北京摺疊｜悲傷的故事以一個更悲傷的結尾告終

1月21日，山東省威海市公安局發布情況通報，稱岳某之子岳躍仝已經離世，其屍體於2020年8月26日在榮成市當地一水塘內發現。

這是威海市公安局就「最辛苦中國人尋子」一事給出的官方回應。此前岳某因感染新冠病毒，流行病學調查顯示他在18天輾轉28個地方，工作至凌晨，被稱為「流調中最辛苦的中國人」。

情況通報稱，通過比對DNA鑑定結果，證實前述水塘內屍體即為嶽躍仝，不過岳某夫妻對鑑定結論不接受，隨後繼續提出尋人訴求。

通報說，「下一步，公安機關將會同屬地黨委、政府和民政、司法等部門，繼續做好法律解釋和關愛幫扶工作。」

這是岳某最不願看到的結果，但他大概終將無奈接受。

在稍早前媒體的採訪中，岳某說他在北京打零工已有一段時間，「我什麼都不需要，只是想找到兒子」，「我相信我兒子就是不小心走失了，等我隔離結束了，我就要回家，騎上我的摩托車繼續去找兒子。」

採訪當中，岳某還提到在當地尋子過程中遇到的若干不公，譬如孩子丟失後，當地派出所不給手機定位，不調取監控，三個月後才立案；岳某到威海市公安局報案，案子又被推回榮成市公安局等。

岳某更指，他懷疑當地為了結案，將體貌特徵不相符的屍體說成是岳某兒子。

而這些追問，不應隨着威海市公安局的一紙通報就結束。尸體是否是其子，在整個過程中是否存在粗暴對待民眾訴求，是否在辦案過程中有敷衍塞責、推諉扯皮，當地仍應持續給出有說服力的調查結果。

當聚光燈偶然照射在岳某面前，他揭開了底層中國斑駁現實的一角，其中鮮有歡聲笑語，更多是在為了生存艱難度日。

這則北京疫情中的短暫插曲值得所有人仔細回味，提醒社會在快步狂奔之時，不要忘記那些「低端的」「下層的」人民，他們雖然步履蹣跚，但不應被忽視，更不能被漠視。