被日媒批評「抬高國際糧價」？　中國囤積糧食理所應當

《日本經濟新聞》近日發布報道稱，中國「糧食庫存總量處於歷史高位」，「小麥可以滿足一年半的消費需求」，糧食供應絕對沒有問題。

報道引述美國農業部推算的數據稱，從中國在2022年上半年全球糧食庫存中的佔比來看，玉米達到69%，大米達到60%，小麥達到51％，均在過去十年裏提高了20個百分點左右，「中國持續大量存儲糧食的情況十分明顯」。報道說，從美國這個數據推算看，中國儲備的大米、小麥、玉米已經佔到全球的一半以上，甚至連大豆庫存都佔30%以上，可見中國對糧食安全的重視。

對此，《日本經濟新聞》質疑中國囤積糧食的行為抬高了國際糧價。

報道引述中國海關數據稱，2020年中國食品進口額（不包含飲料）達981億美元，是十年前的4.6倍，過去5年裏中國大豆、玉米、小麥的進口額猛增至2倍到12倍不等，牛肉、豬肉、乳製品、水果類也增加到了2倍至5倍。隨着中國大量進口大豆、玉米、小麥以及豬肉、牛肉、奶製品、水果等，這些產品的國際價格都被中國推高了。

作為一家專業經濟媒體，《日本經濟新聞》關注中國糧食和食品進口與國際糧價之間的互動關係沒有問題，得出中國進口推高國際糧價的結論也很難說有什麼惡意，中國網絡社會對此不必過敏，就當個一般新聞看看即可。

倒是這個報道所引出的其它兩個看點很值得討論。

中國政府增加糧食儲備，是對14億人民負責任的行為。（新華社）

第一個看點是能進口這麼多糧食和高蛋白產品，說明中國的經濟與人民生活水平，經過改革開放這些年發展，確實有了質的提升，相對於20世紀八九十年代之前中國主要靠資源類初級產品和農產品出口換外匯進口機電等工業製成品，現在中國的進出口結構已經基本上顛倒了過來。

現在，中國是最大的工業製成品出口國，也是最大的原材料等大宗產品進口國，全世界幾乎所有經營大宗產品和食品類的企業都需考慮中國的意願。雖然在大眾產品定價話語權上，中國有時候還比較被動，價格形成機制與多數交易平台還主要掌握在以美國為代表的西方國家手中，但中國商務部或發改委的一位司局長的發言，也已經可以引發國際市場價格震動。

第二個看點是中國政府在新冠疫情國際大流行年份，在糧食安全問題上所採取的未雨綢繆的態度。這次新冠疫情爆發後，雖然中國政府從來沒有在國家層面就加強糧食囤積購買公開發布過任何消息，但是從美國農業部的推算和日本媒體的報道時間看，其實從2020年初疫情才剛開始在國際擴散，中國政府就已經悄然啟動了這項工作。

現在回看過去，很明顯在過去兩年，中國政府一邊在外界可見的防疫工作上對病毒擴散進行嚴厲防控，一邊在人們並未關注的層面，早就開始着手在國際市場大量購買囤積糧食，以應對萬一可能發生的糧食危機。

糧食是基礎的戰略資源，中國作為人口大國，有必要未雨綢繆。圖為莫桑比克萬寶莫桑農業園，剛剛收割的水稻被裝入拖拉機，準備運往倉庫。（新華社）

所以，後來疫情在全球蔓延並對國際產業鏈、物流鏈構成嚴重衝擊，很多國家深陷疫情泥潭和供應鏈危機的情況下，中國卻好整以暇，絕大多數人基本上不用為病毒威脅操心，各種必須的主要民生物資也非常充足。一些地方爆發局部疫情，可能因為突然採取管制措施出現短暫食品缺乏，但是因為政府有存糧在手，中國物流體系又特別發達，很快就可以供應上。

為什麼在疫情來臨之時只有中國未雨綢繆加緊囤糧，包括日美與歐洲等多數發達國家都未有額外準備？一個很重要的原因是中國人的危機意識與底線思維。中國人是捱過餓的，是知道災荒年景吃不飽肚子的感受的，在近代以來也多次領教過被別人卡脖子斷絕供應的感受。

因此，當疫情爆發後，除了防控疫情擴散，糧食安全問題立刻被中國政府放到了同樣重要的地位。中國政府沒有等到發現缺糧了才買糧，是因為他們知道萬一到糧食危機爆發的時候，根本就買無可買，別說買不到糧，就算能買到，價格也會被國際供應商抬到天上。

這是未雨綢繆，是在危機時提前見別人所未見，提前做好最壞準備。「手裏有糧心裏不慌」，大概就是這個道理。