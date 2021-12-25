色厲內荏的外交突破　台灣問題國際化難善終

回顧2021年，新冠疫情在變種病毒推陳出新不止下，依舊困擾着全世界秩序戮力正常化的步伐，全球政經格局也在疫情侵擾的背景之中，各方借力使力、美中歐等強權合縱連橫的行動反覆變動，最終隱約秩序成了美中陣營複合意識形態鬥爭與霸權權力對壘局勢——一個殘留世人歷史記憶中的類冷戰格局。



美中權力之爭遍及全球，印太區域尤其前線，台灣問題既是攸關美中火線關係好壞的原因之一，更是被決定的結果。面對世局如此，台灣朝野政黨如今少有的共識之一，「台灣未來是由2,300萬人決定」的呼告顯然止步於內宣，若非自欺欺人，便是自絕於現實之外。不論主客觀形勢，台灣未來再如何無奈，都難由台灣人自決，而是「被安排」於美中的競合結果之後。「覆巢之下無完卵」的道理，台灣人沒有忘記，只是害怕想起來。

中國外交部發言人華春瑩8月13日曾警告美國歐盟不要妄評中國召回駐立陶宛大使事件，聲明中國強烈反對美國對中方的正當舉措指手畫腳、粗暴干涉；並敦促歐盟方面在涉台問題上堅持正確立場，不要給中歐關係製造新的麻煩。（外交部官網）

立陶宛成為台灣外交關鍵字？

延續2020年台灣順從前美國總統特朗普（Donald Trump）的反中操作，竊喜美國國會通過多部友台法案，其中《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）尤其「耀眼」。特朗普政府也在美國總統大選的反中激情聲浪中，高調派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）登台，捷克議長維特齊（Miloš Vystrčil）緊跟其後，自膺歐陸反中「代表」率團訪台，帶給台灣外交少有的高光時刻。

直到2021年，在美國與日本之外，台灣意外收穫了來自捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、立陶宛、波蘭等歐陸國家對台的「疫苗外交」，蔡英文政府打鐵趁熱，再於下半年遣官方經貿投資考察團啟程前往中東歐三國（斯洛伐克、捷克及立陶宛），明眼人都能意會，台灣「藉經攀政」、尋求外交活動突破才該是該趟「西遊記」的目的。

儘管台灣在年末再次失去了尼加拉瓜與台的正式外交關係，但立陶宛政府仗恃美國、挾歐制中的意志，強行準立「台灣代表處」忤逆北京，對於長年困頓於國際空間的台灣社會而言，儼然具備以一擋百的氣勢，將立陶宛三個字做為台灣外交的年度關鍵字，相信可以輕易獲得台灣社會認同。但對於國際關係認識論從來淺碟的台灣社會，並無感台灣在疫情年間，大興「突如其來」的歐洲外交接觸，實際上並非台灣與這些中東歐國家「相見恨晚」，而是在本質上順勢美國率其盟友于國際大行「反中」的鋪墊而來；就時序而言，必先有美國主導反中大勢、繼而引領「新歐洲」燥動，方有台灣的中東歐外交機遇。

立陶宛TV3電視台9月3日稱，外長蘭茨貝吉斯在一份外交部的報告中呼籲，歐盟及北大西洋公約組織應與印太地區及其他理念相近的夥伴協調對華政策。（Reuters）

拜登搭新棚 繞過老歐洲、舊建制

時間回到9月5日，波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗運抵桃園機場，台灣為迎來「民主新歡」振奮不已，蔡英文遂在臉書（Facebook）發文感謝波蘭，並讚揚波蘭和立陶宛、斯洛伐克、捷克等國都是台灣「抗疫的重要夥伴」。一如民進黨副秘書長林飛帆早於7月中旬即曾透露的「新外交指南」，指「越來越多中等國家（非傳統上大家認知的大國）開始在外交上展現更大程度的自主性，積極對價值表態，採取行動」，尤其是轉型民主的中東歐國家，對中國在中東歐影響力的擴增感到憂慮，尋得這些中等國家聲援將成為台灣的外交機會——波蘭顯然是台灣這套外交劇本中，望穿秋水而來的一名貴客。

但不可規避的事實是，在美國亟欲營造國際「反中」陣線的規劃下，被台灣視為「民主新歡」的中東歐國家，其身份本質並不如台灣想像，而是以美國的「新玩偶」而存在。究其「團員」組成，不得不讓人聯想到過去小布殊（George W Bush）政府時期的國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）提出「新老歐洲之分」。回顧小布殊主政時代，在攻打伊拉克的問題上，德法兩國態度與美國立場產生鮮明的對立，引致美國彼時以「老歐洲」斥責德法。如今，傳統外交建制出身的拜登（Joe Biden），儘管多與「老歐洲」長年打交道，但在一同「反中」的道路上，「老歐洲」相挺的力道終究不能與日本、澳洲等鐵桿盟友相提並論，拜登如今在爭取擴大朋友圈的原則下，不與「老歐洲」惡言相向的同時，亟欲拉攏「新歐洲」的行動再明顯不過。

