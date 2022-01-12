北京觀察｜由彭京堂任駐港部隊司令員觀察中共跨軍種調任軌跡

解放軍武警部隊副參謀長彭京堂少將1月9日被宣佈調任駐香港部隊司令員，引發外界極大關注。其一，因為彭京堂曾擔任中國武警新疆總隊參謀長，而武警新疆總隊因「山鷹」突擊隊備受注目。其二，此番調任是首次由武警部隊特別是有反恐經驗的軍官擔任駐港司令員。但從更廣泛的範圍看，彭京堂的調任亦只是近年中共軍隊跨軍種調任中的一例。

中共軍隊最早期只有陸軍，直到1949年建政才開始設立了海軍和空軍，且各軍種之間各自獨立發展。2015年12月31日，火箭軍以及戰略支援部隊成立，解放軍由此從三大軍種成為五大軍種。

解放軍軍改2015年年底正式拉開帷幕後，中共高層便提出了構建聯合作戰指揮體制，打破單一軍種單打獨鬥的傳統觀念，培養聯合作戰指揮人才，以促進解放軍聯合作戰能力的提升。也就是中共黨政軍最高領導人習近平所強調的「要採取超常措施，多管齊下培養聯合作戰指揮人才」。

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2021年12月調任調任東部戰區陸軍司令、並晉升中將的孔軍（1964年7月出生），就是在這樣的背景下，於2017年4月由陸軍第12集團軍參謀長任上，調任海軍陸戰隊司令員。這是解放軍軍改之後，公開資料顯示的第一個跨軍中調任軍隊高層。

2018年5月，解放軍第74集團軍政治工作部主任劉本成（少將），被調任海軍政治工作部副主任，實現從陸軍跨到海軍的跨越。而海軍原副政委陳學斌（1959年10月出生，中將），也在2018年5月從海軍轉到了空軍，改任空軍副政委。

另外，空軍政治工作部原副主任劉青松（1963年11月出生，2019年6月晉升中將），於2018年7月升任海軍東海艦隊政治委員兼東部戰區副政治委員，成為東海艦隊首位從空軍跨軍種而來的政委。2021年12月調任中共中央軍委國防動員部部長劉發慶（中將），也曾於2018年10月，由解放軍（空軍）空降兵軍軍長，轉任陸軍副司令員。

「兵之勝負，不在眾寡，而在分合。」聯合作戰是未來戰爭的基本形式，要求各軍兵種高度融合、互為你我，相互支援、相互保障。近幾年中共軍隊中的跨軍種任職，標誌着解放軍「大陸軍模式」的時代的徹底結束，多兵種、多軍種之間聯合作戰的「大門」已經開啟。