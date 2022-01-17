圍繞中國防疫與《紐約時報》商榷

1月13日，《紐約時報》發表一篇題為《中國鐵腕病毒清零政策背後的百萬“螺絲釘”》的文章，由該報記者袁莉撰寫。公開資料顯示，袁莉出生於寧夏，曾供職於新華社，後來加入《華爾街日報》，並於2018年5月加入《紐約時報》。

在新冠疫情以來紐時瞄準中國的許多報道中，這並不是最顯眼的一篇，但可能是最荒唐、最充滿偏見的，以至於連美國網友都驚呼“太瘋狂了”。

文章用不少西方媒體「俯視」東方的一貫筆調，描述了近期發生在西安疫情期間的若干側面，指責在中共眼中，「控制病毒是第一位的。人民的生命、福祉和尊嚴排不上號。」

這名記者挑選的案例在中國輿論場也受到廣泛批評，如因個別醫院拒診導致孕婦流產及病人亡故。另如封控期間私自離開小區的居民受到粗暴對待。

這些事件無疑暴露出西安當地社會治理水平的不足，應負責任的相關個人、企業及官員已相繼付出代價。從官方到民間，中國輿論場對此類錯誤做法不乏批評，一些更深層次的討論也正在進行。

在政府層面，中國主管公共衛生的國務院副總理孫春蘭在疫情期間趕到西安。後續可以看到，當地管控過程中發生的問題在體制內得到反思，新近爆發疫情的天津、深圳等地，均出台了相關措施以杜絕類似事件的重演。

當然，這位記者的「思考」絕不會就此止步，前述文章感嘆「這麼多的官員和老百姓甘當威權主義政策的推動者」，「中國的政治機器何等僵化，在一門心思追求零感染政策上多麼無情。」

在該篇文章看來，中國政府「控制病毒」似乎同「人民的生命、福祉和尊嚴」是截然相反的兩面，它們之間有某種正常人難以理解的對立關係存在。

已有數十萬美國人死於新冠肺炎疫情。 (AP)

為了證明這一點，這名記者引用了一個令人震驚的概念。她借網民之口稱那些「以滿腔熱情幫助執行政策的社區工作人員大軍」犯下了「平庸之惡」，並詳細解釋這一概念是指支持、幫助納粹大屠殺的德國普通人，將之類比與「像西安這種事情」。

這不禁令人想發問，作為一位供職於有世界聲譽的著名媒體的記者，這是什麼瘋狂又惡毒的比喻？

將中共比作納粹？將新冠病毒比作猶太人？將控制疫情比作種族滅絕？

那麼這名記者是否認為，死於新冠疫情的數十萬美國人，都是為了「反屠殺」正義獻身，理所應當失去生命？

在批評中國時，對中共體制帶有敵意的偏見似乎模糊了這些所謂專業記者的道德底線，竟不惜將曾經的納粹反人類暴行與中國國家防疫政策強行聯繫在一起。

他們的歸因邏輯遵循着一條立場先行的原則，任何偶發的、機制性的、個體過失性的事件，均是中共體制惡意炮製、有意為之的。但當體制真正就相關問題有系統性改進時，他們又通常視而不見。

媒體的批評應建立在客觀中立的視角之上，至少也要努力裝裝樣子。如該名紐時記者這樣，因敵視中共而將防疫抗疫做最大程度的妖魔化，實屬傳媒史之罕見。他們常常自詡新聞自由，但面對中國時，卻甘於自閉在偏見思維作怪的狹隘牢籠中。

即令中美體制有別，也不意味着中國就天然是「惡」的，這在日漸尊重個體差異，鼓勵多元發展的美國社會，難道不是最正確的「政治正確」？很可惜，《紐約時報》的該記者並不能在這一點上與其他美國民眾同樣進步，而是在呈現出令人瞠目的倒退現象。

這不是疫情以來從新華社出走的袁莉第一次帶著有色眼鏡批評中國，也不是《紐約時報》第一次在中國問題上展現傲慢與偏見。所不幸，席捲世界的百年不遇疫情仍沒有帶來哪怕些許的認知改變，讓他們睜眼看中國；所幸，這樣惡毒的類比與瘋狂的妖魔化已經越來越沒有市場，最終只能在事實面前自覺無趣地沉默下去，沒有意外。