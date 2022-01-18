海軍大批精鋭戰艦駛向中國　美國在醖釀大動作？

美國海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航母編隊於1月11日經巴拉巴克海峽進入南海活動。有分析指，這是近期美軍在西太平洋區域集結的又一支打擊力量，已面向東北亞形成「大兵壓境」態勢。

考慮到中美關係正經歷波動，加上2022年兩國內部都將迎來各自重要的政治活動，不少觀察者認為，美軍的這一動作將為地區局勢增添更多不穩定因素。



報道顯示，除卡爾文森號航母編隊外，目前美軍在西太平洋還部署有「亞伯拉罕·林肯」號（USS Abraham Lincoln）航母與停靠在日本橫須賀港的「列根」號（USS Ronald Reagan）航母。

在三艘核動力航母外，兩個美國海軍準航母編隊也在中國周邊海域集結，分別為「埃塞克斯」號（USS Essex CV-9）兩棲戒備群和停泊在日本佐世保海軍基地美海軍「美利堅」號（USS America）兩棲攻擊艦。

其中，「埃塞克斯」號兩棲戒備群中還包括美國阿利伯克級導彈驅逐艦「奧凱恩」號（USS O'Kane）以及「墨菲」號（USS Michael Murphy），和前述「卡爾文森」號航母編隊於同日穿越馬六甲海峽進入南海海域。

三艘美國核動力航母在西太平洋集結。（美國海軍第七艦隊官網）

包括被視為「準航母」的兩棲攻擊艦在內，多達五艘美國航母集結在東亞水域，這在二戰後十分少見。

有軍事分析人士指，此前「卡爾·文森」號航母戰鬥群結束在關島的聖誕節假期，來到菲律賓海域活動，很可能是為了等待此次進入南海的「埃塞克斯」號兩棲戒備群，以在中國周邊海域組織展開聯合行動，目的是通過顯示力量存在向北京施壓。

該人士稱，美軍的這一系列動作是在落實其「印太戰略」。自美國推動針對中國的該戰略以來，東海、台海、南海都成為美國的重點動作區域。如在去年年末美國就通過包含多個涉華議題的國防預算，去中用於遏制中國的撥款達到71億美元。

此外，美國國務院還在今年1月發布了名為《中國在南海海洋主張》的海洋界限報告。

這份報告重申了美方不承認中國關於曾母暗沙、萬安灘、美濟礁、仁愛礁等島礁的主權地位，並就中國在南海的整體性主張提出質疑——「反對中國將南海的島嶼群作為一個集體而產生的任何海洋區域的主張。」

另外值得注意的是，菲律賓也將在2022年舉行總統大選，這是影響東南亞政治格局的重要窗口，美國自然不會放棄。

可以看到，從海洋界限報告到集結海軍精鋭，美國在南海正醖釀新一波次的對華施壓行動。而中國正「頭痛」於經濟下行等內部問題，在北京的壓力激增之下，華盛頓可能有機會製造更大麻煩。