李克強內閣最後的洗牌

2月28日，中國全國人大常委會會議通過一項人事任命，宣佈由原國家發改委副主任唐登傑接替已到退休年齡的李紀恆（1957年1月出生），履新民政部部長。這是自2022年以來李克強內閣的第一次調整，而按照以往慣例，在李克強第二任期結束前（2023年3月），中共勢必着手在換屆年份前提前佈局，鋪墊下一屆內閣構成，出現內閣換血的高峰期。

若對比李克強內閣第一任期結束前的2017年換血，即可得到印證。當年，24個國務院組成部門中，國家發改委、司法部、商務部、審計署、國土資源部（黨組書記）、環保部、住建部、公安部等8部委相繼換帥，佔比三分之一，且新任掌門人均在李克強第二任期獲得連任。

考慮到李克強2023年將連任兩屆國務院總理，按中國憲法勢必無法繼續執政國務院，因此2022年的內閣換血勢必帶有強烈的「改朝換代」特徵，令人矚目。

經多維新聞統計，目前國務院26個組成部門當中，國務委員兼外長王毅、中央軍委委員兼國防部長魏鳳和、全國政協副主席兼發改委主任何立峰、國務委員兼公安部部長趙克志等4人因擁有副國級身份，情況特殊，但年齡使然，其兼任職務未必不會提前安排其他人選，尤其是發改委、公安部「一把手」提前換人早有前例；

而科技部部長王志剛（1957年10月）、財政部部長劉昆（1956年12月，已超齡）、人力資源與社會保障部部長張紀南（1957年2月）、應急管理部部長黃明（1957年10月），除非另有特別的連任安排，料勢必在未來一年內被相繼安排「賦閒」。

此外，國安部部長陳文清、交通運輸部長李小鵬二人均為李克強第一屆內閣期間「半路出家」，2018年獲得連任，雖履職未滿兩屆，但畢竟屬於兩個任期，料2023年3月換屆也無連任資格，兩部委換帥也屬正常。

再次，「小國務院」之稱的國家發改委，兩位正部級副主任穆紅、寧吉喆均出生於1956年，已過退休年齡，料去留2022年必見結果。

最後，「雙首長體制」下，除行政首長外，黨委（組）書記的動向亦需留意。公安部黨委書記王小洪（1957年7月）、交通運輸部黨組書記楊傳堂（1954年）、央行黨組書記郭樹清（1956年）恐也面臨相似處境。

概而言之，單單國務院26個組成部門，「換帥」的部門恐在9個左右，其餘委、辦、局（包括國務院辦公廳），甚至副總理、國務委員等要員（全國人大常委會已獲得相關人事任免授權）姑且勿論。

這一年將是李克強內閣大換血的一年，大概率也是最後的一次，而新的部門掌門人可能來自「四面八方」，自然大概率順理成章在2023年獲得連任。

拭目以待。