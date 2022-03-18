劉鶴召開會議發出明確信號　中國將全力支持發展經濟

3月16日，中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，傳達了全力支持中國經濟穩定發展的明確信號。

會議指出，「在當前的複雜形勢下，最關鍵的是堅持發展是黨執政興國的第一要務，堅持以經濟建設為中心，堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則，堅持『兩個毫不動搖』，切實保護產權，全力落實中央經濟工作會議精神和全國『兩會』部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。」

同時會議表示，「中國政府繼續支持各類企業到境外上市。關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。」「有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。」

該會議傳達的訊息很明確，即必須堅持以經濟建設為中心，以推動經濟穩定復甦發展為第一要務。去年比較嚴厲的經濟整改措施，對平台經濟、赴美上市企業帶來很大困擾，加上各地環保一刀切措施打擊了眾多企業的發展信心，教培行業又短期內大規模關門，以至於2021年第四季度中國經濟增速降至4%的低點。

顯然，中國認識到了去年一系列整改措施對經濟的殺傷力，因此從去年底的中央經濟工作會議到今年兩會和此次會議，都一再強調「堅持以經濟建設為中心」，「堅持發展是黨執政興國的第一要務」。這說明，嚴厲的經濟整改措施已經告一段落，中國開始重新為經濟發展添薪加油，設置綠燈，以增強民眾對經濟復甦的預期，提振市場主體的投資發展信心。

中國要堅持以經濟建設為中心100年不動搖，圖為1月17日，在山東煙台開發區一家工程機械有限公司，工作人員對出廠車輛進行檢查。 （新華社）

鄧小平曾說要堅持「以經濟建設為中心100年不動搖」，可謂點出了中國復興發展的根本戰略。只有堅定不移長期堅持以經濟建設為中心，不走歧途，中國才能夠發揮14億民眾的聰明才智，儘快實現民族復興，將中國建成現代化強國。以經濟建設為中心是根本國策，任何時候都不應該動搖。

歷史證明，搞政治運動，偏離「以經濟建設為中心」中國會遭遇發展挫折，這是北京需要引以為戒的地方，儘量避免政治運動影響經濟發展。當然，「以經濟建設為中心」也必須正視經濟建設過程中存在的問題，如環境污染、資本無序擴張、貧富差距加大等。只是要解決這些問題也應該在堅持「以經濟建設為中心」的同時，有規劃、有計劃的循序漸進解決之，而不能急於求成，出台「一刀切」的政策影響經濟正常運行。

以環境保護為例，減少環境污染，重獲碧水藍天當然十分重要，必須下決心解決環境污染問題。但同時應該明白，解決該問題需要一個過程，不是一兩年、三五年能夠完成的任務。政府出台環保政策必須考慮企業的實際發展狀況，給它們一個改進工藝、改良設備的過程，爭取五到十年的時間將污染指數降下來。

如果政府出台環保政策不考慮實際情況，要求企業在一兩年內完成環保標準，甚至要求企業關門停業來改善環境污染問題，顯然，這種急功近利的辦法解決不了問題，反而讓企業陷入發展困境，不僅更沒有資本來解決污染問題，還會讓全社會的經濟發展低迷不振，打擊人們對未來的發展預期。

李克強在做政府工作報告時表示，要以經濟建設為中心，加大退稅降費力度支持各類企業渡過難關，穩定發展。（AP）

還是那句話，發展是解決一切問題的良方。要解決經濟發展帶來的問題，還是要靠更高質量、高科技的發展，除此之外，別無他法。因此，堅持「以經濟建設為中心100年不動搖」應該是中國永遠的基本國策，只是要在不同的時期增添新的建設內容。

現階段「以經濟建設為中心」最主要的還是護企業、保民生，因為疫情對經濟的衝擊依然很嚴重。對此，中國政府加大了對中小企業的支持力度，重點瞄準中小微企業、個體工商户、製造業等國民經濟運行中的重點環節，實施新的組合式稅費支持政策，減稅降費的力度創歷史新高，規模從2021年的1.1萬億增加到今年的2.5萬億。

可以確定，在「以經濟建設為中心」精神的指引下，中國企業有望在今年迎來比較好的政策環境，無論是退稅降費還是融資貸款等都很可能獲得更多支持。並且，今年是中共二十大的召開之年，需要穩定的經濟發展為中共二十大順利召開保駕護航，可以預判中國今年一定會全力支持經濟實現更亮眼的發展。