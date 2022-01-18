實事求是地看到問題　和實事求是地看到成績一樣重要

中國國家統計局公布了2021年的經濟成績，8.1%的年增長率，數字非常漂亮。在疫情持續衝擊與各種不利因素集中爆發的過去一年，像中國這樣已經如此巨大的經濟體量，又面臨如此複雜的內外挑戰，能在繼續成功進行疫情防控的同時，還取得這樣的成績很不容易。

但是，在這個得來不易的數字背後，也有很多非常值得關注和深思的東西，需要中國政府與社會發揚實事求是的精神去坦誠面對。

第一，必須實事求是地看到，相對於全年8.1%這個並不算低的增長數字，第三、第四季度的數字表現非常低迷，而且從全年四個季度的情況下，從一季度的18.3%，到二季度的7.9%，到三季度的4.9%，再到四季度的4%，數據呈現快速下滑態勢。

所以，在接下來的2022年，如何採取有效措施，遏制住這種快速下滑勢頭對中國來說非常重要。針對這個數字變化，中國社會的經濟參與者尤其是政策制定者與推行者們，必須逐一找出其中導致增速降低的原因，逐一着手進行鞏固提升，該轉變思路的要儘快轉變，該到位的政策要趕緊到位，千萬不能讓這種勢頭再繼續下去。

第二，必須實事求是地認識到，除了統計上這些令人有些不安的數字，人們對經濟生活與就業的更具體感受，在過去一年也有所變化。

2021年中國經濟發展成績顯著，但同時也有很多嚴重問題值得認真面對。圖為乘坐動車到達江西南昌站的旅客有序出站。（新華社）

過去一年，同樣因為疫情和各種內外因素衝擊，不少人感知的經濟活力有明顯降低，很多人反映生意比過去更難做，工作比過去更難找，收入也比過去有所下降，不少人對經濟現狀與未來預期也沒有原來積極，與此同時，官僚主義和形式主義的一些東西，一些片面追求政治正確的「一刀切」行為卻在快速上升，有些已經對經濟社會正常運轉以及人們對未來的心理預期構成了明顯衝擊。

第三，必須實事求是地看到，很多人對中國國家崛起的信心與對自身未來的預期正呈現出越來越大的落差，而且這種落差在過去一年有擴大趨勢。

這些年中國社會有一種想象，說到國家前途人們普遍信心滿滿，但是一說到個人的經濟前景與未來規劃卻是另一番場景。躺平主義、憤世嫉俗、對政治與經濟社會的情緒在向極端發展，年輕人尤其是出身寒微的年輕人這種情緒尤甚。

這種情況如果持續下去，對中國在保持社會穩定下繼續全面深化改革，對更具體的共同富裕、人口問題等都可能構成挑戰，必須儘快得到解決。

必須認識到，很大程度上，這些人們在日常生活中具體感受到的變化，比數字變化更為重要。面對這些具體的變化，鼓勁打氣是重要的，但是，如何坦誠面對這些變化，將這些問題產生的原因向社會掰開揉碎講清楚了，讓大家感受到可能採取的治理措施變化，讓人們在工作、生活、就業與收入上獲得更踏實的感受，比鼓勁本身更為重要。

解決好阻礙中國發展的現實問題，中國經濟在2022年才能實現持續穩定發展。圖為四川省甘孜藏族自治州州府康定市。（視覺中國）

在這些問題上，中共是有危機意識的，是認識到了問題的嚴重性的。去年底召開的中國中央經濟工作會議就對經濟做出了「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的判斷，這是一個在實事求是基礎上得出的正確判斷，得出這一判斷非常重要。

同時，總結過去一年的工作經驗，中共也在經濟工作會議上表示已經認識到了幾個基本事實，包括：經濟社會治理工作必須尊重基本的市場與經濟規律，必須繼續把經濟建設放到工作中心位置，在出台經濟政策時必須把握好節奏和力度防止政策疊加對經濟構成負面衝擊，不管是能源還是其它行業管理都必須立足於中國國情等。

接下來的關鍵，是如何將這些規律性認識落到實處並長期堅持下去，這對接下來的經濟與社會治理工作非常重要。

和西方的有限政府不同，中國政府手裏有很多調控工具，它可以深入社會每一個領域與經濟細胞，具有非常強勁的政策穿透與資源調配能力。從經濟社會治理的角度，這是硬幣的兩面，運用的好能迅速轉化為體制優勢。所以，對這些客觀存在的問題，只要中國政府能堅持實事求是，認識到位，政策到位，堅持下去，沒有理由遏制不住經濟下行趨勢，沒有理由扭轉不了人們對經濟未來的悲觀預期。