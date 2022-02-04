中美之間　只能交友無法為敵

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間2月1日在其官方推特發文，慶祝農歷新年。他發推文稱「昨天，吉爾和我與白宮工作人員一起慶祝農歷新年。我們向所有過節的人致以最熱烈的問候——祝願你們在新的一年裏平安、繁榮和健康。」他還貼出一張與白宮工作人員的合影。

2022年，中美走向依然是全球最關注的焦點之一。任何蛛絲馬跡的互動，都會吸引各界一番解讀。

近年來中國民族主義興起，外界很容易認為中國已經開始輕視美國。但實際上，中國沒有賭美國輸。中國人包括領導人都認為，美國是世界上最重要的國家之一，中美關係是最重要的雙邊關係之一，中美關係只能搞好，不能搞壞。「所以我們希望美國好。」這是中國駐美大使秦剛，1月27日在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時所說的話，表明了中國對美國及中美關係的基本態度。

2021年11月中美元首舉行視頻會晤時，習近平表示，總結中美關係發展經驗和教訓，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線，美方提出中美可「共存」，還可加上兩個字，即和平共處。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

2021年2月習近平與新上任的拜登第一次通話時表示，過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。雖然期間也經歷了不少曲折和困難，但總體不斷向前，而且取得了豐碩成果，造福了兩國人民，也促進了世界和平、穩定、繁榮。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。

由以上一系列表態可知，中國對美國及中美關係的態度是一貫的，即希望兩國相互尊重，和平共處，合作共贏。中國不希望與美國搞新冷戰，更不希望將美國當作自己的敵人，也不期待美國輸中國贏，而是希望兩國在尊重彼此制度的基礎上，擴大合作，實現共贏，共同解決疫情、氣候災變、軍控等全球性問題，爭取為地球村的繁榮發展貢獻正能量。

從今天的國際現實和建設人類命運共同體的理想看，中國處理對美關係是高度理性的，也是符合中國和全球利益的。在美國不斷打壓、圍堵中國復興的當下，中國高層仍能夠把穩中美關係的正確航向，不受現實困境和民粹思潮的影響，展現了難得的戰略定力。

秦剛對中美關係的把握是準確的，兩國不存在你輸我贏的問題，圖為2021年10月8日，秦剛在華盛頓接受鳳凰衛視記者專訪。（中國駐美國大使館）

為什麼中美關係只能交友無法為敵？首先從現實層面看，美國在未來很長一段時間內仍將是全球最強大的國家，這是不以人的意志為轉移的客觀現實。雖然在中國經濟產值快速逼近美國的情況下，似乎美國在走向衰落，但這只是相對而言，實際上中國的人均GDP還只有美國的六分之一，中美經濟發展水平仍有巨大差距。

可以預見，即使中國GDP在未來幾年超過美國，短期內也無法撼動美國強大的綜合實力。要知道，美國穩坐世界經濟頭把交椅已經100多年，主導國際局勢已經70多年，百年間美國所積累的經濟、政治、軍事、科技、文化硬實力、軟實力及全球影響力，是中國短期內所無法企及的。

未來中國GDP超越美國只是總量超越，不代表中國經濟的發展水平超越美國。中國的生產效率仍然大大低於美國，更關鍵的科技實力，中國追趕美國還有很長的路要走。雖然中國科技進步的速度很快，有些領域已經走在世界前列，但未來二三十年內美國仍將是全球科技發展的領頭羊，中國只能在後面奮起直追，還不一定能趕上美國的腳步。

政治、軍事領域比經濟領域更難超越。憑藉70多年對世界政治、軍事的主宰，美國在全球構建了由眾多發達國家和發展中國家構成的盟友體系。英國、歐盟、日本、韓國、以色列、新加坡、澳洲等美國盟友分佈在各大洲；美國300多個軍事基地更是遍及全球100多個國家和地區，北約至今仍是美國主導的全球最大軍事集團，所有這一切賦予了美國掌控全球的政治和軍事實力。

