人口負增長迫在眉睫　未富先老的中國仍能向發達國家邁進嗎？

撰文：蘇天澤
出版：更新：

受疫情影響，中國2020年出生人口大跌，只有1200萬人，人口出生率創新低。近日，《中國統計年鑑2021》披露，2020年中國人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，而同期人口自然增長率僅為1.45‰。中國人口的自然增長，正在步入尾聲。

2021年還沒有結束，但從各地媒體對今年出生人口的報道看，中國今年的出生人口很有可能比2020年更低。今年上半年的數據顯示，很多地方的生育率都出現了大幅下降，有的地方降幅達30%，其他地方也一般下降15%左右。從現有的數據估計，2021年中國的出生人口可能只有1000萬左右。

而數據顯示，2019年中國死亡人口為998萬人，馬上突破1000萬關口。2020年中國沒有公布死亡人口數據，但根據日漸老齡化的情況看，去年的死亡人口應該已經超過1000萬。一方面出生人口下降到1000萬左右，另一方面死亡人口穩定持續增加，超過1000萬並向更高數字攀升，所以有些專家預測，中國人口負增長的時代有可能在這兩年到來。

而前幾年專家預測，中國要到2027年至2030年才會迎來人口負增長，現在看來由於疫情的影響，出現人口負增長的時間點已經大大提前。再看疫情，現在全球新增病例仍以每天幾十萬的數量增加，死亡人口也有每天數千人，可以說目前還看不到疫情結束的希望，因此未來一兩年中國出生人口出現反彈的幾率不大。即使疫情一兩年後結束，中國出生人口數據有所提升，但由於中國每年的死亡人口也在持續增加，也很難帶動中國實現人口正增長。

2019年前中國每年出生人口逐漸下降，但也基本穩定。（多維新聞）

再看結婚數據，2019年中國結婚對數首次降到1000萬對以下，只有927萬對，比2018年的1014萬對大幅下降8.5%。2020年中國結婚數又下降到813萬對，比2019年大幅下降12%。一般中國人都是先結婚再生子，結婚數的大幅下降自然意味着中國生育率在未來幾年會大幅走低。由此可知，未來中國的出生人口不會樂觀，即使今年已經允許生育三胎，但現在人們連二胎都不想生，可知三胎政策開放應該對中國出生人口的數據影響有限。

從各方面看，中國很快就會迎來人口負增長，這對中國經濟發展的衝擊有多大？中國會不會像人口負增長的日本一樣，經濟增長基本停滯，迎來失去的二十年？要知道，中國的人均GDP剛剛超過1萬美元，如果此時中國的經濟發展陷入停滯，恐怕中國也要像巴西、墨西哥、土耳其、馬來西亞一樣掉入中等收入陷阱。

人均GDP已經超過3萬美元的韓國，在2020年首次迎來人口負增長，與中國幾乎同步。這表示韓國在1994年人均GDP達到1萬美元後，仍享有26年的人口紅利，人口增長仍是推動韓國經濟增長的動力。顯然，中國無法像韓國一樣在人均GDP達到1萬美元的階段，還能利用人口紅利推動國家發展，邁過中等收入陷阱，向發達國家經濟體邁進。

人口負增長意味着人口的減少，消費的減少，勞動力的減少，經濟活力的減少，並同時伴隨着養老負擔的增加，無疑這是阻礙經濟發展的因素，會對中國經濟增長帶來負面影響，拉低中國的經濟增長率。不過，人口是一個相對穩定的因素，它對經濟的影響不會立竿見影的表現出來，而是長期的、慢慢的發揮作用，所以人口負增長會稍微降低中國的經濟增速，短期內應該不會給中國經濟帶來比較大的衝擊。

只要中國持續推動城市化，發展鄉村像城市一樣實現現代化；不斷提高民眾的收入水平，引領人們消費升級；不斷大力投資科技研發、科技創新，推動產業升級，促使勞動生產率穩步提升；相信中國經濟在克服人口負增長阻力的情況下，仍有希望實現中速發展。只要未來十幾年中國經濟能保持4%至6%的穩定增長，中國應該能夠跨過中等收入陷阱，像韓國一樣成為發達國家。

年輕人是經濟發展的活力所在，出生人口迅速減少必然影響未來中國經濟的正常發展。（視覺中國）

對中國來說，人均GDP剛過1萬美元，既是劣勢也是優勢。劣勢是未富先老，國家負擔重；優勢是中國還有很大的發展空間，距離發展的天花板還比較遠，能夠發展改善、提升的地方還有很多，中國仍可以保持中速發展來抵禦人口負增長給經濟發展帶來的阻力。

但必須承認，長遠來看人口負增長必然不斷增大中國經濟發展的阻力，拖慢中國發展的速度。出生人口不斷減少首先意味着，中國的嬰幼兒產業市場將不斷萎縮，奶粉、尿不濕、嬰幼兒衣服、玩具、娛樂等行業發展前景暗淡；其後針對青少年的衣服、娛樂、教育行業也會面臨發展困境；最後待這一代嬰幼兒長大後，中國面向青年的所有行業（衣服、化妝品、手機、電腦、電影、遊戲、旅遊、汽車、住房等等）都將面臨市場萎縮的現實，到時中國經濟還能克服這種強大的阻力，正向增長嗎？很不好說。

據中國統計局公布數據，1962年至1993年中國每年出生人口基本都在2000萬以上，1996年至2018年中國每年出生人口在1500萬左右，如果2021年後中國出生人口降到1,000萬以下，則意味着未來中國的消費主力將減少三分之一，甚至二分之一，由此帶來的結果自然是中國消費市場的嚴重萎縮，即使到時中國年輕人的消費能力提高一倍，也只能維持中國經濟的不衰退。

有人口才有消費，有消費才有經濟的繁榮發展。美國經濟持續繁榮發展與美國人口持續增加有很大的關係，如果中國不希望人口大幅下降阻礙國家正常的發展，現在中國應該切實的拿出鼓勵生育的政策，儘量讓每年的出生人口穩定保持在1500萬以上。如此，中國所希望的民族復興才有可能跨過人口負增長陷阱，更順利的變成現實。

中國出生人口去年底大幅下降　研究指新冠疫情嚴重抑制生育計劃內地多個省市出生人口降幅逾一成　專家指源頭在育齡婦女減少人口老化｜149個城市中度老齡化　全國撫養比率十年間增至近20%
中國經濟
人口老化
人口增長
生育
計劃生育