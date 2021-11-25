李克強為何警告「新挑戰超出預期」？

距離中共每年12月底召開的中央經濟工作會議還有一個月，國務院總理李克強對經濟形勢頻發警示信號。11月22日，李克強在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會。針對中國目前的經濟情況，這位被認為低調務實的總理承認中國經濟面臨新的下行壓力，他警告稱，中國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。



為此，李克強對與會的中國東南部省份主要官員，如上海市委書記李強和上海市長龔正、吉林省長韓俊、湖北省長王忠林、廣東省長馬興瑞、貴州省長李炳軍以及江蘇、浙江、安徽、湖南、雲南等省政府主要負責官員要求，要為市場主體生存與發展創造良好環境，在出台相關經濟政策措施時，要避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。堅決反對形式主義、官僚主義，保證各項工作取得實效。

此前四天的11月18日，李克強曾在中南海國務院第一會議室召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析經濟形勢，就做好下步經濟工作聽取意見建議。通過官方通稿可以看到，那次會議上李克強稱，2021年以來，中國發展遇到疫情多地散發、嚴重洪澇災害、大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等多重挑戰。

2021年11月18日，李克強在北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析經濟形勢，就做好下步經濟工作聽取意見建議。（新華社）

2020年年初，對於2021年的經濟發展，外界曾普遍預期伴隨着疫苗普及，全球疫情得到收效控制，經濟亦將逐步回歸常態，中國消費和製造業投資將加速修復，GDP有望在8.5%上下浮動。但現實是全球疫情此起彼伏造成全球供應鏈運行不暢，中國「世界工廠」角色加強出口持續強化。加之國內疫情的零星爆發和政府嚴格的「清零」政策，使得中國消費修復緩慢。再加上李克強所稱的洪澇災害以及大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等情況。最終形成中南海高層口中「交織疊加、超出預期」的發展挑戰。

李克強的講話預示2022年中國經濟下行壓力很可能繼續存在甚至加大。在中國經濟增長率放緩，2021年第三季度GDP增速只有4.9%的情況下，外界普遍預期中國第四季度GDP增速將進一步放緩，經濟動力問題將延伸至下一年。

中南海若要提振中國經濟動力，關鍵是要振興投資者信心和消費者信心。所以，李克強11月22日在上海的座談會上強調，中國現時有1.5億户以市場運作的經濟單位，各地方政府要把保市場主體特別是中小微企業、個體工商户作為政策着力點。

2021年11月1日，李克強到市場監管總局考察，主持召開發展壯大市場主體工作座談會。（新華社）

不僅如此，11月1日李克強在考察國家市場監管總局並召開發展壯大市場主體工作座談會時也曾強調，1億多市場主體是中國經濟發展的底氣、韌性所在，是穩住經濟基本盤的重要基礎。各政府管理、監督機構要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商户的困難，制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利，破除制約市場主體發展的不合理限制，對各類所有制企業一視同仁。

依照慣例，每年12月底，中共中央都將召開經濟工作會議，為下一年經濟政策定調。就目前情況來看，李克強至少兩次指出中國經濟出現新的下行壓力。這一定調大概率將在中共2021年年底的中央經濟工作會議上有所體現。