內地推動碳達峰行動　綠色節能產業擴張過熱引警惕

為推進綠色發展，完成碳達峰的目標，內地近期加快部署節能綠色產業的發展，除了中央政府層面的規劃，各地方、部門也陸續推出綠色低碳發展的計劃，但地方上的一些產業投資卻出現了一些過熱的亂象。



自10月24日，中共中央、國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發布，對中國碳達峰碳中和計劃進行系統謀劃以來，10月26日國務院已發布《2030年前碳達峰行動方案》。

而近期，國管局、國家發展改革委、財政部、生態環境部印發《深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案》提出，到2025年，全國公共機構用能結構持續優化，用能效率持續提升，年度能源消費總量控制在1.89億噸標準煤以內，二氧化碳排放總量控制在4億噸以內，在2020年的基礎上單位建築面積能耗下降5%、碳排放下降7%，有條件的地區2025年前實現公共機構碳達峰、全國公共機構碳排放總量2030年前儘早達峰。

《方案》明確，充分利用建築屋頂、立面、車棚頂面等適宜場地空間，安裝光電轉換效率高的光伏發電設施。鼓勵有條件的公共機構建設連接光伏發電、儲能設備和充放電設施的微網系統，實現高效消納利用。推廣光伏發電與建築一體化應用。到2025年公共機構新建建築可安裝光伏屋頂面積力爭實現光伏覆蓋率達到50%。推動太陽能供應生活熱水項目建設，開展太陽能供暖試點。同時，提升公共機構新能源汽車充電保障，內部停車場要配建與使用規模相適應、運行需求相匹配的充（換）電設施設備或預留建設安裝條件，鼓勵內部充（換）電設施設備向社會公眾開放。

在官方大力的推動下，各地的綠色節能產業擴張迅速，卻也出現一些過熱的跡象。據報道，近日多地暫緩屋頂光伏發電項目。11月22日河南省發改委為此印發通知，要求平穩有序推進屋頂光伏發電建設。試點地區的河南鄧州市此前早已下發通知，嚴禁企業擾亂當地屋頂試點開發工作，決定暫停全市範圍內利用自己屋頂自行投資的屋頂光伏項目工作。

近期湖南常德市發改委《關於暫停新增光伏發電項目備案的通知》提到，全市暫停新增光伏發電項目備案工作（包括地面和屋頂），待明確全市「十四五」擬開發項目後，再行啟動。常德市發改委能源處的一位負責人介紹，暫停備案的原因之一，是此前對常德全市範圍內擬建光伏風電項目的企業進行了初步摸底，發現需要建設的光伏風電項目遠超過電網的消納能力。

而在此前，廣東韶關市也暫緩了部分屋頂光伏項目備案工作，韶關市發展和改革局電力科工作人員表示，是因為電網容量問題和安全問題，韶關市發展和改革局才決定暫緩備案。