從大的結構來看，拜登不僅僅是繞過了「老歐洲」來拉攏「反中」陣營，同時也有意跳過傳統國際建制來遂行其事——以避免中國在其中的直接干擾，並省去了其他大國的意見相左。加入了以中等國家為主體的建制，美國盡享從前號令天下的從容，不啻自在快活——面對這些經由「美國代理」的友台國家，乃至波蘭突拋台灣可以加入「三海倡議」（Three Seas Initiative，TSI）之言，向來被排拒在國際社群之外的台灣，興喜可期，卻也應在「聽其言」後更「觀其行」，否則種種看似友台與惠台的舉措，輕則如雞肋，又或者只是為他人作嫁衣。

▼▼▼拜登出席美國歐盟峰會，美歐在聲明中對中國強硬表態（請點選大圖瀏覽）：

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天下秩序的美國霸權不存在

揮別台灣罕見自信的「新歐洲」外交戰場，阿富汗政權易幟以及烏克蘭局勢的詭譎，則可謂是台灣自省其外交處境的陰暗面。

以美國撤軍為導火線，塔利班重新入主阿富汗，不僅顛覆了中東地緣政治，也重創了美國作為全球霸權的聲譽與地位。美國霸權毫無疑問正在走下坡的路上，美國統治菁英心知肚明，儘管步履闌珊，但面對昔日家大業大、以美國意志為依歸的全球秩序受到挑戰，拜登就現實面考量，遠遠還沒有到說放就放的地步。

美國霸權是否遭受來自中國的挑戰，這道命題早已不是個問題，世人基本已將美中兩國當如何完成霸權轉移視作未來完成式，不同程度的糾結只在於將費時多久？和平與否？是否必有一戰？這預見的趨勢篤定，從白宮易主也不見反中勢歇可見端倪。

習近平在會晤開始時以「老朋友」稱呼拜登。不過，白宮在會晤前簡報時表示，拜登不認為習近平是「老朋友」。圖為2015年習近平到訪美國安德魯斯空軍基地時與時任美國副總統拜登走上紅地毯。（美聯社）

面對當前以美國利益為主線引導的世界格局與秩序是否翻篇，焦急的恐怕不只有華盛頓，不安的更有早已涉足美國秩序共同體的眾多美國盟友。這些美國盟友與美國的關係，或深或淺，有如加拿大般的鐵哥們，也有如阿富汗這般的一時利益與共，「可割可棄」。台灣無疑是過去阿富汗局勢大變底下，最惴惴不安的一個——台美關係有其一定基礎毋庸置疑，但礙於大國政治與國際現實，台灣充其量是美國的「隱形盟友」，方方面面皆不足以白紙黑字端上台面。正基於此，台灣仰美國老大哥鼻息，靠的更多是一種花錢買保護、一種價值層面的信仰關係，甚或是自我催眠以抵抗華府每隔幾年就要流行一次的「棄台論」，否則夜不能寐。

在美國總統拜登釋出阿富汗問題與台灣、韓國及北約等有「根本上的差異」，不可一概而論之後，美國國務院指出，台海和平是美國長久利益，美國會持續深化對台關係。但發言人普萊斯（Ned Price）也強調，美國一中政策的基本框架也沒有改變。 （中央社）

繫於國共內戰延續的兩岸關係，不論從法理角度，還是權力政治來看，皆導致台灣空有一個完全自治的政府，卻無法成為一個國家。不同於其他區域國家，面對「美國霸權秩序」不穩，能夠基於自身國家利益考慮琵琶別抱，一定程度向中國示好、先一步為將來可能的中國霸權秩序暖身，或者努力扮演雙邊討好的角色。台灣在中國強勢與一中原則底下，要面對的終極問題只有統一與否、用什麼方式完成與中國的統一，而非他國想方設法緩和的脱離與再融入「新的霸權秩序」問題——一個抗拒兩岸統一的台灣其實別無選擇，只能仰賴美國提供保護、抵禦北京，抗統的意志越深，台灣將自己抵押給美國的代價也就越大。這是此際阿富汗危機重創美國霸權聲譽，台灣看着「全程高能」，進而複製恐懼的因果邏輯。

2021年7月3日，中國外長王毅講話提到，動輒聲稱維護「基於規則的國際秩序」，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版，中國要旗幟鮮明反對。（中國外交部）

