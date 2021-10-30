新冠肺炎｜從共同體契約出發　守邊疆的瑞麗值得國家層面之關心

連日來，疫情衝擊下經濟發展和人民生活均陷入困境的瑞麗，成為了輿論關注的焦點。其實，為國家「守邊疆」的瑞麗絕對值得來自國家層面的補償、關心和援助，這是基於一種「共同體契約」。



周四（28日），中新社主管的《中國慈善家》雜誌公號發文《雙重壓力之下的瑞麗：持續的疫情，停擺的生活》，稱近一年的時間裏，瑞麗連續暴發疫情，至今已三度採取封閉嚴管措施，境外病例輸入給這座邊陲城市形成巨大壓力，目前瑞麗仍處在防疫關口。瑞麗一位政府官員告訴《中國慈善家》，最近一輪疫情的壓力和緬甸、柬埔寨等國電信網絡詐騙等違法犯罪活動人員回國自首有關。

據悉，在疫情持續衝擊下，瑞麗實行了嚴格的防控措施，以邊境貿易、玉石珠寶生意為主要形式的當地經濟深受影響乃至被迫停擺，普通民眾面臨着很大的生存壓力。

戴榮里罕有發文向國家求援。（微博＠吉林台郝峰）

同日，曾在瑞麗掛職副市長的戴榮裏在個人公號發文《瑞麗需要祖國的關愛》，寫道：「疫情，無情地劫掠着這個城市，一遍又一遍，榨乾了城市的最後一絲生機，吞噬着無數人剛剛燃起的希望。讓很多人在希望中等待，又在等待中感受着無盡的折磨和煎熬……瑞麗曾是一個藏富於民的城市，政府的公共財政，缺少雄厚的經濟基礎，綿長的邊境線防護，一輪又一輪的疫情支出，已經讓這個城市不堪重負。儘管幾次疫情都會有盡心盡職的幹部被免職處理，但平心而論，捉襟見肘的財政和人困馬乏的折騰以及承擔的艱鉅的國門防護責任，讓這個小城無法再承受其重。於是，百姓的抱怨，隨時而起；政府的謹慎，越加小心，惡夢和虛幻此起彼伏，這個小城，正承受着千載難遇的大劫難。」作者呼籲：「小城承擔了國門的防控責任，祖國母親這時候就要伸出有力的大手，護衛一下這個飽受折磨的孩子。」

此文在網絡上引起了廣泛關注，連瑞麗市委書記、市長都作出了回應。儘管瑞麗市委書記回應的是「目前上級給予很多支持」，市長回應的是「文章資料過期，暫不需要援助」，看似與戴榮裏的說法有分歧，但考慮到他們所處位置的不同，存在不同的考量，無需放大他們的分歧。而且在表面的分歧背後，瑞麗面臨嚴峻困難則是不爭的事實。周五（29日）凌晨，瑞麗市召開新聞發布會，相關負責人說：「疫情嚴重影響了群眾的生產生活，廣大群眾共克時艱，正在經歷非常艱難的時期。」

應該說，面對當前瑞麗所經歷的困難和民眾的情緒，目前瑞麗政府確實在相當程度上認識到並在採取措施。周三（27日），瑞麗市專門召開疫情防控社情民意反映問題專題處置工作會，瑞麗市委書記承認：「疫情給群眾生產生活帶來嚴重影響，此次輿情充分暴露出民生保障工作中存在的問題和不足，各級各部門要引起警醒、深刻反思。」會議認為：「近期瑞麗市輿論集中反映了群眾生產生活的困難，主要涉及復學、復工復產、離瑞管制政策、集中隔離管理等方面，大多數群眾訴求是客觀合理的。」

瑞麗市民接受多輪的核酸檢測。（中新社）

正是在此背景下，周五凌晨瑞麗市召開新聞發布會表示全力保障民生，給予困難群眾臨時救助，嚴格的離瑞管控是暫時的，瑞麗市將根據疫情形勢適時調整，儘可能減少對群眾離瑞出行和生產生活的影響。

今次瑞麗的事情再次說明，任何時候，民生都是根本，只有盡最大可能保障民生，疫情防控措施才能贏得老百姓的認可，才能持久並真正產生效果。任何地區在進行疫情防控時都應該認識到這一點。

中國疫情防控已有近兩年時間，各地早就應該尋找疫情防控和民眾生活、經濟社會發展之間的最佳平衡點。上海其實在這方面一直表現突出，9月中旬，中國政府還在上海舉辦疫情防控經驗研討會，號召各地學習上海經驗。關於上海防疫經驗，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生曾如此形容，「上海做到了『廣、快、早』，即篩查要廣、反應速度要快、通過發熱哨點診室與發熱門診把疫情控制在早期，用最低成本解決最關鍵問題，讓老百姓多享安心、少受煩擾」，「上海的防疫工作一直是『陶瓷店裏抓老鼠』，我們希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響」。

2021年7月5日，雲南瑞麗加強人員進出瑞麗及重點區域管理，圖為姐告國門社區封閉管理區域指示牌。（人民視覺）

當然，對於經濟社會發展水平、醫療科學和疫情防控水平遠遠不及上海，並且「邊境情況複雜，中緬兩國城連城、村連村，田挨着田，沒有天然屏障，邊境安全以及疫情防控面臨巨大壓力」（瑞麗常務副市長尹忠德的說法）的瑞麗來說，顯然無法做到上海那樣。在守好國門、守好邊疆的艱鉅任務下，自身防疫條件很有限的瑞麗為了能將疫情有效控制住，不讓疫情外傳，以免造成中國全國範圍內更大損失，自然不得已要採取更加嚴格的措施。這其實是瑞麗市和瑞麗人民為了國家大局所作出的犧牲。

在疫情的威脅下，整個中國都是命運共同體，彼此生命健康和利益息息相關，當其中一個地方以自我付出和犧牲換來更多地方的安全時，那從整個國家角度，自然應該給予那些作出犧牲的地方相應的補償和援助。只有這樣，才算是對那些作出犧牲的地方的公平回報，才能讓更多地方和人民在國家面臨危難時願意挺身而出，才能讓中國社會更加團結和勇敢地應對一個又一個的挑戰。

在這一點上，武漢就是很好的例子。當初在疫情防控最艱難時刻，武漢封城，武漢人做出了巨大犧牲。恰恰是這種犧牲，讓中國能牢牢將疫情控制在較小的範圍之內，不至於造成全國大流行，從而既保障了整個國家的安全，又讓國家能夠集中各地人力物力去支援武漢防疫。後來當武漢防疫勝利後，中國政府又稱讚武漢人是英雄的人民，投入大量資源扶持武漢的發展。

這個例子正是一種國家或者說共同體的契約，當國家中的一個部分為了保障整體安全而作出自我犧牲時，作為整體的國家自然應該給予相應的公平補償和援助。從這個意義上來說，為國家守邊疆，不讓疫情外傳的瑞麗絕對值得來自國家層面的補償、關心和援助。這既是瑞麗市和瑞麗人民應得的，又是中國政府從共同體契約和政府責任角度出發應該做的。