北京就台海問題不得不採「斷然措施」？3個時間點或成關鍵

關於台灣問題，大陸方面最新最權威的說法是：「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

上述表態被大陸國台辦發言人和中國外交部發言人在新聞發布會上反覆引用。外界對其中提及的「斷然措施」揣測頗多。有分析稱，大陸會在3個時間點上對台採取「斷然措施」。



第一個時間點，假如俄羅斯攻打烏克蘭，中國可能發起統一之戰。

這個猜測是在美國白宮的新聞發布會上被提及的。周二（7日），美國總統拜登和俄羅斯總統普京舉行了視像會晤，為此，美國總統國家安全事務助理沙利文親自出席例行記者會，回答俄美關係相關問題。

會議期間，有記者將話題引向了台灣海峽，向沙利文發問道：有些觀察家描述了一種嚴峻的局面，當普京總統入侵烏克蘭，同一時間，中國會動用武力統一台灣。請問，美國為這種局面做好準備了嗎？ 對於這個問題，沙利文的回答是白宮的標準答案。有內媒分析稱，記者如此發問，可見在美國學者的眼中，當俄羅斯動用武力的時候，台灣也隨即處於危險之中。

沙利文會上談及台灣問題。（人民視覺）

第二個時間點，2024年之前。

作出這項預測的是「九二共識」概念的提出者、曾在台灣陸委會和安全部門任職的蘇起。在台灣《遠見》雜誌日前舉辦的一次研討會上，蘇起表示，比較擔心事情（大陸採取斷然措施）發生在2024年以前。他認為，共產黨恐怕不會等台灣人把票再投給民進黨一次，「2024年之前我們都要小心一點」。

關於兩岸實力的對比以及如果大陸採取斷然措施會有多少解放軍第一波入島，蘇起引用了美國方面的分析報告：2000年時台灣可以自己應付大陸威脅；2008年大陸可以局部封鎖台灣，一波導彈攻擊摧毀台灣重要設施；2018年大陸可以全面封鎖並且電子癱瘓台灣，蔡英文要打電話給軍隊都做不到；到2020年，大陸如果登陸，20,000人渡海，5,000人從空中過來，其他還有搭直升機來的，總體算來第一波就可以進來台灣28,000人。蘇起強調說，這都是老美自己評估的，美國根本來不及救，所以大陸每次講重話，美國一定都往後靠。

蘇起周一（6日）出席2021遠見高峰會時表示，中美對話是台灣維持和平的最後的希望。（影片截圖）

第三個時間點，2024年到2027年之間。

作出這項預測的是台灣前行政院長江宜樺。他認為台海地區會不會發生戰爭，還有變數。他自己研判，未來發生戰爭的機率超過5成，關鍵時間點是2024年到2027年之間。

江宜樺也分析了假如大陸發起統一之戰美國的態度。他認為美國在當前朝野氛圍之下，動作會很大，軍艦可能到西太平洋來，但是美國要再介入一場地面戰爭，可能性非常小，畢竟要長期打仗，對手又不是塔利班，而是中國大陸。這樣打一場全面戰爭的可能性不存在，美國雖然可能把實力展現在某些時刻，但接着仍可能縮手。

江宜樺研判未來發生戰爭的機率超過5成。（Facebook）

另外，台灣東吳大學巨量數據管理學院講座教授朱雲鵬日前投書枱灣媒體，分析了台灣問題的4個變量。

第一個變量是教育。教育的重要性，在於它會形成下一代的思想與觀念。台灣實施的新課綱，其最大特色就是在歷史上幾乎消滅了「中華民國」。多數歷史課本對於「中華民國」產生過程的描述，可說是粗陋地一語帶過。這導致很多小學生都在問老師，為什麼我們叫作「中華民國」。

第二個變量是媒體。目前台灣瀏覽量較大的主流媒體的內容，從電視到網絡，清一色是反中、仇中、鄙中。

第三個變量是選舉。台灣的選舉文化，更大的成分是民粹。通俗地講，就是前面兩個變量所產生的意識型態，到了選舉的時候，就成為政黨的提款機。由此，政黨當選以後的政策，也必須具有反中、仇中、鄙中的特色。而且政黨還可以通過網絡水軍，反過來引導媒體走向。

第四個變量是美國。美國內部也有媒體、選舉、政策的反中循環。體現在政策上，就是大量售台武器。

朱雲鵬提到的上述4個變量，3個來自台灣，1個來自美國。這些變量，都是「挑釁逼迫」，都是在不斷地挑戰大陸和平統一的誠意和努力。