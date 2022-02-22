對於已經推行歸化政策數年時間的中國體育界而言，谷愛凌無疑是最成功的的案例。

毫無疑問，這位十九歲的年輕運動員是北京冬奧會期間最耀眼的明星之一，她令中國在自由式滑雪這一短板項目上直接躋身世界強國。

谷愛凌在中國受到人們的普遍關注和歡迎，是不難想象的。

同時，她在運動場外的表現也為其積聚了人氣。在頻繁見諸電視畫面及網絡的各種片段中，谷愛凌得體地回答了一些敏感問題，比如關於外界對她國籍的追問，及如何在中美之間保持平衡等。

她的那些儘量不冒犯任何視角的「高情商」應答，為其增添了更多的偶像光環。

不過，即使是這樣一位在場上場下都努力表現優秀的運動員，似乎仍然不能讓一些西方媒體「滿意」。

當然，出於一些維持基本體面的「政治正確」要求，這些媒體大多不會直接「攻擊」谷愛凌，他們的報道更多時候夾雜了某種「惋惜」的意味——彷彿與他們處於意識形態對立面的中國，正在令谷愛凌陷入自相矛盾的尷尬。

例如有美國媒體就谷愛凌使用VPN發文，稱她引發了爭議。

文章說，「中國網路上對谷愛凌的吹捧已經被一股小小的不滿情緒沖淡。在她對中國的網路自由作出評論後，一些社交媒體用户批評她沒有意識到自己的特權地位。」

事件的詳情是，當谷愛凌被問到為何能在Instagram發帖，「你能為那些沒有網路自由的數百萬中國人發聲嗎？」谷回答說，「任何人都可以下載VPN……實際上它在App Store上是免費的。」

文章將這一「不平等」繼續生髮，把谷愛凌與近來另一名在中國備受關注的豐縣八孩母親聯繫在一起，意在表明「中國女性面對的體系性困境和結構性桎梏，並沒有什麼改變……現實是，絕大多數女性沒有機會成為谷愛凌。」

谷愛凌在北京冬奧會奪得兩金一銀。（新華社）

另一篇美媒文章則將谷愛凌與豐縣八孩母親做了更緊密的「捆綁」。

該文不無「痛心」地說，「許多人感到憤怒的是，由政府控制的算法美化谷愛凌，卻對那個被鎖着的女人進行審查，因為前者符合強大繁榮的這種敍事，而後者的悲慘處境則與該敍事不符……對中國政府來說，每個人都是為某一目的服務的工具，直到他們無法完成這一任務為止。」

有意思的是，文章承認「把她（谷愛凌）的成功與被鎖住的女人的悲劇相提並論是不公平的。」同時，該文又呼籲應將這種不公平「歸咎於中國政府，因為政府一直在大肆吹捧和保護這位奧運選手，卻似乎忽視了小花梅（被鎖八孩母親）的困境。」

不得不說，這些媒體的邏輯有點令人費解，他們常高歌個性差異，但總將發生在中國的所有事情都做沒有任何差別的歸因。

豐縣八孩母親的境遇的確令人憤怒，她的悲慘故事很大程度是地方政府的冷漠造成的，這是在中國存在的普遍問題，是社會發展必須要清除的痼疾之一。

但這與谷愛凌受到中國官方與民間的歡迎有什麼內在衝突？這是完全不同的語境，或者這些媒體分不清徐州政府和北京奧組委，認為在中國發生的所有事情都是某一個或某幾個人乾的？

看起來，他們將谷愛凌當成了某種便利的「渠道」，指望對中國的所有不滿都能被這位年輕運動員完美解答——谷愛凌當然做不到，而這恐怕是這些西方媒體更樂於看見的。

他們給谷愛凌背上了她完全不必承受的包袱，又反過來惋惜不平等的中國讓她「負重前行」。對於一位仍不滿20歲的年輕女孩，這樣的強行敍事是不是殘酷了點？

前述文章說，中國的「絕大多數女性沒有機會成為谷愛凌」。同樣，美國的絕大多數女性也沒有機會成為西蒙·拜爾斯，絕大多數男性亦難以成為菲爾普斯，不知美國洛杉磯為何申辦2028年奧運會，背後又忽視了怎樣的「困境」。