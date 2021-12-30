兩岸演藝界統一先行先試　內含民間挾市場自信的「恰飯」思維

近期中國大陸整治娛樂圈，除了要求藝人需「德藝雙馨」外，更進一步要求大陸藝人的經紀人需要考「資格認定試」，通過者才能在中國大陸從事演出經紀工作，來自港澳台的經紀人也適用此法。相關規定預計明年3月開始實施。



根據中國文化和旅遊部新修訂《演出經紀人員管理辦法》，未來經紀人資格認定考試將一年舉辦一次。該辦法要求經紀人「具有良好的政治素質、業務水平和道德品行」，以維護演出行業形象。

回顧2021年大陸娛樂圈「地震頻傳」，許多知名藝人因出軌、嫖娼或犯法引發廣大爭議。種種負面事件迫使北京官方加大規範藝人言行外，文化和旅遊部順勢更新修訂《演出經紀人員管理辦法》顯得「合乎民情」，其要求藝人經理人要考資格認定試，通過考試的才可在中國境內從事演出經紀活動。

《管理辦法》提到，未來演出經紀人員資格認定考試將全國統一實施，每年舉行一次。由文化和旅遊部組織擬定考試大綱、考試科目、考試試題，組織實施考試，確定考試合格標準。考試結束後會公布「合格分數線」，資格證將由文化旅遊部統一核發，並會創建經紀人資格證管理庫。

提高思想品德 台港澳皆適用

對於來自香港、澳門等地的經紀人，《管理辦法》提到，香港特別行政區、澳門特別行政區永久性居民中的中國公民和台灣地區居民參加演出經紀人員資格認定考試，亦適用該辦法。

《管理辦法》提到，經紀人需「擁護中國憲法、具有良好政治素質、業務水平和道德品行」，亦指出經理人不得為含有《營業性演出管理條例》第25條禁止內容的演出提供服務。根據《營業性演出管理條例》第25條，營業演出內容不得有反對憲法基本原則、危害國家統一、煽動民族仇恨、宣揚淫穢色情、表演方式恐怖殘忍等。

如果經理人在從業活動中違反以上規定，《管理辦法》提到，將由縣級以上文化和旅遊行政部門責令改正，「情節嚴重、被認定為文化市場失信主體，會實施聯合懲戒」。文化和旅遊部將會制定演出經紀人員分級、分類管理細則，促進行業規範發展。

《管理辦法》明確規範經紀人不得在兩間以上藝人機構從業；不得出租、出借經理人資格證；不得對演出活動進行虛假宣傳；不得為演員假唱、假演奏提供條件；不得有擾亂演出市場秩序的行為。經紀人亦要提醒和督促演員嚴守法律法規，自己也需嚴格遵守法律法規，「自覺踐行社會主義核心價值觀，不斷提高思想品德修養和職業能力水平，自覺維護演出行業形象」。

▼▼▼網信辦8月27日發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》：

台籍藝人在陸發展的兩大現實挑戰

綜觀中國官方祭出整頓娛樂業新令，其透露的要點基本有二。首先，進一步以制度規範為形式，杜絕「劣跡藝人」遊走資本市場空間，不再僅是以抽象標準定義過往的無序行為；其次，《管理辦法》擴及台港澳從業人員，尤其標舉「不得有反對憲法基本原則、危害國家統一」明文，同步回應了近年「台獨藝人」的風波不斷，回顧過往大陸輿論總在喧騰之後，每每「因人設事」結案，不僅令涉事的當事人無所依，濫情的輿論無所從外，也賠上相當無謂的社會成本，並折磨民間情感已然脆弱的兩岸關係。

待《管理辦法》出台，在「考證者須擁護中國《憲法》並有良好政治素質」的前提下，可以預見「良好政治素質」具體落實台港澳演藝人員的身上，「反獨」將不再是表現「個人政治素質」的通關密語，而是心繫祖國情懷的「低標」。相關辦法勢必對於台港澳演藝人員帶來新的一波「改變」，對於有意在大陸市場發展的台灣藝人更是如此，政治表忠的壓力將與日俱增。

尤其過去一年台灣藝人「染獨」事件頻傳，最受矚目的一起莫過於徐熙娣（小S）被質疑「支持台獨」而遭大陸全網撻伐一事。「外省」身份的小S在台灣一般社會認知中，政治立場從來偏向藍營，與台獨素來無瓜葛，但在兩岸關係緊張多年之後，兩造的民間信任跌至谷底，惡性循環的結果是台灣民間對大陸官民的種種普遍持以負面質疑，大陸民間也已斷然假定台灣人就是兩面三刀，在彼此對待皆高度不信任的情況下，大陸民間連帶對台灣明星有所警惕，促使來自台灣的明星、導演如今不得不死命表忠心。小S深陷「台獨門」一事，充分體現了大陸民間對台灣容忍度的持續下探，後續也導致了大陸娛樂業界對於台灣藝人、哪怕是18線的小明星都忌諱莫名，憂慮他日不料再次招惹政治不正確的橫禍。相關結果迴向到早已萎縮的台灣演藝界，無疑雪上加霜。

冷靜多日，台灣藝人小S徐熙娣8月5日終於發聲，強調「我不是台獨！」。（微博＠小S）

根據記者與大陸影視從業人員得來的了解，許多大陸網劇投資方如今看到台灣演員就擔憂，變相扼殺了台籍小藝人的星途；其中也有台灣籍導演表示，「除非該演員在台灣的背景很硬，又或是獲得大陸公司的大力推薦，否則現在已不再愛用從台灣方面推過來的人了」、「整個經濟環境不景氣，大陸演員都不保證能接到工作，又何況台灣藝人？」

娛樂產業市況不佳輔以兩岸政治因素是台灣藝人不得不面對的兩大現實，待《管理辦法》新令出台後，台籍藝人的表忠壓力只會進一步受壓。

小S驚爆台獨爭議後，大陸網友順勢在蔡依林官方微博下留言，要求蔡依林表態。（微博@蔡依林）

「來中國恰飯」的市場自信

不可諱言，對於眾多台灣藝人赴陸發展，大陸民間不乏以大陸市場蓬勃為自信，認為要來吃飯，就不得砸鍋，否則又何必依戀中國市場？但需要警醒的問題也在於這般認識的問題之上。《管理辦法》規範不得「危害國家統一」，明擺着台籍藝人需要明確拒絕台獨、擁抱兩岸一中，形式上必須表現順從、不造反，但此般「來中國恰飯」（恰飯為出自中國西南地區方言「吃飯」一詞的網絡流行語，多指為了生計而採取的一系列行為）思維，究其根本，於初衷、於現實，也無形揭露了來自大陸上下的祖國情壞對於台籍藝人的施壓，或止於此。

雖《管理辦法》的推出擴及台港澳令人「耳目一新」，背後預示了大陸官方對演藝界統一先行先試的操演，但隨着小S等一干台籍藝人因為各種原因魚貫返台，曾經被視為恰飯的這些人、那些人，如今不恰了也就不恰了，在人離開了大陸之後，曾經高掛在微博上的紅旗飄飄也就不飄了，這對於總體的大陸影視發展自然無所謂，但對於以政治正確管理、乃至於吸引台灣業界融入、吸附大陸市場的目標而言，民間挾市場自信的「恰飯」思維，隱約透露了大陸包含民眾想看的，更多的就是台籍藝人在大陸恰飯的當下，一干人等的微博都一片紅旗飄飄便足以交代。當然，這股自信能夠解釋市場，也能滿足心理，但對於自然吸附台人入陸的幫助則不免削弱。