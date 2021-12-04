中共選拔接班人要求側重點已變　忠誠、乾淨、擔當何以成關鍵詞？

12月1日，中共中央政治局委員、中組部部長陳希在《人民日報》發表了關於學習貫徹中共十九屆六中全會精神的文章，題為《必須抓好後繼有人這個根本大計》（以下簡稱文章），詳述了中共如何培養接班人的方向指引。「為政之要，惟在得人」，接班人直接關係到國家的興衰成敗，選出德才兼備的合格接班人，確是一個政黨、一個國家的根本大計。



文章指出，中共十八大以來習近平曾反覆強調，「實現中華民族偉大復興，堅持和發展中國特色社會主義，關鍵在黨，關鍵在人，歸根到底在培養造就一代又一代可靠接班人」。選拔接班人的標準為何？陳希在文中表示，「《決議》總結歷史、立足當前、面向未來，對黨和人民事業需要什麼樣的幹部作出了明確回答，強調要培養選拔德才兼備、忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部。」

忠誠、乾淨、擔當是新時代「選人用人的時代標杆」。文章明言，「忠誠是為政之魂，是最重要的政治操守。選幹部、用幹部，千條萬條，第一條就要看是不是對黨忠誠。這一條不過關，其他都不過關，能耐再大也不能用。乾淨是立身之本，是做人做事的基本底線。對廉潔上有硬傷的人必須一律擋住，堅決防止『帶病提拔』、『帶病上崗』，以確保幹部隊伍純潔。擔當是履職之要，是黨的幹部的必備素質。改革推進到今天，比認識更重要的是決心，比方法更關鍵的是擔當。領導幹部必須砥礪擔當之志、磨礪擔當之勇、提升擔當之能，自覺肩負起新時代的職責使命。」

選出德才兼備的官員永遠是一個政黨、一個國家最核心的任務之一，圖為中共中央、中國國務院在北京舉行國家科學技術獎勵大會。（新華社）

與鄧小平時代以來對幹部要求的「革命化、年輕化、知識化、專業化」相比，隨着中國國情的變化，中共選拔幹部的標準也在與時俱進。「知識化、專業化」這兩點沒有變化，因為任何時代、任何地方都需要有知識的專業人才。而「革命化、年輕化」有特殊的時代背景，當時「文革」剛結束，「革命」思維濃厚且領導人終身制還沒有廢除。現在中共已從革命黨轉變為執政黨，也不存在垂垂老矣的領導人——省部級幹部65歲退下來，正國級領導人一般75歲前退休--所以這兩點也不再特別強調。

忠誠、乾淨、擔當為何成為新時代中共選人用人的關鍵詞，這與中國現階段的國際、國內發展環境密切相關。不必諱言，中美現階段正在進行意識形態競爭，習近平特別重視制度自信、理論自信、道路自信和文化自信，並且在推動新時代的民主集中制改革，重塑中央權威，所以國際國內因素疊加，中共現階段必然對幹部的「政治忠誠」提出更高要求。

中共十八大以來，習近平大力推動反腐，希望把權力關進制度的籠子裏，努力建設風清氣正的廉能中國。不過，建設廉能中國並非易事，中共官場的腐敗已經持續幾十年，貪腐早已變成官場文化和風氣，要想從根本上改變這種官場環境，必須輸入有廉潔理想，未被腐敗污染的新鮮血液。從反腐倡廉的角度考慮，中共需要大量比較乾淨的官員，至少是對腐敗還有抵抗力的官員，因此乾淨成為新時代選拔官員的重要標準之一，不難理解。

再說擔當，這一標準其實任何時代都需要，只是此時中共特別強調這一點，也有其時代的特殊性。因為習近平大力反腐以來，中國官場一度出現了「不作為」的非正常狀態，引起中國民眾和輿論的普遍批評。中國官員為什麼開始「不作為」？原因或許有兩點，一是反腐截斷了他們的貪腐收益，讓他們失去了「作為」的動力。二是，害怕作為時出錯，被紀檢機關盯上，反而會因此失去官位。

面對新的國內外形勢，中共對新一代的官員接班人提出了新的要求。(AP）

人人都要為自己的利益考量，官員也不例外。抱着「多一事不如少一事」的心態，不貪腐也不作為，似乎正在成為中國官員的明哲保身之道。為此，中國中央政府曾對這種現象提出嚴厲批評，甚至說懶政、不作為也是一種腐敗，讓這種狀況有所改善。在此情況下，勇於擔當，敢作敢為，就顯得難能可貴。為了提高各級官員的積極性，在中國大變革的時代，中共特別強調「擔當」這一用人考量，很有現實激勵的意義。

每個時代有每個時代的使命，每個時代也有每個時代地選拔官員「側重點」考量。在改革開放40年後，中國的經濟、社會環境已實現翻天覆地的大變化，在此基礎上，中國選人用人的標準不可避免也會隨着時代的發展而變。陳希在文章中表示，「樹立正確用人導向，堅持不唯票、不唯分、不唯生產總值、不唯年齡，不搞『海推』、『海選』，堅決糾正選人用人上的不正之風，建立健全素質培養、知事識人、選拔任用、從嚴管理、正向激勵五大體系，大力發現和培養選拔優秀年輕幹部，推動幹部隊伍建設邁上新台階。」

陳希的這一表述打破了此前幾十年中共選拔官員的很多標準，生產總值、年齡、「海推」、「海選」不再是官員任免的關鍵要素，破除成規，綜合評價官員的政績，力爭「能者上，庸者下」似乎正在成為新的官員選拔新風。「為政之要，惟在得人」，能夠將真正「德才兼備」的官員選拔出來，把他們放到關鍵崗位上歷練、培養，引領中國的創新發展，則習近平的廉能、富強中國夢，將能夠更順利的變成現實。