出美軍以「將軍」北京的意思。

從台灣撤軍是中美建交的三大前提之一（斷交、撤軍、廢約），近幾年來，隨着中美關係持續緊繃，北京也反覆重申在台灣問題上的底線，甚至展現出不惜一戰也要阻止台美勾連走向台獨的決心。但另一方面，不僅在台灣執政的民進黨不斷向實質台獨掘進，華盛頓也已經掏空了自己的「一中政策」，形成了事實上「一中一台」的對華政策實操思路。

蔡英文承認有美軍在台灣協助訓練台灣軍隊。（影片截圖）

這次蔡英文接受CNN採訪時公開證實台灣有美國駐軍，就等於代表台美正式宣告雙方已（至少）部分恢復了軍事協防關係，這絕對突破了北京就台灣問題給美台畫的底線。所以，這一行為會給中美及兩岸關係帶來什麼衝擊，尤其是北京會如何回應，值得關注。

觀察兩岸與中美政治發展即可發現，雖然中美關係在美國總統拜登上任後出現局部回暖，但是雙方圍繞台灣展開的對抗與博弈卻在持續升級。

今年來，中國大陸持續在台海海峽進行有針對性的軍事演習，解放軍軍機也加大了繞島飛行頻率，不久前國慶假期期間，解放軍4天共出動149架次軍機進入台灣西南空域，其中最高峰一天達到56架次。另外，無論是中美領袖通話，還是雙方高官會面，都反覆向美方申明在台灣問題上的底線態度。

美國則不斷在台灣問題上上下其手。一方面，美方不管拜登與習近平通話，還是白宮國家安全顧問沙利文與楊潔篪會面，抑或是白宮、國務院與國防部發言人講話，均表示無意改變「一中政策」。

7月19日，一架美國C-130運輸機降落桃園機場。（中央社）

但另一方面，美國又不斷加大對台灣的政治、軍事與外交支持力度。美軍飛機在今年內已至少三次在台灣機場起降。拜登不久前在接受採訪時首次公開表示「會協防台灣」，國務卿布林肯也聲言支持台灣參與聯合國系統。在美國政府操弄下，美國堅持多年的「一中政策」正變得越來越空洞，越來越成為一個欺世盜名的幌子，「一中一台」正逐漸成為美國對華政策實質。

配合美方舉動，台灣的民進黨政府也向實質台獨方向加速推進。今年「雙十」講話，蔡英文以「四個堅持」開場，端出了比李登輝版「兩國論」更大膽激進的「新兩國論」。此外，在美方支持下，蔡英文政府還在外交戰場發力，達成了與立陶宛互設官方代表處協議。蔡英文的外交助手、台灣外交部長吳釗燮，實現了以官方身份訪問捷克和斯洛伐克，成為台外交部長以官方身份到中國在歐洲邦交國公開訪問的突破性先例。

種種跡象顯示，儘管拜登政府無意在其任內看到在台海發生軍事衝突，從而面臨一個結果未知的不確定局面，台灣也深知推進台獨可能產生的風險，但是，為遏制中國崛起，阻撓中國完成統一，實現民進黨的台獨理想，美台還是冒險加緊向該方向推進。

在這一問題上，美台可以說是各取所需，美國想造成「一中一台」的既成事實以牽制中國崛起，台灣民進黨政府想在美國羽翼保護下向實質台獨再向前邁一大步，已經是第二屆任期的蔡英文也想在卸任前藉與美國合作，留下「中華民國台灣」這個政治遺產。

北京將舉行冬奧。圖為希臘滑雪代表安東尼奧負責2022北京冬奧的火炬接力第一棒。（路透社）

美台此舉明顯經過精心算計，以為已經看破了北京手腳。因為中國大陸即將舉行北京冬奧會，明年底之前還將召開中共二十大，政治穩定為中共近一兩年的首要任務，再加上中美軍事實力差距尚存，解放軍的軍事現代化目標尚未完成，美台似是篤定中共還沒有做好對台動武準備，也不會在近期對這些刺激動作做激烈回應，因而正努力抓住這個時間窗口，試圖在台獨方向取得更多成果，造成既成事實。

另外，拜登也想在此期間在台灣問題做些動作，為在年底與習近平進行的視頻會面拿到更多籌碼。

對北京來說，能否通過主動出擊，以應對美台試圖造成既成事實的意圖，跳脱美台這些政治算計，不按對方預想的框架與節奏出牌，採取更有效措施，展現維護核心利益的決心與意志，避免美台聯手在「一中一台」方向越滑越遠和更多國家效仿形成「破窗效應」，值得關注。