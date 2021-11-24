中國發布「十四五」對外貿易發展規劃：構建綠色貿易體系

11月23日，中國商務部印發《「十四五」對外貿易高質量發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。

據中國商務部副部長任鴻斌介紹，《規劃》被列為國家級專項規劃，是繼2019年《中共中央國務院關於推進貿易高質量發展的指導意見》和2020年《國務院辦公廳關於推進對外貿易創新發展的實施意見》之後，又一個外貿領域重要指導性文件。



《規劃》從優化貨物貿易結構、創新發展服務貿易、加快發展貿易新業態、提升貿易數字化水平、構建綠色貿易體系、推進內外貿一體化、保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉、深化「一帶一路」貿易暢通合作、強化風險防控體系、營造良好發展環境等10個方面，明確了45項重點任務，制定了6個方面的保障措施。

《規劃》提出，「十四五」時期，要優化進出口商品結構。降低進口關稅和制度性成本。促進自發展中國家特別是最不發達國家進口。鼓勵優質消費品進口，擴大先進技術、重要設備、關鍵零部件進口，增加能源資源產品和國內緊缺農產品進口。推動環保、新能源等綠色低碳產品進出口，積極參與國際合作。推動高技術、高附加值裝備類企業在更高水平上參與國際合作。推動紡織服裝等傳統勞動密集型產業轉型升級。推進農業國際貿易高質量發展基地建設，提高精深加工和高附加值農產品出口比重。與國際社會合作打擊非法採伐、野生動植物等非法貿易。

據介紹，《規劃》突出了深化科技創新、制度創新、業態和模式創新，將綠色貿易、貿易數字化、內外貿一體化等國際貿易新趨勢列入十大主要任務。同時，結合當前中國外貿發展新形勢，豐富了貿易新業態新模式的內涵，鼓勵海外倉、保稅維修、離岸貿易等新業態發展。

《規劃》提出「十四五」時期，將努力實現以下目標：貿易綜合實力進一步增強、協調創新水平進一步提高、暢通循環能力進一步提升、貿易開放合作進一步深化、貿易安全體系進一步完善。