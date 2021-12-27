聖誕祝福變合十道歉　歐陽震華在抖音闖了甚麼禍？

早幾日是聖誕節，香港藝人歐陽震華在抖音唱歌祝賀各位聖誕快樂，可是節日氣氛不似預期，據稱他遭到上萬計內地網民留言批評，說他不應慶祝這個洋節，因為除了這是個洋節，還有大批打韓戰的中國志願軍就在約七十年前的這一天前兩三星期，在朝鮮長津湖陣亡犧牲。結果歐陽震華向網民一一致歉。



其也很難責怪歐陽震華的，即使他現在身處內地，在大城市的商場裏，聖誕樹和聖誕裝飾並不罕見，網上也不缺戴聖誕帽穿紅裙的廣告女郎，外人又怎會意識到一進入抖音世界，一個完全商業化的節日會牽涉那麼多國仇家恨呢？也許他現在才察覺，內地商家大用特用聖誕圖騰但從不提「聖誕快樂」，而且有個別例子如廣西省融安縣，地方政府鼓勵民眾向國保舉報那些慶祝聖誕的人。

歐陽震華抖音賀聖誕節 引兩萬留言激烈責罵急道歉

+ 31

歐陽震華也算反應得快而巧妙，一句話也不說，就只人人給一個雙手合十的表情符號，大概怕是講多錯多吧。確實呀，一群人圍上來講民族大義，要寫字認錯又怕認漏了甚麼便愈搞愈衰，不認錯就更加「大鑊」，一個不小心淪為劣跡藝人就事業止步了，況且要鬥嘴下去，莫非要說公曆也是洋曆嗎？根本沒意思嘛，不如快些安撫網民還更划算。

然而這就是「民意自發抵制」的力量嗎？首先對歐陽震華而言，網民不是躲在螢幕背後自己抵制聖誕，而是在網上群起抵制慶祝聖誕的他；其次，這個「民意」一出了抖音世界，就是另一番景象了，不同圈子各過各的日子，沒有人說得清有多大代表性。

其三，在防火長城內，對於哪種意見能浮上水面，哪些輿論群體能聚集起來，官方取態擁有非比尋常的影響力，而只要看看近年「崇洋」、「精日」、「辱華」、「侮辱英烈」等等禁忌的門檻變化，就知道誰可以大聲一點，誰要懂得閉嘴。

按此趨勢下去，今天是歐陽震華為慶祝聖誕而道歉，明天又不知道是哪位名人踩中愈來愈闊的紅線了。