台北101煙火風光不再？　蔡英文元旦講話與煙火同樣黯淡

蔡英文在1月1日以「穩健執政堅守主權，台灣珍惜民主挺香港」為題發表談話。但就如同台北101的煙火但關注度今年下降，此次蔡英文元旦談話未在台灣引起太大的政治漣漪，為甫經開年的台灣留下了不確定的預示。



過往台北101施放的跨年煙火備受內外矚目，還曾經被美國有線電視新聞網（CNN）列為全球十大跨年城市的著名景點。然而，在疫情與天氣夾擊之下，再加上節目新鮮感不足，今年台北101跨年煙火的話題性大減，許多民眾反而更熱衷101宛如被燒成火柱般的「煙火崩壞照」，成為網路上另類的看點。

有趣的是，相比於台北101「歪樓照」，一支不到三分多鐘的「北京2022跨年煙火」短片在台灣許多通訊軟件群組瘋傳。打開該影片，圍繞一座中國大陸的地標建築物，充滿絢爛奪目的視覺效果，既有金龍繚繞，也有火箭飛天，還有冬奧宣傳等意象，震撼特效頓時吸引了新年眾人的目光。

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該短片引來台灣網友在PTT論壇發文稱「北京的技術真令人大開眼界，已看不出何為真，何為幻，比只放煙火高明太多了！」並提問：「到底現場看不看的到這樣的煙火秀？還是又是個電腦做的大內外宣傳影片？」此外，在Google搜尋引擎輸入「北京跨年煙火」關鍵詞，也能發現「北京跨年煙火真假」一度在台灣成為熱門搜尋。

經了解，該短片的背景並非北京跨年煙火，而是青島電視塔，由「仁甲看見」微信視頻號上傳後，目前觀看次數已登上「10萬+」等級。事實上，該短片內容亦非青島跨年夜實景，而且透過電腦特效後製出的AR擴增實境影像。而「仁甲看見」則是中國大陸著名的航拍科技團隊，曾經制作上海等城市的大型燈光秀，該視頻號也上傳不少以青島為主題的影像作品。

雖然地點並非北京、內容亦非實景，但對受眾來說確實經歷了一場精彩的視覺饗宴，其帶來的心理震撼，或許是該片在台灣廣為流傳的原因之一。長年以來，台灣在反共意識形態與政客民粹操作下，不只將中國大陸視為「敵國」，同時也透過宣傳大陸的落後與封閉，藉此襯托出台灣的進步與發展，成為蔡英文宣揚「同島一命」和「台灣隊」等國族動員的重要心理基石。

而這支以青島為背景的特效短片，儘管不可能令台灣對於大陸的觀感或認同出現一夕翻轉，卻宛如在民進黨政府建構出來的「台海心牆」窗紙上戳開了一個小洞，從而驚覺台北101年復一年的煙火秀，雖象徵着台灣人迎接新年必備的儀式感，但彷彿台灣自身原地踏步的縮影。而在蔡英文元旦講稿中以「威權陰影」形象所存在的中國大陸，無論是人們腳步的自信，抑或是科技創新的進展，並未因為海峽彼岸的不斷咒罵和憎惡而停止下來。

蔡英文1月1日在台總統府內發表2022年新年談話，強調台灣挺香港的立場不會改變，「有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下」。（台總統府供圖）

回看蔡英文這一份元旦談話，看得出來她為着四項公投的大獲全勝而相當自滿，但同時也看得出來這份據稱出自蔡英文之手的講稿沒有任何的新意。

就算與去（2021）年講話相比，今年蔡英文最後單列一大段對兩岸關係的期許和喊話，稱其一貫立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，並呼籲北京不要誤判情勢、防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

然而，這一套更像是陸委會主委的說法，反而映照出其未來執政之路的空虛，包括台灣的經濟動能、社會安全體系依然沒有令人信服的成績單，而台灣是否能在《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已生效的挑戰下，如同蔡英文所信誓旦旦地加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），台灣真的能願望成真嗎？

更為要緊的是，蔡英文在開年第一天又把「撐香港」搬出來作為「壓軸」敍事，但民進黨政府除了大吃香港豆腐之外，究竟又為其口中的「香港民主」做了什麼事情？蔡英文「台灣挺香港」的故事已然接近幻滅，又要如何作為「堅韌台灣，立足世界」的立基點呢？

習近平發表2022新年賀詞，強調「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」，與過往賀詞相比，罕見提及台海問題。（新華社）

放眼新舊年之交，大陸國台辦稱2022年台海局勢更嚴峻，而習近平的新年賀詞更罕見地提到台灣問題，宣示「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。台灣早已不只是台灣人的台灣，蔡英文的元旦寄望，勢必已脱離不了台海的風急浪高。

蔡英文的這番談話，其效應在內部被羅志祥復出演唱、柯文哲寒風孤立，以及韓國瑜韓粉聚首等事件給沖淡了，對外人人看的也是中美大勢和兩岸對比下的台灣。當台北101煙火風光不再，或許正暗喻着蔡英文執政之下，台灣自我虛耗帶來的前景暗淡。