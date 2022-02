香港疫情大爆發：中央兩大官媒的警告意味着什麼？

自中國農曆春節前開始,香港在不足兩周時間內,新冠肺炎確診病例數持續攀升,接連創歷史新高。隨着單日確診病例數的激增,愈來愈多的社區和屋屯被列入強檢名單,各核酸檢測點紛紛排起了長龍,餐廳堂食時間和人數限制恐將進一步收縮,龐大商户所受衝擊亦不可避免,公共資源尤其是醫療系統面臨嚴峻考驗。衛生署署長林文健坦言,當前香港疫情形勢相當危急。

面對洶湧而來的第五輪疫情,香港究竟該怎麼辦?如果望向英美、日韓、新加坡,香港日增幾百例似乎並不算多,可如果望向一河之隔的內地,香港已然到了最危急時刻。

不同的參照系和心理預期之下,香港社會對於「怎麼辦」的問題逐漸形成兩種聲音:一種認為香港應該追隨內地防疫的做法,堅持「動態清零」,這樣才能最大限度保證750萬港人的生命財產安全,而且內地的防疫政策已經被實踐證明行之有效,也是獲得內地民眾認可的;另一種觀點則認為,香港最終將不得不「與病毒共存」,徹底「清零」已經不切實際。

社會圍繞「動態清零」還是「與病毒共存」產生分歧與拉鋸,並不意外。一方面,「與病毒共存」早已成為不少國家當前的選擇,英美等國過去一段時間單日新增均在數萬乃至數十萬例,每日更是有數百數千人因病逝世。便是新加坡也創下了單日新增確診破萬宗的記錄,今年一月以來雖然已經邁過去年秋冬之交的慘狀,但仍然幾乎每天都有人病逝。

雖然西方在疫情防控方面難堪榜樣,但「公共衛生vs個人自由」孰輕孰重的價值觀問題,以及「動態清零」需要出讓的個人隱私和日常生活不便,皆令香港躊躇不已。再加上特區政府的認知和治理能力亦實難有效兌現「動態清零」,很多港人也對此並不抱有期待,所以「與病毒共存」也一再被人所呼籲。

雖然重症率較低,但傳染力極強的Omicron變種病毒正在全球肆虐,截至2022年2月初,每天皆有約一萬人確信因病去世。上圖中,顏色越深的地區意味每百萬人確診死亡人數越高。(John Hopkins University via Our World in Data)