人口負增長迫在眉睫　未富先老的中國仍能向發達國家邁進嗎？

受疫情影響，中國2020年出生人口大跌，只有1200萬人，人口出生率創新低。近日，《中國統計年鑑2021》披露，2020年中國人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，而同期人口自然增長率僅為1.45‰。中國人口的自然增長，正在步入尾聲。



2021年還沒有結束，但從各地媒體對今年出生人口的報道看，中國今年的出生人口很有可能比2020年更低。今年上半年的數據顯示，很多地方的生育率都出現了大幅下降，有的地方降幅達30%，其他地方也一般下降15%左右。從現有的數據估計，2021年中國的出生人口可能只有1000萬左右。

而數據顯示，2019年中國死亡人口為998萬人，馬上突破1000萬關口。2020年中國沒有公布死亡人口數據，但根據日漸老齡化的情況看，去年的死亡人口應該已經超過1000萬。一方面出生人口下降到1000萬左右，另一方面死亡人口穩定持續增加，超過1000萬並向更高數字攀升，所以有些專家預測，中國人口負增長的時代有可能在這兩年到來。

而前幾年專家預測，中國要到2027年至2030年才會迎來人口負增長，現在看來由於疫情的影響，出現人口負增長的時間點已經大大提前。再看疫情，現在全球新增病例仍以每天幾十萬的數量增加，死亡人口也有每天數千人，可以說目前還看不到疫情結束的希望，因此未來一兩年中國出生人口出現反彈的幾率不大。即使疫情一兩年後結束，中國出生人口數據有所提升，但由於中國每年的死亡人口也在持續增加，也很難帶動中國實現人口正增長。

2019年前中國每年出生人口逐漸下降，但也基本穩定。（多維新聞）

再看結婚數據，2019年中國結婚對數首次降到1000萬對以下，只有927萬對，比2018年的1014萬對大幅下降8.5%。2020年中國結婚數又下降到813萬對，比2019年大幅下降12%。一般中國人都是先結婚再生子，結婚數的大幅下降自然意味着中國生育率在未來幾年會大幅走低。由此可知，未來中國的出生人口不會樂觀，即使今年已經允許生育三胎，但現在人們連二胎都不想生，可知三胎政策開放應該對中國出生人口的數據影響有限。

從各方面看，中國很快就會迎來人口負增長，這對中國經濟發展的衝擊有多大？中國會不會像人口負增長的日本一樣，經濟增長基本停滯，迎來失去的二十年？要知道，中國的人均GDP剛剛超過1萬美元，如果此時中國的經濟發展陷入停滯，恐怕中國也要像巴西、墨西哥、土耳其、馬來西亞一樣掉入中等收入陷阱。

人均GDP已經超過3萬美元的韓國，在2020年首次迎來人口負增長，與中國幾乎同步。這表示韓國在1994年人均GDP達到1萬美元後，仍享有26年的人口紅利，人口增長仍是推動韓國經濟增長的動力。顯然，中國無法像韓國一樣在人均GDP達到1萬美元的階段，還能利用人口紅利推動國家發展，邁過中等收入陷阱，向發達國家經濟體邁進。

人口負增長意味着人口的減少，消費的減少，勞動力的減少，經濟活力的減少，並同時伴隨着養老負擔的增加，無疑這是阻礙經濟發展的因素，會對中國經濟增長帶來負面影響，拉低中國的經濟增長率。不過，人口是一個相對穩定的因素，它對經濟的影響不會立竿見影的表現出來，而是長期的、慢慢的發揮作用，所以人口負增長會稍微降低中國的經濟增速，短期內應該不會給中國經濟帶來比較大的衝擊。

只要中國持續推動城市化，發展鄉村像城市一樣實現現代化；不斷提高民眾的收入水平，引領人們消費升級；不斷大力投資科技研發、科技創新，推動產業升級，促使勞動生產率穩步提升；相信中國經濟在克服人口負增長阻力的情況下，仍有希望實現中速發展。只要未來十幾年中國經濟能保持4%至6%的穩定增長，中國應該能夠跨過中等收入陷阱，像韓國一樣成為發達國家。

年輕人是經濟發展的活力所在，出生人口迅速減少必然影響未來中國經濟的正常發展。（視覺中國）

對中國來說，人均GDP剛過1萬美元，既是劣勢也是優勢。劣勢是未富先老，國家負擔重；優勢是中國還有很大的發展空間，距離發展的天花板還比較遠，能夠發展改善、提升的地方還有很多，中國仍可以保持中速發展來抵禦人口負增長給經濟發展帶來的阻力。

但必須承認，長遠來看人口負增長必然不斷增大中國經濟發展的阻力，拖慢中國發展的速度。出生人口不斷減少首先意味着，中國的嬰幼兒產業市場將不斷萎縮，奶粉、尿不濕、嬰幼兒衣服、玩具、娛樂等行業發展前景暗淡；其後針對青少年的衣服、娛樂、教育行業也會面臨發展困境；最後待這一代嬰幼兒長大後，中國面向青年的所有行業（衣服、化妝品、手機、電腦、電影、遊戲、旅遊、汽車、住房等等）都將面臨市場萎縮的現實，到時中國經濟還能克服這種強大的阻力，正向增長嗎？很不好說。

據中國統計局公布數據，1962年至1993年中國每年出生人口基本都在2000萬以上，1996年至2018年中國每年出生人口在1500萬左右，如果2021年後中國出生人口降到1,000萬以下，則意味着未來中國的消費主力將減少三分之一，甚至二分之一，由此帶來的結果自然是中國消費市場的嚴重萎縮，即使到時中國年輕人的消費能力提高一倍，也只能維持中國經濟的不衰退。

有人口才有消費，有消費才有經濟的繁榮發展。美國經濟持續繁榮發展與美國人口持續增加有很大的關係，如果中國不希望人口大幅下降阻礙國家正常的發展，現在中國應該切實的拿出鼓勵生育的政策，儘量讓每年的出生人口穩定保持在1500萬以上。如此，中國所希望的民族復興才有可能跨過人口負增長陷阱，更順利的變成現實。