漫談．十四｜「新時代」下中國模式的若干特徵（五）

（承接上文）

五、新的政治經濟模式（the new political economy model）及政策關注點

本篇不長，但涉關一個特別重要的話題。

10）將中國企業的離岸金融納入監管範疇

這與上一條「限制金融與資本：金融要「回歸本源」、「服務實體經濟」，限制資本無序擴張是高度相關的。

先定義一下，本文所指的「中國企業」，指創始人發家於內地，在創業初期是擁有中國內地居民身份的；企業創立於內地，業務主要是從內地發展起來的；企業核心的資產及收入來源來自內地。

在創業成功後入了外籍，為企業搭建了離岸結構，引入了很多國際股東，高管也國際化，也不能改變「中國企業」的身份。

有的創業者情況特殊一些，例如可能出生在中國內地，而且創業企業的業務也主要來自中國內地，但創業者有很長一段完整的國外經歷，例如很小、很早就入了外籍，在國外生活，然後回到中國，在中國把業務做起來。這種企業有可能會被認定為「真外資」／「外國企業」／國際企業。

對「中國企業」的定義是帶有主觀成分的。

但在當今時代，中國與西方／美國政治文明沖突的年代，在國際視野下，創業者／企業的國別身份標簽往往「不會錯」，在認定誰是「中國企業」時，西方政客／西方社會會與中國人得出一致意見。所以，從華為、字節、聯想、阿里到騰訊，這些都是「中國企業」：無論企業採用何種股權架構，選擇在何地上市，企業家／管理層擁有何種國籍身份，他們都是「中國企業」。

在建國以來「第二個三十年」的一個情況是，為了吸收國外先進經驗、技術、人力、資本，中國企業／企業家採取「走出去」、「引進來」的方式，積極引入外資，利用國外資本市場融資，引進國外的治理範式與公司管理實踐，接軌國際市場。這樣的舉措被認為有利於推動中國企業走向國際，提升競爭力。

這就要求為企業搭建離岸結構（例如公司的頂層結構注冊在境外）；引入境外資本（例如美元基金）；在離岸上市（如香港／新加坡／美國等），在離岸進行融資。為了實現這一點，一些企業家也為自己或家人獲取外國國籍，在離岸構建家族信託、在離岸分紅，積累離岸資產，並用「返程投資」的方式在中國內地開展投資。大多企業家也會在海外配置資產。

在很長一段時間，這種安排是被視為理所當然的。在中國許多新興行業發展的早期，典型的如互聯網行業，因為企業在創業期多虧損，無法觸達內地尚不發達的資本市場，也無法滿足A股的監管需求，就採用離岸金融的方式發展：搭建離岸結構，從天使、VC到PE階段都獲取對創新行業更為支持／開放的美元基金支持，最後在更有市場深度的境外市場（特別是美國）上市。這樣，構建了一個非常成熟的、巨大的離岸金融鏈條。

這些一直以來都是慣常操作。如果沒有這樣的結構，中國許多互聯網大廠及新經濟公司都沒有辦法發展起來。

對這個問題，中國監管機構是採取開放態度的。這對許多企業（例如互聯網）是很重要的，受國內金融監管條件和資本市場發展限制，在國內無法獲得發展所需的資源；那麼，引入境外資本支持其發展，不是好事麼？畢竟這些企業在中國內地運行，也是受中國監管的呀。譬如互聯網行業，哪間公司不受監管呢？為了適應這個現實，中國監管對VIE／協議控制這樣歷史客觀原因形成的結構也持開放態度。

此外，國內資本市場空間有限，監管也比較嚴格，就把有限的資源集中供給國家最支持的戰略產業。其他行業就放到海外融資好了。比較典型的是房地產。過去十多年，境內資本市場對地產都是嚴格調控的，結果企業都跑到海外上市，在海外進行股權和債權的融資與再融資——說白了就是「拿老外的錢」。在很長一段時間，這個境內境外資本的「分工」是發揮了重要作用的。