短期內中國有可能像美國一樣在全球構建有影響力的盟友體系嗎？中國有可能像美國一樣在全球建立軍事基地嗎？都不太可能，一方面是因為中國的文化與歐美不同，中國文化和平內斂，沒有在全球稱霸擴張的基因，另一方面是中國的綜合國力短期內還沒有影響全球的能力。應該說，在未來很長一段時間內，美國仍將在全球政治、軍事領域佔據主導地位。

美國強大的政治、軍事實力由歷史積累而成，短期內很難被超越。圖為美國「羅斯福」號航母打擊群（Theodore Roosevelt Carrier Strike Group）和「尼米茲」號航母打擊群（Nimitz Carrier Strike Group）。（美國海軍第七艦隊官網）

當然，最大的挑戰，還是文化。歐美文化稱霸世界200年，其帶給世界的影響是全面而深刻的。物質文化方面，近幾百年全球學習、複製歐美已不在話下，更根本的是歐美思想文化已深入地球各個角落，重鑄了全球大多數人的價值觀，人類價值取向唯歐美文化是從早已變成天經地義。歐美文化就是現代化，歐美文化就是人類文明的未來，這種深入骨髓的文化影響力，一旦形成將長久延續下去，其他文化很難與其抗衡。

中國文化能夠超越歐美文化，重塑世界的文化價值生態嗎？即使答案是肯定的，但這都不是一朝一夕的事情。文化是最為穩定的存在，所謂「十年樹木，百年樹人」，這裏的「百年樹人」即指重建人類社會的文化價值生態需要100年的時間，或者更久。歐美文化重塑世界花費了幾百年的時間，中國文化要與歐美文化抗衡，為人類文明提供更多元優質的價值選擇，也是需要漫長的過程。

在可見的未來，美國仍將是全球最顯著的存在，中國沒有理由不重視美國的存在，處理好與美國的合作競爭關係。立志走向文明覆興的14億中國人應該明白，中國要在未來世界站穩腳跟，必須過美國這一關。

這一關如何過，為中國提供最大支撐的當然還是綿延五千年的中國文化。中國要與美國交友而不是為敵的深層原因，也是講究和合思想的中國文化。要知道，中國與西方最大的不同，就是中國文化主張「內聖外王」——做好自己行王道之治，而不是西方的霸道獨尊——稱霸世界以彰顯唯我獨尊。如習近平所說「中國人民歷來愛好和平，主張和為貴。中華民族血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。」這為中國處理好與美國的關係，奠定了思想基礎。

中國文化和平、內斂，包容萬物，為中國處理好中美關係提供了思想指引。圖為2021年2月江西省撫州市金溪縣秀谷鎮古街區一景。（視覺中國）

中國文化對國際關係的理想期待，用中國著名社會學家費孝通先生的話說就是「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同。」歐美文化有其優勢，中國文化也有其優勢，兩種文化各有其美，最好相處的方法就是「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同。」中國不想取代美國，也不可能取代美國，兩者都是世界上最重要的國家之一，對全球未來發展影響巨大，本着對全人類負責任的態度，中國有必要引導美國理解中國文化，與中國建立「美美與共」的和諧關係。

在中國文化所主張建構的大同世界中，美國也是人類命運共同體的重要一員，它可以利用其文化優勢為人類文明發展做出自己的貢獻。地球足夠大，可以容得下中美兩大國共同發展，兩國相互尊重，攜手共同處理全球性問題，最有利於地球村的正向發展。

作為人類文明的突出代表之一，中國以自身文化為底藴，應該有耐心經過長期的努力讓強大多時的美國明白，中國文化是西方文化的有益補充，兩種文化相互學習，取長補短，未嘗不是西方文化實現自我進化的一次機會。中國文化在吸收西方文化後讓自己變得更加強大，迎來複興良機，西方文化為什麼不能從中國文化中吸取養分，完善自己？

未來世界屬於擁有強大學習能力的民族。有文化包容力的中國與美國交朋友，就是要學習美國的優點為我所用。自恃強大的美國一味以霸權心態打壓中國，看不到中國文化的長處，無法從中國文化中吸取養分，其未來霸權還能持續多久？中國站在包括西方文化在內的全人類優秀文明的基礎上，向前邁進，相信中國這艘巨輪會在人類歷史的長河中行穩致遠，再次為人類文明發展創造新的文化圖景。