虎年2022｜兩岸關係風險疊加　恐將是「最艱難一年」

自2016年以來，兩岸關係每況愈下，台海局勢逐漸走向難以回圜的境地，已是不爭事實。進入2022年，不確定因素在進一步增加，從目前狀態看，亦找不到兩岸之間升温的窗口，預計海峽將繼續度過非常艱難的一年。



稍早前在1月底，中共召開2022年對台工作會議，中共中央政治局常委、中國政協主席汪洋在會上稱，「當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定不穩定性增多」，「做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備」，「堅決遏制台獨挑釁和外部勢力干涉，築牢反獨促統強大陣線」。

同樣在1月，台北論壇基金會舉行了一場活動，「九二共識」一詞的發明者、台北論壇基金會董事長蘇起展望兩岸關係，指兩岸談判「已經沒有了」，大陸將「單方面一次處理台灣問題」，且會是「定調、一錘定音」。

可以看到，不論在大陸官方還是台灣民間智庫，對台海局勢的預期都在進一步走低。

觀察者說，兩岸關係在2022年至少面臨三大關鍵因素影響，將在很大程度上決定台海局勢在未來五年的走向。

大陸方面，2022年將召開中共二十大。在政治穩定高於一切的前提之下，保證會議順利召開的政治要求可能會導致北京在台海關係的具體問題上保持冷靜，這或許某種程度上為美台擴大其掏空兩岸空間步伐創造條件。對於一些可預見的不穩定因素，北京應提前做好準備，以免美台增壓造成更多的不良影響。

在上述台北論壇基金會的活動中，蘇起指以往大陸在關於兩岸問題上強調的始終是「防獨、促統、統一」，並未重點論述統一之後怎麼辦，但近期隨著大陸單方面公開「各種兩岸統一之後的計劃安排」，宣告著兩岸談判的可能性已逐步萎縮。新華社亦在1月刊文文章，大篇幅談到「新時代黨解決台灣問題總體方略」，顯示中共內部對兩岸問題的研判確已發生轉變。

其次，美國拜登政府將在2022年迎來中期選舉。從近年來華盛頓的表現來看，台灣牌無疑已經成為其制衡大陸的的最重要工具，在國內政績乏善可陳之下，拜登政府勢必會利用台灣牌對大陸繼續實施極限試探，以最大程度榨取選舉紅利。

2021年與2022年之交，從公投到罷免補選，民進黨屢戰屢勝。（Facebook@民主進步黨）

1月下旬，美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行視頻會晤，會中再度確認《美日安保條約》第五條「適用於釣魚島」，並大篇幅談及台海問題。在該會晤之前的美日外長防長「2+2」會議，也着眼於「台灣有事」，雙方提及對「緊急事態」共同計劃的進展。除此之外，日本和法國在同期舉行的「2+2」會談，同樣談到台海問題。

在2022年，預計美國在台海周邊的軍事活動會持續增加，甚至會呈現出加強趨勢，美日兩國在台海地區安全政策的協調和配合也會進一步增強，包括強化美日在相關區域的聯合演練。經濟層面，新的「印太經濟框架」可能繼續加深台灣與美日的經貿合作，而台灣也在爭取加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，謀求進一步縮小對大陸的經濟依賴。

此外，台灣也將在2022年舉行「九合一」選舉，這是島內各黨派搶奪政壇空間的關鍵性卡位之戰，會極大程度左右2024年台灣總統大選的局勢。

在2018年「九合一」選舉的曇花一現之後，國民黨近幾年持續低迷屢戰屢敗，目前已被民進黨徹底壓制，預計政治能量將進一步萎縮。而從國民黨本身來看，其「泛民進黨化」的趨勢也在走強，黨內巨頭林立分裂彌深，已難以凝聚有效的集體戰鬥力，恐難再有機會和民進黨分庭抗禮。

之前「四大公投」慘敗，則進一步表明所謂「民主」在台灣已經離題萬里，可以衡量、決定社會走向的「民意」已完全異化為民進黨的「私產」。在這種一家獨大的局勢之中，民進黨對抗大陸的信心無疑將持續增加，在美日等國的鼓勵和策動之下，不排除在2022年做出更激進舉動，以進一步蠶食北京的底線。