但發展到一定時候，也就是國際大變局、中國進入新發展階段的「新時代」以來，情況有所變化了。

其一，監管者發現，整個金融鏈條全部放在海外，如果不受監管的話，也有問題。早年海外融資的企業只是互聯網公司，只要按照內地法規對其營運進行管理就可以了。到現在，發現行業早就突破了單純的互聯網，一方面大公司已經形成了企業集團（「超級大廠」），業務早就跨界，脫離單純的線上了；其次，現在各種新經濟行業都通過離岸結構在海外融資，有很多還是屬於當下國家關注的重點行業的，最典型的如教育／教培，都在海外上市，還有涉及信息與數據安全的企業，例如滴滴。再就是壟斷等國家關注的主題。

新時代下，政府與市場的職能在「再平衡」，政府的治理角色是被重點強調的。現在的「大政治」是限制「資本無序擴張」，給資本安置「紅綠燈」。如果企業能夠通過在離岸自由獲得金融支持，過程中又不受國家監管，那政府的治理／監管就無法行之有效地進行，國際金融／資本可以干擾中國內地的政治與社會治理。所以，肯定要把整個鏈條納入監管。

我們看，同樣的情況換作美國，那根本就不是一個問題，就是「長臂管轄」。一個企業只要在美國有業務，或者擁有一定量的美國的投資人，如果不服從美國的監管，將有可能被美國在全球範圍追責，並被施加各種形式的制裁與禁運。美國的監管可不僅僅限於美國本土業務，範圍極廣，可以包括美國對其他國家的制裁。這些在華為、中興案例裏面已經充分展示。

實際情況是，中國企業一旦走出國際，就會擔心美國的監管。而中國監管機構對有離岸結構的中國企業卻監管不足。

其二是中國企業與國家的信用與安全的問題。這裏面有兩個小點。

1）「中國企業」無論搭建甚麼樣的離岸架構，創業者怎樣轉換身份，到了國際上，還是中國企業，這個標簽是摘不掉的。「中國企業」如果治理存在問題，有財務造假和舞弊行為，那放在海外上市——譬如在美國上市，在今天這個大環境下，如果出了問題，就不僅僅是這間企業的問題了——譬如有的中國企業上市一年內就出現嚴重的財務問題，甚至還有的瀕臨倒閉，這都會產生巨大的負面影響（「負面外部性」），波及所有中國企業，透支中國企業的集體信用。而且不特如此，還可能造成中美政治事件，成為美國遏制、制裁、攻擊中國的口實。

2）中國企業近距離、主動投入美國管轄的問題。這裏，赴美上市是最需要關注的情況，在美國上市，接受美國證監會的管轄，承擔對美國政府的信息披露及匯報義務，如果涉及中國政府關注的敏感行業（包括信息安全／數據安全／大廠、大平台），那肯定是有風險的，不可能不去從這個角度加以考慮。企業始終要對股東負責，考慮商業利益，如果有選擇的話，大多不希望被捲入國際地緣政治。在超級大國強大政府力量監管下，是有可能權宜選擇和屈服的。這並非不可以理解。從中國監管者的角度來講，當然要全局、統籌考慮，將其先納入自己的監管範疇：甚麼樣的企業可以到海外，要進行必要的審核；在審核通過後，再赴海外上市。引入海外／國際資本是件好事，但應該是有管理的（managed），而非游離在監管之外。

3）對中國企業及企業家的影響。如果一個企業，企業家是外籍身份，頂層完全搭設離岸結構，股東是國際化的，在離岸上市受離岸監管，企業家獲得分紅都是外匯，在離岸積累財產，在全球安排財富資源配置。他們只會在主動選擇下，對中國內地的返程投資。在今天的大環境下，這樣的結構，在政治上肯定是有問題的：企業家真的成了「footloose」（自由自在、不受束縛）的國際資本，可以完全自由地在全球配置自己的資本。如果不喜歡一地的政府、監管，可以選擇將財富配置到其他地方。人的本性往往是考慮自己的利益，不可能期待所有人都是「愛國者」，更不能期待所有人都理解和認同一個國家的道路與體制。這個問題，又是美國解決不了的問題：跨國資本和資本家沒有國別認同，早就超越了國家。他們設置離岸結構，進行必要的避稅，在全球範圍內配置資產、開展投資、構建供應鏈。他們「擺脫」了美國的工人／大眾利益及社會福祉，只服務於資本的邏輯。

