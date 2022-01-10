洪為民派對︱抗疫下「大操大辦」宴會　內地會怎樣懲處違規幹部？

近日香港政壇因為一場生日宴而弄得滿城風雨，特首林鄭月娥表示對涉事官員非常失望，更有消息傳出，港府會啟動調查機制，有可能追究責任。香港這邊會如何跟進仍有待官方公布，至於內地會如何處理呢？在兩年前疫情高峰期就有一些例子可供參考。



2020年1月22日，湖北通城縣實驗小學副校長張新甫隱瞞曾偕妻前往武漢，不顧其妻出現咳嗽、發燒等症狀，仍為父親舉辦壽宴，邀請村民及同事多人參加，至1月24日，其妻子確診新冠肺炎。2月6日，湖北省通城縣確認，張新甫被開除黨籍，公安機關就其涉嫌違法事宜，展開調查。

同年迄至8月，山東各地紀委曾通報多宗涉及擺酒或聚餐的違規事件，處分有以下多種：撤銷黨內職務；政務撤職處分；黨內嚴重警告；政務記過處分；書面檢查；誡勉。各省之間，寬緊標準也各有不同，如山東有涉事幹部因另涉「擅離職守、無故脫崗」，被撤職處分，而廣西有一宗以撤職作結的違規事件，受罰幹部並非當事人，但就負有監督防疫的「直接責任」。

從兩年前的案例可見，內地黨政機關在防疫的緊急關頭，對違規聚餐者從嚴處理，並且會通報示警。

不過有兩點需要留意，首先，遭撤職「極刑」的幹部通常涉及違犯其他事項，如張新甫就另外有一條「對抗組織調查」的罪名。其次，按中共黨紀，「大操大辦」宴會本來就有可能觸犯「八項規定」，然而「操辦」到甚麼程度才出事呢？嚴格而言，收受禮金就已是違規，但執行情況當然是因時因地制宜，不能一概而論，疫情難關下較為嚴格並不出奇。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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更重要的是，隨著內地防疫成功，因疫情而追擊「大操大辦」的新聞同時大幅減少，去年獲較多報道的相關事件屈指可數。

黑龍江有兩名幹部於2021年9月為子女合辦婚宴，犯下幾條規矩，算是較有代表性：「雙方通知下屬30人參加並違規收受禮金，韓春林未報告操辦婚禮事宜，郭峰虛假報告就餐標準和收受禮金金額。婚宴後發現1名新冠肺炎病例參加，導致多人被隔離，造成惡劣影響。」兩人分別受到黨內嚴重警告處分，違紀所得予以收繳。