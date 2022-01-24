被曝光的民進黨「線民」：「東廠」為何連自己人都砍

近期的台灣，滿是選戰的煙硝瀰漫。

國民黨一方，連番敗績重創了黨主席朱立倫聲望，包括趙少康在內的各方勢力悄然佈局，為2024年總統大選厲兵秣馬；民進黨則已拉開2022年九合一選舉序幕，包括屏東、台南等地陷入激烈角力，多位綠營政要為爭取黨內提名，殺得刀刀見骨、血流成河，其中又以台南戰況最為駭人，上演了近乎電影情節的諜戰風雲。

1月19日，台媒《鏡周刊》獨家報道，稱現任台南市長黃偉哲曾被國民黨情治系統吸收，於就讀台灣大學時期擔任線民，向教官與調查員回報學運社團動態。消息一出，引發了輿論震撼，畢竟民進黨人向來以「反國民黨獨裁鬥士」自居，如今竟與「威權線民」有所沾染，不只讓其苦心營造的「純潔光環」一夕蒙塵，也讓所謂「轉型正義」淪為荒謬笑話。

對此指控，黃偉哲自然嚴詞反擊，不僅引用「促進轉型正義委員會」（簡稱促轉會）最新聲明，抨擊《鏡周刊》報道「皆非事實」，更力陳過往參與學運遭父親罰跪、聲援520農民運動遭警察暴打的往事，竭力自證清白。而對於報道內相關證據引述，黃偉哲解釋「當年沒有印象的閒聊，竟然被情治單位加油添醋，變成他們領取功獎酬勞的報告」，其再三保證「情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志」、「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為」。

歷數過往加上促轉會作保，黃偉哲的形象總算在1日過後止跌回升，這場風波並未如綠營凌遲國民黨般曠日持久，但也正因如此，背後脈絡才更顯污濁穢亂。

東廠為何泄密又否認

首先，「線民」疑雲暴露促轉會派系的「各司其職」，部分成員配合黨內相關人士的政治攻擊需要，泄露本屬「密件」的檔案文書，供其操作媒體與網路輿論風向；部分成員則扮演「止血」角色，於事後出面否認周刊報道，以免促轉會的「東廠」本質過度曝光。

《鏡周刊》報道雖直至1月19日才正式見報，但黃偉哲的「線民傳說」早在2021年末便於網上四處流竄，「證據」便是一張促轉會的線民清單，其中有位代號「A143」的農推系學生，被認為是黃偉哲的當年身分。然而彼時恰逢四大公投舉行，黃偉哲雖被陰影籠罩，卻終因台南的「四個不同意」票數充足、「南票北送」戰功顯赫，而能挺過這波輿論砲火，併為2022年的台南市長連任積累不少能量。

見此發展，相關勢力顯然心有不甘，終在一月過後捲土重來，且力道有過之而無不及。前次不過憑一張滿是代號的「線民名單」繪聲繪影，此次則大動干戈，動員《鏡周刊》於多篇系列報道內，詳述所謂「黃偉哲遭約談過程」，不僅促轉會副主委葉虹靈的約談者身分曝光，就連「黃偉哲臉色一沉」等細節都躍然紙上，彷彿記者本人亦同在現場。

台南市長黃偉哲深陷線民疑雲。（Facebook@黃偉哲）

而報道雖於1月19日出刊，台灣政界與媒體圈卻早在18日當晚便得知消息，「明日《鏡周刊》封面要做黃偉哲線民案」，策畫者顯然有意喚來滿城風雨，不少人特地在隔日早起購買紙本，甚至有政論節目提前一晚接洽黃偉哲，詢問是否要在1月19日上節目澄清，只因黃偉哲最終不置可否故才作罷。

平心而論，此份報道雖標題驚悚，卻通篇缺乏直接證據，內文多是「1名看過監控檔案的人士透露」、「知情人士告訴本刊」等模能兩可之語，藏鏡人應也自知說服力脆弱，故才屢屢訴諸媒體與網路輿論，意圖以「量變帶動質變」，型塑「眾口鑠金」的風聲鶴唳，否則早就私下與黃偉哲接洽，迫其放棄台南市長連任。