對於「霸權」底下的秩序與責任出現錯誤理解，或當是台灣一再重蹈被美國背叛覆轍的遠因。台灣對於美國霸權秩序維護的想像，或基於東亞歷史文化影響，更有偏向封建時代的天下秩序理解，期待美國對台表現出如「家父長式」的保護與依賴。但現實中的美國，從來都不是沉浸於東亞文化的台灣所想的那般，且並非直到特朗普政府、拜登政府之後才如此，而是從來都是以服務於美國國家利得為上，於焉有所謂特朗普主政期間大言不慚地向固有盟友高喚「使用者付費」的邏輯。當然，美國作為單極霸權多時，確實在很長的一段時間提供了國際公共財，但骨子裏，公共財的提供只是利益交換的溢美之詞，兜了一圈，終於在阿富汗的土地上見光死，「豔驚四座」。這想像與現實間的差距，對於「求獨不能」，只能仰賴美國以制中的台灣何其難堪——原來「家父長式」期待下的「美國爸爸」，終究只是討價還價、利益兩分的商人嘴臉，蔡英文政府帶給台灣社會最大的惡果亦在於此，明知故犯，卻又沉溺於掩耳盜鈴，多的是台灣人不知道的事。

台灣問題國際化終將衣不蔽體

時至2021年末，就在拜登興致盎然舉辦民主峰會的同一天，尼加拉瓜宣佈與台灣斷交，轉向同北京創建正式外交關係，在台灣近年崇歐心性高漲，不甚重視既有邦交國，甚至每每在「被斷交」後大肆揶揄不過又少了一個只會跟台灣要錢的友邦，一副沒有這樣的邦交國更好的氣氛下，尼加拉瓜二度與台斷交、投奔北京一事，在台灣內部激起的反彈並不如過往強烈，更像是一道悶雷。縱然多有涉外人士警告斷交的骨牌效應或將來到，但台灣社會此刻的心思全然掛懷在立陶宛等歐陸國家的友台氛圍，並無感於台灣現存邦交國分佈最集中的中美洲與加勒比海區域正在上演美中勢力爭奪白熱化的賽程。

▼▼▼尼加拉瓜與北京復交，民進黨高官的「憤怒」與「無懼」：

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在「台灣價值」的精神餵養與國際「反中」陣營合力的加持下，民進黨支持者開始自豪台灣國際能見度的提高，哪怕系以台灣安全為但書也在所不惜。台灣外交歷經多年金援無力之後，終於說服自己「起心動念」，轉加強與美歐等民主國家的實質互動為上，並認定了讓自己成為美日歐等強權的襁褓，更具有外交價值上的超越。

這般極具失敗主義的自我慰問，雖然讓台灣政府與社會在一時間的心態得過且過，但也提早種下了成功不必在我的種子。台灣如今完全仰仗美國對於外交的保護，猶如飲鴆止渴，閹割了台灣的自主性，並將最後僅存的一點能動性獻與他人。

從台灣積極投入國際參與回頭對比兩岸關係經營，或許是蔡英文與民進黨人已放棄了經營兩岸關係，又一旦揭開兩岸實力對比的現實討不到任何好處，故而反身去追求、突出那些對自己有利的「國際現實」以作為自己的功績，哪怕是在名不見經傳的東非索馬里蘭設個以台灣為名的代表處，又或者藉由組織力量，戮力於外宣工作，以致近一兩年來自意大利、葡萄牙等地的小報新聞廣受台灣媒體編譯，於內營造世界流行反中，世界看見台灣的印象。

但問題是，台灣一年到頭將自己存在於一個反中的異次元空間能夠浮華世界多久？台灣社會面對來自中國大陸民間日漸升温的武統聲浪，私心盼望美國來援，又好不容易在等到了如澳洲民調稱4成民意支持出兵保衛台灣時，讓自己安了一次心，壯了一次膽，卻無視同樣也有着4成澳洲人認為澳洲「尚未」準備好參戰以支援台灣爭取獨立的現實。

10月26日，蔡英文接受CNN專訪；10月28日專訪內容播出，蔡英文表示有信心一旦中國武力犯台時，華府會向台灣伸出援手。（台灣總統府供圖）

總結過去一年的台灣外交作為，隨着美中全面性競爭的開展，台灣雖然開啟了與中東歐國家接觸的契機，但與中美洲國家的既有邦交關係也進入了新的挑戰，吳釗燮回應尼加拉瓜與台斷交稱「台灣政府盡力了」，這話雖空，卻也透露無奈，台灣政府當然盡力了，因為台灣外交早已「成功不必在我」，已「盡力」交給美國「代管」了，與尼加拉瓜的邦交不成了又能如何？是以，從台灣外交重心轉移到重新定義，再到台灣外交美國託管，一方面確實是美中權力結構變化迫使台灣將其外交自主性拱手他人代理，但台灣缺乏手腕，無法為自己在美中權力競逐的變局中找到絲毫避險的空間，全然梭哈美國的結果，方導致「成功不必在我」的失敗主義得以無限蔓延。