中共「第五個現代化」面臨的真問題

2013年以來，中共將「國家治理體系和治理能力現代化」作為全面深化改革的重大命題，被外界廣泛稱為繼四個現代化之後的「第五個現代化」。

這無疑是一個龐大的系統工程，需要中共在機制和體制上，從上到下的各環節、各鏈條共同付出努力。

習近平在十八屆三中全會第二次全體會議上對「國家治理體系和治理能力現代化」做出闡釋，他指這「不是推進一個領域改革，也不是推進幾個領域改革，而是推進所有領域改革」，「國家治理體系是在黨領導下管理國家的制度體系，包括經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設等各領域體制機制、法律法規安排；國家治理能力是運用國家制度管理社會各方面事務的能力，包括改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各個方面。」

如其所說，一言以蔽之，「第五個現代化」從制度體系到事務能力，是無所不包、無所不括的。

對於執行者——官員群體而言，這顯然是巨大的挑戰，需要每一個具體問題的解決者具備相當的政治智慧和政治擔當，不斷共同促進制度文化和執行文化，既不貪圖一蹴而就，也不妄想一勞永逸，而是「守正篤實」，勇擔當、重製度、抓執行，特別是要破除長期以來存在的若干積弊和窠臼，真正匹配上「第五個現代化」對官員的內在要求。

但遺憾的是，还是很多中共官員並沒有做到這一點，某種意義上，他們正在成為「第五個現代化」難以貫徹的最頑固障礙。

鄭州特大暴雨災害造成大量人員傷亡。（新華社）

稍早前，中國國務院調查組公布河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查報告，指鄭州因災死亡失蹤380人，不同階段瞞報139人。調查報告稱，鄭州各級政府在災情期間，一未按規定統計上報，二刻意阻礙上報因災死亡失蹤人員訊息，三對已經掌握的訊息隱瞞不報，致使天災最後衍變為人禍，存在形式主義、官僚主義等問題。

《環球時報》前總編胡錫進亦感嘆，「河南鄭州的一些幹部卻搞了這麼一出，他們知道自己在幹什麼，在怎樣惡劣地挖官方訊息公信力的牆腳嗎？」

另在西安疫情期間，個體的悲慘經歷及疫情管控流程問題頻發，就醫難、吃飯難、考試難、住宿難、配送難、出行難、隔離難……大量非必要的、機制性的問題接連爆發，令外界對西安政府的治理能力出現很大懷疑。多維新聞就曾發文批評指，從武漢疫情爆發至今已經兩年時間，對於治理者而言這是足夠長的時間，可以就大量成功案例和經驗教訓進行借鑑和反思，「但官員們的學習能力似乎有限，曾經發生過的問題仍在持續發生，一而再再而三」。

西安疫情未幾，北京等地也爆發疫情，河南鄲城縣又鬧出所謂「惡意返鄉」的奇聞。

有報道指，河南周口市鄲城縣縣長在疫情管控會議上說，對於「不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回先隔離再拘留」。一時間「惡意返鄉」成為輿論熱詞，引起廣泛爭議。

在後續報道中，這位縣長顯然對外界對其的批評不太服氣。他似乎沒有認識到，在其信以為常的表述之下，存在着怎樣傲慢的官僚習氣，對法律法規和轄地民眾完全看不到任何尊重，處理問題思路之粗暴，手段之蠻橫，都顯然是中共致力於推進「第五個現代化」必須要革除的。

此類案例累日皆有，不知凡幾，在最基本的肌體層面，大量官員們與「第五個現代化」完全離題萬里，與中央「兩張皮」，充斥着陳舊落後的治理思維和行事原則，僵化、粗暴、蠻橫的問題仍隨處可見。

這自然令「第五現代化」在某些領域的推進舉步維艱，中共對此不能說不重視，但要解決恐怕不是旦夕之功，而是要在官員們中間進行一場持久、深刻的靈魂革命。