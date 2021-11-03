絢麗煙花疫下綻放　從沒「一刀切」的上海防疫嬴在哪？

中國新一輪疫情在各地出現之際，上海的防疫方式再次引起輿論的關注與讚揚。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏，在微博中對上海迪斯尼煙火的感謝，一度登上了中國百度新聞前十熱搜榜。



張文宏在微博中寫道：「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」

10月31日晚18時許，上海迪士尼發布公告，接外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情流行病學調查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入，而離園遊客需核酸檢測。同時上海市決定對10月30日、31日進入迪士尼的遊客進行核酸檢測，不過，迪士尼原定的萬聖節巡遊和煙花秀依然照常進行，由此在迪士尼美麗煙花下的核酸檢測，風靡中國網絡。

這就是內地最先進的城市上海，無論面對什麼情況，它總能做到「市民的日子要過，疫情也要控制，沒有誰壓倒誰，」 兩面都照顧的很好。自2020年疫情發生以來，人們幾乎沒有聽到過上海人對疫情防控的抱怨，相反，大家都對上海的人性化、科學防疫——從來不搞「一刀切」，讚賞有加。

上海的防疫政策科學、嚴謹又能夠做到人性化，圖為上海浦東國際機場，工作人員核實入境人員訊息。（新華社）

與上海形成鮮明對比的是，內地其他地區的人們常常要經受「一刀切」防疫政策的痛苦，此次新一輪疫情也沒能倖免。在中國江西省鉛山縣，只因有零星疫情，當地政府一度做出「紅綠燈統一調整至紅燈」，闖紅燈的車輛一律按照違章進行處罰的荒唐決定。這一嚴重影響人們生活的決定只執行了不到一天，第二天在大家的反對質疑聲中廢除。

黑龍江省黑河市的「一刀切」防疫措施同樣離譜。近日黑河市發布通告稱，從即日起，黑河市「户籍」居民的龍江健康碼將統一變更為「黃碼」（黃碼意味着有風險不能自由活動），待本輪疫情形勢穩定後統一重新賦碼。此措施不僅嚴重影響當地居民生活，也讓很多在外省市工作的黑河人受到影響，十分奇怪。一些在外地工作的黑河人吐槽「人在家中坐，黃碼天上來」，對家鄉粗糙的防疫政策表達不滿。

即使在首都北京，很多人也難逃「一刀切」防疫政策的打擊。近日不少離開北京到外地出差的在京工作人員抱怨，突然發現「回不了北京」了。即使他們沒有到過疫情風險地區，做了核酸檢測，也無法購買到北京的火車票、飛機票，因為他們出來的北京市豐台區發現了疫情。這讓不少在外出差或在北京周邊居住的在京工作人員，手足無措，陷入煩惱。禁止沒有感染風險的北京工作者回北京，這真是很奇葩的防疫政策。

對比鉛山、黑河、北京的防疫政策，上海防疫最值得稱道的地方就是科學防疫、人性化防疫，從不搞「一刀切」防疫，儘量減少防疫對人們正常生活的影響。用張文宏的話說，即防疫是「為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點。」防疫是為「人」服務的，而不是相反。

怎樣既做好科學防疫又儘量減少對民眾生活的影響，考驗着中國各地方政府的治理能力。（新華社）

自疫情爆發以來，上海從沒有采取過「一刀切」的防疫措施，沒有進行過全城檢測，也沒有對進入上海的其他省區市的人們採取歧視性防疫，但上海防疫成效顯著，沒有出現大規模疫情擴散情況，並且上海老百姓的生活基本沒有受到影響。

為什麼上海可以取得如此防疫成功？總結起來應該有兩大因素，一是尊重科學、尊重專業，堅決執行科學防疫。在上海的防疫戰場上，很少看到政府官員的身影，更多是懂專業的醫學專家衝鋒在前，掌控防疫。正因為尊重科學，所以上海防疫可以做到精準、快速、高效的狙擊疫情，在小範圍、短時間內將疫情控制住。

二是以人為本，設身處地尊重民眾的各種權益，真正做到了人性化防疫。在各地因疫情草木皆兵，「一刀切」地封控民眾生活時，上海選擇了內緊外鬆，給民眾自由；在各地因疫情對外來人員進行歧視性防疫時，上海讓外來人員順利進出，沒有進行不必要的阻撓。「在災難前面的從容淡定」，上海做到了；在疫情下讓「人們生活更美好一點」，上海也做到了。

什麼是治理體系和治理能力現代化？上海為中國其他各地做出了很好的示範。社會治理是一件很精細的工作，它很考驗治理者的科學素養和人文素養，很考驗治理者的管理能力和管理水平。上海經過疫情的考驗，達到了良好的社會治理效果，值得北京等其他各城市認真取經學習。當各地都能達到上海的治理水平，中國所期待的國家治理體系和治理能力現代化，才有望變成現實。