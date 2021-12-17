文化興則國家興　內地文藝後來居上有賴摒棄「政治掛帥」

12月14日，中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會在北京人民大會堂召開。國家主席習近平出席大會，並在開幕式上發表講話。

習近平表示：「文化興則國家興，文化強則民族強。當代中國，江山壯麗，人民豪邁，前程遠大。時代為我國文藝繁榮發展提供了前所未有的廣闊舞台。推動社會主義文藝繁榮發展、建設社會主義文化強國，廣大文藝工作者義不容辭、重任在肩、大有作為。」



文化興則國家興，文化強則民族強。此為至理名言，最鮮明的例子是美國電影席捲全球，向世界各個地區的人們傳播美國文化，凸顯了美國強大的文化軟實力。近些年，韓國影視劇和流行音樂崛起，將韓國文化推廣到東亞和全球，是又一個文化興則國家興的突出代表，值得中國取經學習。

為何美國、韓國的文藝創作如此繁榮，並贏得全球觀眾的認可？除了其國家經濟實力發達為文藝創作提供了充足的物資和資本保障外，客觀來看，兩國廣闊而自由的文藝創作空間也為其文藝工作者創造了天馬行空的思考環境，進而孕育出被世人認可的優質作品。自由是文藝創作的最佳土壤，只要沒有條條框框的束縛，繁榮的時代總會促進文藝的繁榮，誕生符合時代特點的偉大作品。

中國內地在改革開放後逐步走向文藝繁榮，成為大中華地區文藝創作的中心，再一次證明了這個淺顯的道理。改革開放前，由於政治、意識形態主導一切，內地的文藝創作基本歸於死寂，很少有可以慰藉、陶冶人們心靈的作品。而同時期，香港、台灣正走向文藝的大繁榮，人們喜聞樂見的散文、小說、電影、流行歌曲、電視劇層出不窮，培養一眾作家和明星。所以，在改革開放後，港台文化迅速佔領內地市場，收穫民心，港台成為大中華地區的文藝中心。

由於改革開放初期內地貧窮落後且文藝創作條條框框比較多，無法創造出與港台競爭的文藝作品，所以內地的70後、80後、90後基本上都是看着港台電影、電視劇、小說，聽着港台流行歌曲、音樂，追着港台明星長大的。不過，隨着內地走向經濟繁榮，文藝創作的條條框框逐漸消失，文藝創作者獲得更大的自由空間，內地的文藝作品也開始逐漸趕上來，有了後來居上的趨勢。

改革開放後大陸的文藝創作復甦、發展，逐步走向繁榮，圖為2021年6月10日，第27屆上海電視節，「白玉蘭綻放」頒獎典禮現場。（視覺中國）

應該說，大約在2010年之後，內地的電影、電視劇、綜藝節目、流行歌曲等開始整體超越港台作品，一大批影視明星群體崛起，成為內地人民喜歡、追逐的主要對象。00後的內地青少年們，似乎距離港台文藝越來越遠，他們或許已經很難理解80後們對港台文藝的特殊感情。當然，幾十年間內地的小說、散文、歷史、科普等等各類受人們喜愛的圖書，也已被數量眾多的作家創作出來，成為14億人主要的精神糧食，內地文化領域初步迎來新的繁榮。

在內地文藝繁榮的同時，香港電影越來越淡出內地人的生活，香港導演和明星越來越將事業的重心放在內地。台灣綜藝、影視歌星也紛紛進入大陸發展，同時，陸劇卻日漸在台灣贏得民心，受到年輕人廣泛喜愛。有統計顯示，今年在台灣最熱的前十電視劇排行榜中，陸劇佔了5部。今天，港台年輕人喜愛、追內地明星已經不是新聞。

經過四十多年的積澱發展，內地文藝創作開始超越港台，再次成為大中華地區文藝潮流的引領者。內地為什麼能夠後來居上？市場巨大、資金充足、人才崛起無疑是支撐文藝快速發展的三大基石，但更根本的還是，內地基本上放開了對文藝創作的政治束縛，將創作自由還給了文藝工作者。如果改革開放後的文藝政策像毛時代一樣「政治掛帥」，恐怕文藝創作、文藝市場很難發展起來。

內地改革開放後一代是看着港台影視劇長大的，圖為2016年2月18日，《賭城風雲3》新春晚宴上劉德華、劉嘉玲、周潤發合影。（資料圖片）

習近平在講話時表示，「廣大文藝工作者要增強文化自覺、堅定文化自信，以強烈的歷史主動精神，積極投身社會主義文化強國建設，堅持為人民服務、為社會主義服務方向，堅持百花齊放、百家爭鳴方針，堅持創造性轉化、創新性發展」、「對正能量要敢寫敢歌，理直氣壯，正大光明。對醜惡事要敢怒敢批，大義凜然，威武不屈」、「各級黨委要貫徹黨的理論和路線方針政策，尊重和遵循文藝規律，通過深化改革、完善政策、健全體制，形成不斷出精品、出人才的生動局面」。

堅持百花齊放、百家爭鳴方針，尊重和遵循文藝規律，可謂點出了中國文藝繁榮發展的關鍵所在。尊重文化發展的客觀規律，給文藝工作者更大的創作空間，減少各類審批對文藝創作的束縛，出台政策更多支持文藝公司的發展，則在中國迎來民族復興的時刻，以中國人的聰明才智，很有可能將中國的文藝創造推向新的歷史高峰。

文化繁榮是一個國家最大的軟實力，中國文藝市場、文藝作品實現大發展，必然可以更多、更好地將中國文化推廣到全世界。可以說，支持中國文藝發展是對中國未來最好的投資。到一定時刻，中國電影應該也可以像美國電影一樣，走向全世界。