簡言之，不論黃偉哲是否曾為線民，相關勢力顯然並未掌握「致命暗器」，無法一刀斃命，只好躲於暗處反覆偷襲；但也正因如此，爆料的真正殺傷力並不受發起方控制，而是取決於促轉會如何表態，以及黃偉哲救場的公關能力。而就後續發展觀之，黃偉哲雖有皮肉傷，卻未損及筋骨臟腑，此事除了再次證明促轉會的東廠本質外，似乎未收其他成效。

促轉會日前提出「中正紀念堂園區轉型方案」，主張蔣中正銅像為威權象徵擬移除。（Getty Images）

「提名即當選」的台南市

回顧過往，在民進黨恣意濫權下，台灣的「轉型正義」始終與政治鬥爭相掛勾。

早在黃偉哲前，便有所謂「張天欽東廠事件」與「黃國書線民事件」，前者是促轉會副主委張天欽，在2018年9月一次內部會議中，下令狙擊國民黨新北市長候選人侯友宜，並大言不慚「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」；後者則是2021年10月，台中市民進黨籍立委黃國書在風聲四起下，承認曾擔任國民黨「線民」，最終被迫「三退」：退出新潮流派系、民進黨立法院黨團，以及不再角逐下屆立委，背後原因同樣事涉民進黨內部鬥爭。

此次黃偉哲線民事件，便與黃國書案例極其類似，只不過在證據嚴重缺乏下功敗垂成。但促轉會盡管否認報道內容，卻也未向《鏡周刊》提告，目的便是替發動攻擊的民進黨派系留下顏面。至於藏鏡人真實身分為何，各方自把矛頭指向潛在的綠營台南市長競爭者，包括隸屬正國會的陳亭妃、網路聲量極高的台南市立委王定宇，以及台南市立委林俊憲。

民進黨立委陳亭妃被認為是策動此次攻擊的可能人選之一。（Facebook@陳亭妃）

然細究各方動向，林俊憲才剛連任一屆立委，正需「高築牆、廣積糧、緩稱王」，其也未對參選市長表達相關意願，策動狙擊的可能性較小；王定宇雖實力雄厚，卻在2021年3月遭《鏡周刊》拍到疑似與民進黨發言人顏若方同居，淪為各方調侃對象，短期內應無逐鹿府城意願。

綜上所述，陳亭妃成了各方心照不宣的攻擊發動者，甚至連王定宇遭人跟拍，也被認為是陳暗中策動。若先不論陳亭妃是否出手，單就選票結構觀之，綠營之所以紛紛爭搶台南市長提名，甚至不惜噬血鬥爭到如此境地，關鍵原因有二，一是此處乃綠營大票倉，可謂提名即當選，對於有意願更上層樓、至行政院歷練者而言，是極佳的政治跳板；二是國民黨在此幾乎不可能勝選，故綠營鬥爭再怎麼突破下限，也無法撼動民眾對民進黨的從一而終，即便「轉型正義」的「東廠」本色一覽無遺，選票也不會一夕之間綠地變藍天。

蔡英文雖通過公投大勝鞏固了權力，擁有直接徵召六都市長候選人的本錢，但在諸如台南、屏東等「衝突熱區」，其仍須按照當地政治生態，既不設立「現任優先」規則，也旁觀各方鬥爭結果，舉辦初選民調，此次台南便是這般局面。綠營高層心知肚明，陳黃雙方皆為黨內初選拼盡全力，雖說場面難看，但只要事態發展不至失控、損害全黨利益，便皆在可容許範圍內。

對奉行「適者生存」鬥爭血性的民進黨而言，能鬥贏同志，才足以向黨內眾人證明，自己有鬥贏國民黨與其他勢力的本錢，從而贏得提名桂冠。當國民黨正深陷黨內互打的低迷內卷時，民進黨已為2022年排兵佈陣，邁向全面執政的深水區。