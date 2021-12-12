海峽論壇｜記者手記：論壇裡的台灣人不提「政治」　深怕被誤解

由於疫情，由國台辦和福建政府主辦的海峽論壇從九月一路延到十二月。在海峽論壇開始前，台灣陸委會表明態度：海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，「歷年來藉由活動拉攏及分化台灣，宣傳對台統戰成果」 ，呼籲民眾勿輕易參與。

這並非第一次台灣政府對大陸的海峽論壇嚴肅警告。2020年時，台灣政府同樣祭出警示：呼籲民眾及民間團體不要輕易參加，甚至表示政府已經完成「國安法」修法，民眾別輕易觸法，警告意味濃厚。

在開始寫對於此次海峽論壇的觀察時，必須先釐清，為何台灣人會去海峽論壇？都想去「被統戰」？海峽論壇到底是什麼性質的？是政治統戰、還是民間交往？

今年海峽論壇繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題。（新華社）

汪洋講話的「硬」與「軟」

這可以說是每年兩岸最大的一次「民間峰會」了，雖說從2009年開始至今，主打的主題都是擴大交流、促進融合之類的，但不可能是「無政治環境」。

但需要明白一個現實前提：從事對台工作的中國全國政協主席汪洋、以及大陸國台辦主任劉結一都是參與海峽論壇的重要人士，但是去除這兩位重要人士的致詞會帶有政治意味之外，其實論壇重點，還是兩岸從事各行各業的人聚會、交流。

台灣各產業相關人員、各地台商團體、在大陸工作的台灣人，都可能參與。民進黨政府現在禁止，但在過去馬政府時期，不只台灣一些縣市的里長或議長，連綠營相關人士都參與過。比起政治，這更偏向同產業的台灣人碰頭聊天、或認識新朋友的場合。

此次海峽論壇主論壇一開幕，中國全國政協主席汪洋的一番致詞，讓人明顯感受到近年台灣政府選擇的「親美抗中」路線，使大陸官方在致詞時，對台灣政府不假辭色，但對於民間仍然放軟態度。

汪洋在海峽論壇中致詞提到，實現祖國統一，有必勝信心。（新華社）

「對於實現祖國完全統一，有必勝信心。實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的任務。」汪洋一開始便表示。

汪洋此次致詞的「硬」與「軟」，有非常明顯的分界。強調統一是全體中國十四億人的願望（而不是單中國共產黨的），中國共產黨的統一是有歷史依據、更有民意支持。同時，也很直白地對台灣民間喊話，比如「有能力讓台灣同胞過好日子」等，這類喊話在過去並不多。

也就是說，汪洋的致詞重點，已經不只停留在如何統一，而是統一之後的一種願景承諾，在當下氛圍也是想讓想與大陸交流的台灣民間放心。

論壇裡的台灣人：「不要說政治，以免又被誤解」

由於疫情，此次論壇出席者大多為在大陸的台灣人，在當下氛圍更能感受到兩岸台灣人處在完全不同的「同温層」。當台灣社會基本處於統一的抗中政治氛圍，在「對岸」的台灣人一方面感受到政治局勢的敏感尖鋭，一方面又身處兩岸產業合作、生活融合的最前線。

在海峽論壇會場中的台灣人大多不會主動提及現在的政治情勢，但有台商私下表示「當然不希望情況再惡化」、「兩岸現在政治情況非常不好，但這對台灣整體產業環境並沒有加分，對於台商來說只希望兩岸關係穩定」。

該台商表示，「台灣政府塑造出一種假設，就是大陸在反對台獨，有自己政治立場的台灣企業會被開罰、會很倒黴，所以台灣企業回台灣吧！這種說法是很不切實際的。普通老百姓也不能掌控政治的變化，最在意的就是政治變化不要影響到自己，希望政府也不要走得太對立、太極端。」

另一位與會者則是搖搖手，「現在氛圍不好啦，大家就是來這裏交交朋友，現在儘量不要談政治，以免被誤解，現在他們（台灣政府）也不太想讓台灣人來。」

身為現場實際參與者，能感受到就算有一定政治性，海峽論壇中可以看到許多台灣人與大陸朋友或大陸創業夥伴，一起交流看法、分享資訊，這是最真的民間情感，並非一切都是政治掛帥。當與會者也對「政治」兩字謹慎或閉口不談，顯示就算不沾政治的民眾，都能感受到當下氛圍，已經與過去截然不同。

兩岸和平，檯面上的人在講、枱面下的百姓也確實期望，但我卻忍不住想，我們努力想維持和平交流、不要被某些極端政治所影響，但能維持多久呢？過去那樣大家願意暢所欲言，不必謹小慎微，不必有「政府不准我去，但我還是去了」的顧慮，讓交流回歸交流，那樣的時代，什麼時候能回來？