當資本無序擴張時，會超越國別，甚至與國家的利益抗衡。馬克思語「全世界無產者聯合起來」，即旨在對抗全球資本。

中國是一個信奉馬克思主義的社會主義國家；愛國也是我們非常重要的「主題」、「主旋律」。政府已經清楚地意識到要對資本進行限制，為其設置「紅綠燈」，使其能夠支持而非干擾國家戰略的實行。這個時候，國家肯定要把離岸金融／資本納入監管範圍，確保中國企業／創業者／企業家不致脫離國家的監管與治理範疇，使其與國家及社會的利益一致。

中國和美國的政治文明沖突在從兩個方向推動這一趨勢，導致螺旋上升：

中國：

——中國哪怕只是從本國治理的角度，也會希望加強監管（上文指出，沒有哪個國家比美國的長臂管轄更加嚴格）。這是中國政府希望限制資本無序擴張的核心組成部分；

——中國愈是加強監管，美國政客就愈有可能認為中國企業是存在監管不確定性的，政治上是「可疑」的，就愈要打壓，要求額外的信息披露及監管義務；

——美國愈是打壓和限制，中國就愈要加強監管

美國：

——美國政客可能從政治出發，刁難中國企業，製造反華新聞，獲取政治加分；他們往往會從國企及敏感行業企業、科技企業出發，對中國企業進行限制；

——同時，戰略角度考慮，美國政客也確實不希望中國企業透過美國資本市場融資，實現獲得跨越式發展，最終對美國經濟形成挑戰甚至威脅。美國政客希望尋求中美發生「金融脫鉤」

——一些中國民營企業的治理問題（財務造假、破產）會導致事件，認為中國企業不靠譜，使得美國監管機構有加強對中國企業監管的口實

——美國政府／政客／監管機構可以利用這些口實，要求中國企業加大對美國監管機構的信息披露、監管員義務。這是雙贏的，一方面可以通過壓實監管，獲得額外的信息；一方面也可以嚇退一些企業，實現「金融脫鉤」，並讓政客從中撈取政治資本

——這些做法就使得中國政府極為警惕，加強對赴美／赴境外上市企業的監管

——中國政府加強監管的做法又會讓美國政府／政客／監管機構獲得新的口實，再進一步加強對中國企業的監管和限制

可以看出，中美雙方導致的結果是雙向螺旋上升，情況愈演愈烈。

最終：

——（在美國上市的）中概股估值大跌，企業喪失融資能力；

——投資於（在美國上市的）中概股的美國投資者損失慘重；

——中國企業不願意或無法到美國上市，融資渠道減少了

——美國投資機構不希望再投資（在美國上市的）中概股，也無法分享中國的經濟收益

——美國的華爾街投行無法再從企業上市中牟利

不少人認為，這種舉措會打擊華爾街利益、投資者利益。所以美國政客／政府不會積極主張、支持這樣的政策。

這個看法是錯誤的：現行的貿易戰並不利於美國企業和消費者的利益，但是特朗普（Donald Trump）發起了、執行了，然後拜登（Joe Biden）繼續執行。

美國的政治早已超越經濟、凌駕經濟。

在這樣的時代下，中國企業家就不要苛評中國的監管、說他們「政治掛帥」，不顧及市場了。中國真的只是應對而已！這是政治壓倒一切的年代。無論是美國跨國企業、華爾街還是消費者的利益，在美國就「算個屁」。首先做出這樣泛政治化選擇的，是美國，而不是中國。中國本來務實，但現在也只能如此應對。

這就是現在的國際大勢。

小結：與「第二個三十年」裏更加開放、無所顧忌地引入國際資本有所不同，「新時代」下，一方面，還是要積極引入外國資本支持中國企業發展的，但同時，又要將外國資本與中國企業（及企業家們）納入合理的監管範疇。

絕不能再按照十年前去理解中國。

（未完待續）

本文獲授權轉載，作者微信公眾號：tuzhuxi