兩個多小時完成逾3萬人檢測　煙花下的上海向北京證明人性化可行

連日來，北京和上海關於新冠肺炎疫情防控的新聞，在中國輿論場引發了較多關注，在此背景下，「人民需要什麼樣的防疫」的問題值得討論。



引發關注的其中一則新聞，是10月31日微信公眾號「天下說法」發了一篇文章《為何出京後回不了北京，陷入死循環》，引起許多人爭相轉發。

該文描述作者一個助理，10月27日從北京出差去山西，預計次日返京，不料「就這麼踏上了流浪之路」，「買了高鐵票卻進不了高鐵站」，「市民熱線12345、社區、12306以及能求助的電話，都打了無數遍，還是不行」，「最近沒去過中高風險地區，打過疫苗，核酸陰性，行程碼綠色，卻回不了北京」，而之所以會這樣，是因為「北京突然升級了防疫政策」。

近日，北京升級了防疫措施。（AP）

據該文的說法，10月29日作者與另外兩個助理又出差去了山西，與早前那個回不了北京的助理會合，結果同樣買不了回程票，「有的說因為北京限制中高風險地區的人進京，而北京本身是中高風險地區，所以限制自己人回京，這是一個死循環」。

作者說：「我在微博上發了這種詭異狀態後，有人通過私信聯繫我，他們有幾百人滯留外地，都是健康寶、行程碼綠色，有48小時內的核酸檢測證明，但就是回不了北京，有的被限制購票，有的購票了也不讓進站，反正被12306限制得死死的。但你打12345和12306，互相踢皮球，永遠解決不了問題。」從這篇文章的底下留言來看，最近滯留在北京之外，有着類似糟心經歷的人並非個例。

另一則新聞是10月31日晚煙花下三萬多人在上海迪斯尼進行核酸檢測。當日晚上6時，上海迪斯尼突發公告，接外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情排查，上海迪士尼從即刻起停止遊客進入，所有遊客在離園時需要在出口處接受核酸檢測。隨後，上海防疫部門和迪斯尼快速執行防控要求，核酸檢測、交通、退票等安排周全，有遊客留言稱「真的效率很高了，還有貼心孕婦先走，渴了送水，工作人員、醫生、警察、保安全部速度安排」。

到了晚上8點多，迪斯尼園區內所有遊客都已完成核酸檢測並離開。據悉，上海迪士尼樂園和小鎮33863名相關人員核酸檢測均為陰性。也就是說，面對臨時緊急的疫情防控事件，上海竟然能在短短兩個多小時內高效完成3萬多人的核酸檢測，其組織動員、協調能力，着實驚人。

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尤其令人感動的是，當身穿防護服的工作人員忙着為3萬多遊客進行核酸檢測時，絢麗的煙花在上海迪斯尼上空綻放。這個畫面令人感動，充滿人性化，說明上海非但未因為突發疫情事件一刀切，反而考慮到萬聖節前夜、遊客排隊進行核酸檢測的無聊煩悶，給大家燃放美麗的煙花，帶來驚喜和温暖。

面對此情此景，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生更新了個人微博：「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」

北京、上海，是今天中國最重要的兩座城市，但在疫情防控上的表現，差距不止一點。雖說北京是首都，又臨近重要會議和冬奧會，不希望疫情影響到正常國家大事，防疫措施嚴格一些，完全可以理解，但防疫措施嚴格應該建立在快速精準、人性化的基礎上，不能一刀切，不能不考慮人民的正常生活。

上海在這一點上值得北京去學習，只有設身處地、將心比心地考慮到老百姓的工作、生活，並據此制定更加精準有效的防疫措施，才能獲得人民的更多認可，才是真正地為人民服務。

當然，需要學習上海的地方絕不止北京。最近，不論是江西鉛山發現一例核酸檢測陽性的病例後，一度發布公告稱「紅綠燈統一調整至紅燈」，還是黑龍江黑河市户籍居民的龍江健康碼統一變更為「黃碼」，都是典型的一刀切，瞎折騰。中國已經有將近兩年的防疫經驗，早就應該總結經驗教訓，提升應對疫情的防控水平。

目前來看，疫情防控無疑是一場持久戰，若想取得成功，贏得人民的認可，就必須換位思考，多去想想老百姓的工作、學習和生活，只有在疫情防控、人民生活、經濟社會發展尋找到動態的最佳平衡點，防疫措施才能經得起推敲和實踐檢驗。

9月17日到18日，中國政府在上海舉行全國新冠肺炎疫情防控經驗研討會，號召各地學習上海經驗，「努力最早時間、最低層級、最小成本獲得最大防控成效」。而在此之前，人民網刊發文章《軟硬兼施！上海又交出了一份「模範作業」》，專門寫到張文宏和上海防疫經驗：「張文宏說，上海做到了『廣、快、早』，即篩查要廣、反應速度要快、通過發熱哨點診室與發熱門診把疫情控制在早期，用最低成本解決最關鍵問題，讓老百姓多享安心、少受煩擾。」更早前的1月，上海出現本土病例，但很快被控制住，當時張文宏寫道：「上海的防疫工作一直是『陶瓷店裏抓老鼠』，我們希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響。」這說明中國政府早已認識到上海經驗之於全國的借鑑意義。

但從過去一段時間各地防疫表現來看，不論是雲南瑞麗、黑龍江黑河、江西鉛山，還是北京，都明顯不及上海。縱使考慮到雲南瑞麗、黑龍江黑河、江西鉛山的經濟社會發展水平、醫療科學和防疫水平非常有限，難以與上海對比，但北京絕對有和上海對比的條件。當回不了北京和煙花下核酸檢測的上海兩個新聞同時發生，着實令人唏噓。這既是對上海的褒獎，亦是對北京的鞭策。北京究竟差在哪裏，怎樣早點補齊短板，讓防疫更加快速精準、温暖和人性化，是北京不能不反思之處。