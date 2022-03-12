賴清德稱台灣「不得不」制裁俄羅斯　揭「務實台獨」真實寫照

俄烏戰事延燒，西方世界加大對俄羅斯制裁力道，包括拜登（Joe Biden）政府簽署對俄能源禁令。這波制裁俄羅斯浪潮，台灣的民進黨政府「不落人後」，被視為角逐下屆台灣大選熱門人選的台副總統賴清德，近日表示因為台灣是民主陣營的一員，「不得不」跟進制裁俄羅斯。



曾自稱為「務實台獨工作者」的台副總統賴清德，3月9日接受網路節目專訪，暢談他對俄烏戰爭、台海局勢與台美關係等看法。其中一大亮點，即他表明台灣「不得不」跟進制裁俄羅斯，原因在於台灣已經是民主陣營的一員，如果今天台灣不參加民主國家對俄羅斯的制裁，「哪天中國出兵打台灣，能祈求誰來幫助我們？」

事實上賴清德這段「真心話」，是接續在他對台海情勢看法之後。在賴清德眼裏，目前世界各國聯手製裁俄羅斯，是在對中國大陸發出訊號：「若對台海發動攻勢不會是一對一，可能是一對多的戰爭」。賴清德認為，台灣要做「最壞打算、最好準備」，避免「今日烏克蘭明日台灣」發生，強調必須「自助天助、人助天助」，更主張台灣一定要有防衛自己的力量，特別是「發展不對稱戰力」。

台副總統賴清德在網路節目表示，明日台灣會不會是今日烏克蘭很難說，台灣應做「最壞的打算、最好的準備」。他說，目前各國對俄羅斯的聯手製裁，可讓中國知道，若對台海發動攻勢不會是一對一，可能是一對多的戰爭。（Yahoo TV直播截圖）

然而，若將賴清德發言聯繫起來看，前後邏輯卻是矛盾不一致的。他一方面批評中國大陸軍費增加，另一方面又強調台灣需要發展不對稱戰力；一方面主張要自我防衛，另一方面又宣稱台海可能是一場「一對多」戰爭，從而喊話北京「認清局勢」。在台灣民選政治結構下，賴清德這番順風迎合的民粹表態，雖然一點也不令人意外，但仍讓人感到台灣政治精英對局勢判斷的一廂情願。

在賴清德的談話中，最為精妙之處莫過於「不得不」三個字，表達出他對於台灣處境的真實想法，如果搭配其台獨立場來看，更能流露出「台獨工作者」空喊口號卻迴避現實的本來面目。賴清德的言下之意，亦即為了要爭取西方民主國家「馳援台灣」、鼎力相助台灣「拒統抗中」，因此台灣可以不顧一切代價也在所不惜。

賴清德（前排右二）3月6日出席香港反修例紀錄片放映會，表示「在烏克蘭，武器戰車無法擊垮守護生命與和平的強韌意志；在香港，威權者打不垮用血淚捍衛所愛的意志與決心」，「台灣也一樣」。（Facebook@賴清德）

以跟進制裁為例，俄羅斯政府3月7日已將台灣列入不友善國家和地區名單，而且使用的名稱是「台灣（中國）」。結果台行政院長蘇貞昌竟能將之操作為一場「歡欣鼓舞」的「喜事」，極其振奮地向台灣民眾宣示：「台灣是個國家其實全世界都知道」。但蘇貞昌沒說出口的，是台灣中油向俄國採購的天然氣，「最後一船」在3月30日抵達後，台灣的能源困境可能也將面臨新的挑戰。因為目前台灣發電量高達83%仰賴火力發電，而其中燃煤與燃氣第三大供應國都是俄羅斯，接下來台灣大停電的場景會不會「不得不」再度上演？

台灣執政高官一味「抗中」的路線，為了博得美國及其盟友的關愛眼神，各種「不得不」可說是屢見不鮮。比如宣稱「不得不」吃了美國進口萊豬，就能換取台美雙邊貿易協定；為了加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），台灣也「不得不」開放日本福島食品。問題是，這些「不得不」除了換得民進黨支持度居高不墜之外，台灣在實質上並未得到任何對人民有利的好處，2月18日CPTPP召開資深官員會議，台灣入會申請甚至未被排入議程，便是一例。

美國國防部助理部長卡琳（右） 在參議院聽證會上表示，若中國大陸選擇侵略侵犯台灣主權，烏克蘭對俄羅斯軍隊入侵的頑強抵抗，可作為台灣自衛的典範。（AP）

民進黨政府用「不得不」的思維綁架了台灣民意，只為成就其執政大位，過去犧牲了民眾的食品與健康安全，如今在面對嚴肅的台海衝突危機時，非但未把爭取和平與避免戰爭列在首位，反而把西方軍事力量介入台海視為一種「不得不」的保命符。這種想法不僅視人民生命為草芥，甚至不符合台獨長期以來所標榜的「台灣主體性」，反而把「附庸性」顛倒成光榮英勇的盾牌，不等於是開了「台獨」自己一個玩笑嗎？

西方民主陣營當前對烏克蘭各種花式「聲援」、對俄羅斯各種花式「制裁」，實際上都是口惠實不至的袖手旁觀，不願意捲入戰爭之中，基輔政府此前的「不得不」，終究沒有將戰局扭轉為「一對多」。就在賴清德寄希望於民主國家的期許之後，美國國防部助理部長卡琳（Mara Karlin）3月10日在參議院聽證會上表示，烏克蘭的抵抗可作為台灣自衛的典範。這一番美國式義正詞嚴的弦外之音，很值得目標台灣總統大位的台獨工作者細細品味。若是等到台海局勢走到最糟糕的一步，難保台獨屆時又「不得不」做出另外一種選擇，成了「務實台獨」的最佳寫照。