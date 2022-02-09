中國春節消費弱　如何提振預期是政府工作重中之重

中國文化和旅遊部公布了春節期間的旅遊數據，2022年春節假期7天，中國內地旅遊總出遊人數為2.51億人次，按年減少2.0%，恢復至2019年同期的73.9%；實現旅遊收入2891.98億元人民幣，按年減少3.9%，恢復至2019年同期的56.3%。

在中國內地局部爆發的疫情影響下，因為很多地方政府出台了比較嚴厲的防控規定，這個數字並不令人意外。不過這兩組數據的趨勢性變化需要引起關注，因為在某種程度上，它是社會對當前中國經濟現狀與對未來經濟和收入預期的直觀反映。

這兩組數據中尤為值得關注的是旅遊收入變化，在出行人口比去年同期減少2.0%的情況下，旅遊收入卻減少3.9%（相比前年同期則是從73.9%進一步下滑到56.3%，幅度更大），說明這兩年即便人們願意出門旅行，也大大壓縮了旅遊消費開支，對於急需靠刺激需求來恢復的中國經濟而言，這顯然是一個不太好的現象。

2021年底召開的中共中央經濟工作會議對整體經濟形勢做出了「需求收縮，供給衝擊，預期轉弱」的總體判斷，從文化和旅遊部公布的數據看，這個判斷是很準確的，在「需求」與「預期」兩個維度都得了明確體現，而這也提示了接下來一年中國經濟可能會面臨的嚴峻挑戰。

在這些挑戰中，最關鍵的挑戰是「預期」，因為受疫情疊加了各種內外衝擊影響，預期這個東西目前在社會層面確實太弱。

雖然從去年底開始中國政府就認識到了這個問題，開始在政策上進行系統性調整，去年底召開的中央經濟工作會議就頗有一點在政策層面要「撥亂反正」的味道，中國人民銀行、財政部、發改委等接連推出各種刺激政策，但是從各行業的反應看，從具體的經濟數據與市場表現看，人們對未來的積極預期好像還沒有建立起來。

這就需要中國在政府層面必須以更大力度來推行這項工作，不光要做一些官方的表態，進行貨幣與金融、產業政策調整，還需要在社會治理層面，在根本性的國家治理框架與基本政策設定上，給社會，包括資本在內，以更大的確定感與安全感，後者甚至比前者經濟政策面的信號都更重要。

具體來說，只要讓民眾感受到未來的工作與收入是穩定的，讓社會多數家庭與個人感受到未來的收入空間是可以繼續上升的，讓企業家尤其是民營企業家覺得政策與社會氛圍是友善的，繼續擴大投資是有利可期而且相關政策是穩定可預期的，讓人們具體感受到社會活動是以生產性、創造性活動為主的，那麼，人們對未來的經濟預期才會恢復起來。

中國單一制中央集權政府的好處是政府手裏有大量的政策工具，有可以投入刺激的經濟資源，有強大的政策導向與體制動員能力，這是中國經濟成功的制度優勢。但這一體制在經濟社會治理上很容易陷入唯意志論陷阱，官僚體制帶來的層層加碼、一刀切行為，以及對具體個人與市場主體利益的忽視往往會嚴重衝擊經濟運行與社會信心。所以，如何在一個強政府下平衡好多個社會發展目標，重建人們對經濟未來的積極預期，是接下來中國經濟工作的重中之重。