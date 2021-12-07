美日對北京極限進逼「新常態」來臨　台灣的生存之道是什麼？

12月3日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受路透社專訪時談到兩岸關係，他警告中國大陸入侵台灣將會造成災難性後果，並明確表示台灣是「一個創新型國家」。

更早之前，日本前首相安倍晉三在一場面向台灣的論壇上宣稱「台灣有事」就等於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」。安倍呼籲北京不要對台採取冒險的軍事行動，那將「等同於走上經濟自殺之路」。

類似的就台灣問題的強硬表態，近年來並不鮮見。可以說，美日對北京的極限進逼和試探，已經成為目前兩岸局勢的「新常態」。

在這一常態下，台灣作為一個政治實體，其本身在兩岸關係中的自主地位進一步萎縮，已近乎完全退化為美日的戰略工具。

對此，台灣似乎頗為歡迎，並不吝惜自身話語權的無限讓渡。不少聲音認為此類外界對台灣強有力的支持，將對北京產生切實的影響，遏阻後者逐漸增長的「武統」意願。

於台灣而言，同美日兩國緊密攜手固然「看上去很美」，但要意識到其中暗含某種顯見的危機，可能會以異常劇烈的反彈震盪海峽，並一舉撕裂日漸脆弱的平衡。

習近平在習拜會上重點談及台灣問題。（新華社）

實際上，縱觀中國大陸歷來在兩岸問題上的處理方式，可以不難知道，北京並不反對在台海間「維持現狀」——儘管在官方說法中，兩岸統一被強調為必然選項，但就具體事項，大陸一貫展現出高度的靈活性。

在時空層面，這是對台灣的明確利好。後者若能就此展開充分工作，則可在兩岸對話中為自身謀求大量空間。而顯然的，北京完全願意為台灣開創若干「例外」。

但台灣正選擇將大陸逼進一條無法輾轉，不能回頭的「死胡同」。

「九二共識」是不遠的例子，這一兩岸交流基礎以「一中」原則周知於公眾，其精髓卻是「各表」。換言之，只要台灣方面能給足大陸關於「一中」的原則性需求，滿足這個「面子」，北京是不吝於寬容「各表」，向台灣讓渡「裏子」的。

中共多次強調「九二共識」，對台灣喊話只要承認「九二共識」，一切可談，也正是在釋放上述信號。

若用比喻說，「九二共識」就是一劑大陸心甘情願飲下的迷魂湯，因對中共而言，至少在時間進程上，有太多其他議題要緊迫於兩岸統一。其模糊性是中共能接受的，也正是台灣可利用的。

而台灣放棄了這一點，將「九二共識」這個台海安定的壓艙石扔在一邊。深諳模糊性之於台灣有多重要的政治人物如蘇起，曾多次表達不解，但遺憾的是，當年他為兩岸發明「九二共識」時創下的共識利好，已被民進黨政府棄如敝履。

而在拋棄模糊空間後，兩岸只剩下硬碰硬一條路，誰將是受傷更重的那一個，是顯而易見的。