弘揚企業家精神　李克強政府工作報告為企業家打氣

中國國務院總理李克強在政府工作報告中指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5.5%左右；這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

與中國以前的高速增長相比，5.5%的增長目標並不算高，但要達到這個目標也需要付出「艱苦努力才能實現」，可見2022年的中國經濟發展確實面臨嚴峻挑戰。由於持續不斷的疫情阻礙經濟全面復甦，和中國地方政府經常採取「一刀切」的政策，給中國企業發展帶來困擾，導致2021年第四季度中國經濟增速下降到4%的歷史低點。

如果無法擺脱2021年第四季度的經濟困境，中國2022年的經濟增長目標顯然無法實現。要如何擺脱中國經濟發展困境？嚴禁地方政府採取「一刀切」的政策打擊企業發展積極性，不斷為企業降稅去費，減少企業的經營壓力，制定精準紓困政策為各類企業融資創造有利條件，積極推動科技企業創新發展等，無疑可以增加中國經濟的發展活力，為2022年的中國經濟發展提速。

當然最重要的，還是弘揚企業家精神，保障企業家的各類權益，提高企業家的未來預期，促使中國千千萬萬的企業家重振旗鼓，煥發新的發展活力。俗話說得好，火車跑得快全靠車頭帶，中國萬千企業要發展好，也必須由企業家帶頭往前衝，才能走出困境，迎來新的發展前景。

深知企業家對國家發展的價值，所以李克強在政府工作報告中表示，「依法平等保護企業產權、自主經營權和企業家合法權益，營造各類所有制企業競相發展的良好環境。」「落實支持民營經濟發展的政策措施，鼓勵引導民營企業改革創新，構建親清政商關係。弘揚企業家精神，制定涉企政策要多聽市場主體意見，支持企業家專注創業創新、安心經營發展。」

2022年3月5日李克強做政府工作報告，其中提到要弘揚企業家精神，讓企業家安心經營發展。（中國央視視頻截圖）

企業家就像帶兵打仗的將軍，他們的目標很簡單就是贏得勝利，在市場站穩腳跟，推動企業不斷髮展壯大。改革開放40年，中國經濟快速發展繁榮，正是因為萬千企業在企業家帶領下勇往直前，不斷創造新的發展奇蹟。可以說，沒有以任正非、馬雲、馬化騰、李書福、王傳福、柳傳志、李彥宏、曹德旺、俞敏洪、雷軍、張一鳴等為代表的這些善於帶兵打仗的企業家，不斷創造新的企業王國，就不會有中國今天驚人的發展成就。

不過，企業家不是萬能的，在遇到地方政府「一刀切」的政策時，很多企業家特別是中小企業家毫無抵抗力，他們和他們的企業很容易被摧毀凋謝，失去活力。去年，中國各地「一刀切」政策頻發，導致很多企業關門停業，很多企業主深受打擊，意志消沉，中國經濟發展也因此進入困境。

北京應該看到了這一問題，李克強在政府工作報告中表示，「堅持發展是第一要務，必須全面落實新發展理念，推動高質量發展。要鍥而不捨落實中央八項規定精神，馳而不息糾治『四風』特別是形式主義、官僚主義，堅決反對敷衍應付、推諉扯皮，堅決糾治任性用權、工作方法簡單粗暴。」「要充分發揮中央和地方兩個積極性，尊重人民群眾首創精神，防止政策執行『一刀切』、層層加碼。」

一方面要防止政策執行「一刀切」、層層加碼；一方面強調發展是第一要務，弘揚企業家精神，支持企業家專注創業創新、安心經營發展。可見，北京在有意識地糾正地方政府的「一刀切」錯誤，為企業家打氣，希望為企業家創造「安心」的發展環境，藉助企業家的發展創新能力，扭轉經濟發展困局，力爭實現2022年中國經濟增速達到5.5%的目標。